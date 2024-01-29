В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровненской, Тернопольской, Волынской и Николаевской областях Украины, в также в подконтрольной Киеву части Херсонской области РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской, Киевской, Черкасской и Одесской областях.
С 23.33 (по мск) сигнал тревоги звучит в Хмельницкой области и начал распространяться по остальным областям.
Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в Ровненской области, а также о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсон.
"Сообщают о взрывах в Ровненской области... Сообщают о мощных взрывах в городе Херсон", - говорится в Telegram-канале издания.
Позднее издание сообщило о новых взрывах в Ровненской области.
Позднее издание сообщило о новых взрывах в Ровненской области.
"Слышны повторные взрывы в Ровненской области", - отмечает "Зеркало недели".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.