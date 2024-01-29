https://ria.ru/20240129/tornado-g-1924050038.html

Расчет "Торнадо" отразил в зоне СВО атаку штурмовых групп ВСУ

Расчет "Торнадо" отразил в зоне СВО атаку штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024

Расчет "Торнадо" отразил в зоне СВО атаку штурмовых групп ВСУ

Расчет РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач отразил атаку штурмовых групп ВСУ на позиции... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T04:05

2024-01-29T04:05

2024-01-29T04:05

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873099160_0:279:3101:2023_1920x0_80_0_0_b154527a19b59cf9d8d604cad7fb6cc2.jpg

ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Расчет РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач отразил атаку штурмовых групп ВСУ на позиции российских войск на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" точным залпом предотвратил попытку атаковать штурмовыми группами ВСУ позиции российских войск. Разведчики засекли передвижение боевиков и техники ВСУ в сторону российских позиций и тут же передали координаты на командный пункт. При выполнении огневых задач расчет РСЗО "Торнадо-Г" уничтожил живую силу противника и несколько единиц боевой техники", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. "Работаем ежедневно, днем и ночью по укрепленным районам, живой силе и боевой технике противника. С каждым днем мы приближаем нашу победу и делаем всё для недопущения продвижения врага хоть на сантиметр вперед", - сказал командир взвода с позывным "Китаец".

https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899584166.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины