https://ria.ru/20240129/tsik-1924093743.html

ЦИК зарегистрировал 198 доверенных лиц Путина

ЦИК зарегистрировал 198 доверенных лиц Путина - РИА Новости, 29.01.2024

ЦИК зарегистрировал 198 доверенных лиц Путина

Еще 198 человек стали доверенными лицами кандидата в президенты Владимира Путина на выборах в марте 2024 года, следует из постановления ЦИК РФ. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:31

2024-01-29T11:31

2024-01-29T11:46

выборы президента россии — 2024

политика

владимир путин

наталья бударина

цик рф

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Еще 198 человек стали доверенными лицами кандидата в президенты Владимира Путина на выборах в марте 2024 года, следует из постановления ЦИК РФ."Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Путина Владимира Владимировича в количестве 198 человек", - сообщила член ЦИК Наталья Бударина.По итогам голосования постановление было принято единогласно.Всего у Путина зарегистрированы 544 доверенных лиц.В списке доверенных лиц числятся певица Диана Гурцкая, актер Сергей Гармаш, певец Олег Газманов, телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и другие.Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Ранее ЦИК РФ зарегистрировал 346 человек доверенными лицами Путина.

https://ria.ru/20240129/putin-1924090887.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, наталья бударина, цик рф