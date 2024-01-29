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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:19 29.01.2024 (обновлено: 01:28 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/trevoga-1924043696.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.01.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровненской, Тернопольской, Волынской и Николаевской областях Украины, в также в подконтрольной Киеву части Херсонской РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T01:19
2024-01-29T01:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
ровненская область
вооруженные силы украины
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровненской, Тернопольской, Волынской и Николаевской областях Украины, в также в подконтрольной Киеву части Херсонской области РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской, Киевской, Черкасской и Одесской областях. С 23.33 (по мск) сигнал тревоги звучит в Хмельницкой области и начал распространяться по остальным областям. Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в Ровненской области, а также о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсон. "Сообщают о взрывах в Ровненской области... Сообщают о мощных взрывах в городе Херсон", - говорится в Telegram-канале издания. Позднее издание сообщило о новых взрывах в Ровненской области."Слышны повторные взрывы в Ровненской области", - отмечает "Зеркало недели".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240128/ukraina-1923972469.html
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россия, украина, ровненская область, вооруженные силы украины, в мире, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Ровненская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Дмитрий Песков
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Ровненской, Тернопольской, Волынской и Николаевской областях Украины, в также в подконтрольной Киеву части Херсонской области РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской, Киевской, Черкасской и Одесской областях.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
28 января, 14:21
С 23.33 (по мск) сигнал тревоги звучит в Хмельницкой области и начал распространяться по остальным областям.
Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в Ровненской области, а также о мощных взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсон.
"Сообщают о взрывах в Ровненской области... Сообщают о мощных взрывах в городе Херсон", - говорится в Telegram-канале издания.

Позднее издание сообщило о новых взрывах в Ровненской области.
"Слышны повторные взрывы в Ровненской области", - отмечает "Зеркало недели".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Сотрудники пожарной службы Украины
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
23 января, 00:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРовненская областьВооруженные силы УкраиныВ миреДмитрий Песков
 
 
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