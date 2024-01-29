https://ria.ru/20240129/tsik-1924092862.html

Машков поблагодарил ЦИК за проверку кандидата Путина

Машков поблагодарил ЦИК за проверку кандидата Путина - РИА Новости, 29.01.2024

Машков поблагодарил ЦИК за проверку кандидата Путина

Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина Владимир Машков поблагодарил Центризбирком за... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:30

2024-01-29T11:30

2024-01-29T11:55

политика

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина Владимир Машков поблагодарил Центризбирком за проверку документов их кандидата, отметив, что была проведена кропотливая и ответственная работа.ЦИК в понедельник зарегистрировал Путина в качестве кандидата на должность президента РФ."Прежде всего, я хочу выразить огромную благодарность Центральной избирательной комиссии, её руководителю Элле Александровне Памфиловой, всем сотрудникам, почерковедам, за то, что вы провели такую кропотливую, ответственные работу по проверке документов и подписей в поддержку нашего кандидата", - сказал Машков на заседании ЦИК."Для меня, конечно, большая честь получить, а затем передать удостоверение кандитата в президенты РФ Владимиру Владимировичу, и в самое ближайшее время я это сделаю", - сказал Машков после того, как глава ЦИК Элла Памфилова вручила ему удостоверение.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240129/tsik-1924093743.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Памфилова передала удостоверение кандидата в президенты Путина Памфилова передала удостоверение кандидата в президенты Путина сопредседателю его штаба Владимиру Машкову. 2024-01-29T11:30 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика