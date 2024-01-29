https://ria.ru/20240129/tsik-1924093743.html
ЦИК зарегистрировал 198 доверенных лиц Путина
ЦИК зарегистрировал 198 доверенных лиц Путина - РИА Новости, 29.01.2024
ЦИК зарегистрировал 198 доверенных лиц Путина
Еще 198 человек стали доверенными лицами кандидата в президенты Владимира Путина на выборах в марте 2024 года, следует из постановления ЦИК РФ. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:31
2024-01-29T11:31
2024-01-29T11:46
выборы президента россии — 2024
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цик рф
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Еще 198 человек стали доверенными лицами кандидата в президенты Владимира Путина на выборах в марте 2024 года, следует из постановления ЦИК РФ."Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Путина Владимира Владимировича в количестве 198 человек", - сообщила член ЦИК Наталья Бударина.По итогам голосования постановление было принято единогласно.Всего у Путина зарегистрированы 544 доверенных лиц.В списке доверенных лиц числятся певица Диана Гурцкая, актер Сергей Гармаш, певец Олег Газманов, телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и другие.Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Ранее ЦИК РФ зарегистрировал 346 человек доверенными лицами Путина.
https://ria.ru/20240129/putin-1924090887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, наталья бударина, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Наталья Бударина, ЦИК РФ
ЦИК зарегистрировал 198 доверенных лиц Путина
ЦИК зарегистрировал 198 доверенных лиц Путина на выборах в марте 2024 года
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Еще 198 человек стали доверенными лицами кандидата в президенты Владимира Путина на выборах в марте 2024 года, следует из постановления ЦИК РФ
.
"Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Путина Владимира Владимировича в количестве 198 человек", - сообщила член ЦИК Наталья Бударина
.
ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты
По итогам голосования постановление было принято единогласно.
Всего у Путина зарегистрированы 544 доверенных лиц.
В списке доверенных лиц числятся певица Диана Гурцкая, актер Сергей Гармаш, певец Олег Газманов, телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и другие.
Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Ранее ЦИК РФ зарегистрировал 346 человек доверенными лицами Путина.