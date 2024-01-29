В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу в Харьковской и Днепропетровской областях
© AP Photo / Francisco SecoЛюди на станции метро в Харькове
© AP Photo / Francisco Seco
Люди на станции метро в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно этим данным, тревога в указанных регионах прозвучала одновременно - в 15.38 мск.
Ранее ее объявляли в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Одесской и Харьковской областях, затем отменили.
Ранее в понедельник украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Ровненской области, а также о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсон.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.