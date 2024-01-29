https://ria.ru/20240129/troyka-1924209637.html

В Москве выпустили карты "Тройка" с символикой президентских выборов

В Москве выпустили карты "Тройка" с символикой президентских выборов - РИА Новости, 29.01.2024

В Москве выпустили карты "Тройка" с символикой президентских выборов

Сувенирная карта-тройка в честь выборов президента-2024 появилась в продаже в московском метрополитене, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T18:44

2024-01-29T18:44

2024-01-29T18:44

выборы президента россии — 2024

технологии

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сувенирная карта-тройка в честь выборов президента-2024 появилась в продаже в московском метрополитене, передает корреспондент РИА Новости. Стоимость карты составляет 200 рублей, как и других коллекционных "троек". Отличие коллекционных карт заключается в том, что карта приобретается "пустой", без денег на счету и не является залоговой: сдать ее назад, как обычную "тройку", и вернуть залог невозможно. На стойке "Живое общение" на станции метро Павелецкая РИА Новости рассказали, что карта появилась в продаже со вчерашнего дня, и ее уже приобрели порядка 60-70 человек. "Спрос на нее такой же, как и на другие коллекционные карты. Их покупают как сувенирную продукцию, в основном коллекционеры. Спрос, конечно, зависит от проходимости. Самая большая проходимость на Маяковской, у нас считается средняя", - рассказали на стойке.

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технологии, москва, выборы президента рф