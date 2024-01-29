https://ria.ru/20240129/trevoga-1924212458.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.01.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в понедельник в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T18:55

2024-01-29T18:55

2024-01-29T18:55

специальная военная операция на украине

украина

россия

николаевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно этим данным, тревога первой прозвучала в Николаевской и Днепропетровской областях - в 18.22 мск. В 18.39 тревогу объявили в остальных упомянутых регионах. Ранее в понедельник сигнал тревоги звучал в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Одесской и Харьковской областях, затем его отменили. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Ровненской области, а также о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсон. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240129/kherson-1924061101.html

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россия

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украина, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины