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Расчет "Торнадо" отразил в зоне СВО атаку штурмовых групп ВСУ
Расчет "Торнадо" отразил в зоне СВО атаку штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024
Расчет "Торнадо" отразил в зоне СВО атаку штурмовых групп ВСУ
Расчет РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач отразил атаку штурмовых групп ВСУ на позиции... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T04:05
2024-01-29T04:05
2024-01-29T04:05
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ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Расчет РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач отразил атаку штурмовых групп ВСУ на позиции российских войск на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" точным залпом предотвратил попытку атаковать штурмовыми группами ВСУ позиции российских войск. Разведчики засекли передвижение боевиков и техники ВСУ в сторону российских позиций и тут же передали координаты на командный пункт. При выполнении огневых задач расчет РСЗО "Торнадо-Г" уничтожил живую силу противника и несколько единиц боевой техники", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. "Работаем ежедневно, днем и ночью по укрепленным районам, живой силе и боевой технике противника. С каждым днем мы приближаем нашу победу и делаем всё для недопущения продвижения врага хоть на сантиметр вперед", - сказал командир взвода с позывным "Китаец".
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет "Торнадо" отразил в зоне СВО атаку штурмовых групп ВСУ
Расчет "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" отразил под Купянском атаку ВСУ
ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Расчет РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач отразил атаку штурмовых групп ВСУ на позиции российских войск на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Расчет 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" точным залпом предотвратил попытку атаковать штурмовыми группами ВСУ позиции российских войск. Разведчики засекли передвижение боевиков и техники ВСУ в сторону российских позиций и тут же передали координаты на командный пункт. При выполнении огневых задач расчет РСЗО "Торнадо-Г" уничтожил живую силу противника и несколько единиц боевой техники", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.
"Работаем ежедневно, днем и ночью по укрепленным районам, живой силе и боевой технике противника. С каждым днем мы приближаем нашу победу и делаем всё для недопущения продвижения врага хоть на сантиметр вперед", - сказал командир взвода с позывным "Китаец".
Боец рассказал о работе расчетов "Торнадо-Г" ЗВО под Купянском