Рейтинг@Mail.ru
ЦИК зарегистрировал 198 доверенных лиц Путина - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:31 29.01.2024 (обновлено: 11:46 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/tsik-1924093743.html
ЦИК зарегистрировал 198 доверенных лиц Путина
ЦИК зарегистрировал 198 доверенных лиц Путина - РИА Новости, 29.01.2024
ЦИК зарегистрировал 198 доверенных лиц Путина
Еще 198 человек стали доверенными лицами кандидата в президенты Владимира Путина на выборах в марте 2024 года, следует из постановления ЦИК РФ. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:31
2024-01-29T11:46
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
наталья бударина
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922735108_0:143:2918:1784_1920x0_80_0_0_191b4522ef335b6646d156b1837c6038.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Еще 198 человек стали доверенными лицами кандидата в президенты Владимира Путина на выборах в марте 2024 года, следует из постановления ЦИК РФ."Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Путина Владимира Владимировича в количестве 198 человек", - сообщила член ЦИК Наталья Бударина.По итогам голосования постановление было принято единогласно.Всего у Путина зарегистрированы 544 доверенных лиц.В списке доверенных лиц числятся певица Диана Гурцкая, актер Сергей Гармаш, певец Олег Газманов, телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и другие.Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Ранее ЦИК РФ зарегистрировал 346 человек доверенными лицами Путина.
https://ria.ru/20240129/putin-1924090887.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922735108_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_14809808411a63d3c260dadb3fffd4d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, наталья бударина, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Наталья Бударина, ЦИК РФ
ЦИК зарегистрировал 198 доверенных лиц Путина

ЦИК зарегистрировал 198 доверенных лиц Путина на выборах в марте 2024 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодача подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в ЦИК
Подача подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в ЦИК - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Подача подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в ЦИК. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Еще 198 человек стали доверенными лицами кандидата в президенты Владимира Путина на выборах в марте 2024 года, следует из постановления ЦИК РФ.
"Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Путина Владимира Владимировича в количестве 198 человек", - сообщила член ЦИК Наталья Бударина.
Памфилова передала удостоверение кандидата в президенты Путина - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты
Вчера, 11:25
По итогам голосования постановление было принято единогласно.
Всего у Путина зарегистрированы 544 доверенных лиц.
В списке доверенных лиц числятся певица Диана Гурцкая, актер Сергей Гармаш, певец Олег Газманов, телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и другие.
Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Ранее ЦИК РФ зарегистрировал 346 человек доверенными лицами Путина.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаВладимир ПутинНаталья БударинаЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала