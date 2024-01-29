https://ria.ru/20240129/tramp-1924246778.html

В Чехии рассказали, как могут измениться отношения США и России при Трампе

В Чехии рассказали, как могут измениться отношения США и России при Трампе - РИА Новости, 30.01.2024

В Чехии рассказали, как могут измениться отношения США и России при Трампе

В случае, если Дональд Трамп станет президентом США, он может заключить соглашение с Москвой, которое не было бы выгодным ни для Украины, ни для Европы, к этому РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-29T23:10

2024-01-29T23:10

2024-01-30T01:03

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дональд трамп

чешское радио

петр павел

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ПРАГА 29 янв - РИА Новости. В случае, если Дональд Трамп станет президентом США, он может заключить соглашение с Москвой, которое не было бы выгодным ни для Украины, ни для Европы, к этому необходимо подготовиться, заявил в понедельник в интервью Чешскому радио президент республики Петр Павел. "Мы должны быть готовы к тому, что Дональд Трамп победит на президентских выборах (в США), вступит в переговоры с президентом (России Владимиром) Путиным и заключит с ним некое соглашение. Однако такое соглашение может оказаться невыгодным и для Украины, и для Европы. К этому мы должны быть готовы. Это не означает, что мы ставим под сомнение трансатлантические связи или Соединенные Штаты как союзника. Но мы должны признать, что Дональд Трамп смотрит на многие вещи по-другому и что это может иметь определенные последствия", - сказал Павел. Комментируя развитие конфликта на Украине, Павел заявил, что Украина, по сравнению с Россией, более ограничена в живой силе. "Украина, в отличие от России, ограничена в живой силе. Мы можем помочь ей технологически и финансово, но мы не можем помочь ей восполнить человеческие ресурсы. Возможно, именно поэтому рекомендации союзников (Киеву) сводятся к ограничению наступательных действий и укреплению обороны", - отметил Павел. По его мнению, Украина сейчас нуждается в чисто оборонительном вооружении или вооружении, способном нарушить трассы снабжения российской армии. Это, например, артиллерия, крылатые ракеты большой дальности или самолеты F-16, перечислил Павел. "Потому что только выравнивание сил поведет к тому, что обе стороны поймут, что дальнейшего успеха им уже не добиться и настало время для переговоров", - подчеркнул чешский президент.

https://ria.ru/20240128/tramp-1923919912.html

https://ria.ru/20240129/plan-1924068270.html

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украина, россия, дональд трамп, чешское радио, петр павел, сша