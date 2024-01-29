https://ria.ru/20240129/trevoga-1924043696.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.01.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровненской, Тернопольской, Волынской и Николаевской областях Украины, в также в подконтрольной Киеву части Херсонской РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T01:19

2024-01-29T01:19

2024-01-29T01:28

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровненской, Тернопольской, Волынской и Николаевской областях Украины, в также в подконтрольной Киеву части Херсонской области РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской, Киевской, Черкасской и Одесской областях. С 23.33 (по мск) сигнал тревоги звучит в Хмельницкой области и начал распространяться по остальным областям. Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в Ровненской области, а также о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсон. "Сообщают о взрывах в Ровненской области... Сообщают о мощных взрывах в городе Херсон", - говорится в Telegram-канале издания. Позднее издание сообщило о новых взрывах в Ровненской области."Слышны повторные взрывы в Ровненской области", - отмечает "Зеркало недели".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240128/ukraina-1923972469.html

https://ria.ru/20240123/kherson-1922863450.html

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украина

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россия, украина, ровненская область, вооруженные силы украины, в мире, дмитрий песков