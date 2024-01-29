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Расчет "Торнадо" отразил в зоне СВО атаку штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024
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Расчет "Торнадо" отразил в зоне СВО атаку штурмовых групп ВСУ
Расчет "Торнадо" отразил в зоне СВО атаку штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024
Расчет "Торнадо" отразил в зоне СВО атаку штурмовых групп ВСУ
Расчет РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач отразил атаку штурмовых групп ВСУ на позиции... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T04:05
2024-01-29T04:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Расчет РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач отразил атаку штурмовых групп ВСУ на позиции российских войск на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" точным залпом предотвратил попытку атаковать штурмовыми группами ВСУ позиции российских войск. Разведчики засекли передвижение боевиков и техники ВСУ в сторону российских позиций и тут же передали координаты на командный пункт. При выполнении огневых задач расчет РСЗО "Торнадо-Г" уничтожил живую силу противника и несколько единиц боевой техники", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. "Работаем ежедневно, днем и ночью по укрепленным районам, живой силе и боевой технике противника. С каждым днем мы приближаем нашу победу и делаем всё для недопущения продвижения врага хоть на сантиметр вперед", - сказал командир взвода с позывным "Китаец".
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет "Торнадо" отразил в зоне СВО атаку штурмовых групп ВСУ

Расчет "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" отразил под Купянском атаку ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Расчет РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач отразил атаку штурмовых групп ВСУ на позиции российских войск на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчет 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" точным залпом предотвратил попытку атаковать штурмовыми группами ВСУ позиции российских войск. Разведчики засекли передвижение боевиков и техники ВСУ в сторону российских позиций и тут же передали координаты на командный пункт. При выполнении огневых задач расчет РСЗО "Торнадо-Г" уничтожил живую силу противника и несколько единиц боевой техники", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.
"Работаем ежедневно, днем и ночью по укрепленным районам, живой силе и боевой технике противника. С каждым днем мы приближаем нашу победу и делаем всё для недопущения продвижения врага хоть на сантиметр вперед", - сказал командир взвода с позывным "Китаец".
Уничтожение вражеской техники боевыми расчетами РСЗО Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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