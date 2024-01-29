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Фрегат ТОФ уничтожил в Южно-Китайском море подлодку "врага" - РИА Новости, 29.01.2024
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03:39 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/tof-1924049356.html
Фрегат ТОФ уничтожил в Южно-Китайском море подлодку "врага"
Фрегат ТОФ уничтожил в Южно-Китайском море подлодку "врага" - РИА Новости, 29.01.2024
Фрегат ТОФ уничтожил в Южно-Китайском море подлодку "врага"
Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота в рамках дальнего похода нашел и уничтожил "вражескую" подводную лодку на учениях в Южно-Китайском море,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T03:39
2024-01-29T03:39
южно-китайское море
тихоокеанский флот вмф россии
ка-27
владивосток
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота в рамках дальнего похода нашел и уничтожил "вражескую" подводную лодку на учениях в Южно-Китайском море, сообщает ТОФ. Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вышли в море из Владивостока 22 января для выполнения задач по предназначению, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" из состава отряда боевых кораблей ТОФ, выполняющего поставленные задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, провёл противолодочное учение в Южно-Китайском море. В ходе поиска подводной лодки условного противника боевые расчёты фрегата отработали взаимодействие с палубным вертолётом Ка-27 морской авиации ТОФ в противолодочном варианте", - говорится в сообщении. После обнаружения субмарины "противника" в заданном районе и подтверждения её координат от экипажа вертолёта корабль "обстрелял" ее торпедами и противолодочными глубинными бомбами - с отработкой полного алгоритма действий, но не применяя корабельное вооружение. Сейчас отряд кораблей продолжает переход по плану дальнего морского похода.
https://ria.ru/20240124/tof-1923119086.html
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южно-китайское море
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южно-китайское море, тихоокеанский флот вмф россии, ка-27, владивосток, безопасность
Южно-Китайское море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Ка-27, Владивосток, Безопасность
Фрегат ТОФ уничтожил в Южно-Китайском море подлодку "врага"

Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" уничтожил в Южно-Китайском море подлодку "врага"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФрегат "Маршал Шапошников"
Фрегат Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Фрегат "Маршал Шапошников". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота в рамках дальнего похода нашел и уничтожил "вражескую" подводную лодку на учениях в Южно-Китайском море, сообщает ТОФ.
Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вышли в море из Владивостока 22 января для выполнения задач по предназначению, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Экипажи кораблей ТОФ провели памятную церемонию в Корейском проливе
24 января, 05:50
"Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" из состава отряда боевых кораблей ТОФ, выполняющего поставленные задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, провёл противолодочное учение в Южно-Китайском море. В ходе поиска подводной лодки условного противника боевые расчёты фрегата отработали взаимодействие с палубным вертолётом Ка-27 морской авиации ТОФ в противолодочном варианте", - говорится в сообщении.
После обнаружения субмарины "противника" в заданном районе и подтверждения её координат от экипажа вертолёта корабль "обстрелял" ее торпедами и противолодочными глубинными бомбами - с отработкой полного алгоритма действий, но не применяя корабельное вооружение.
Сейчас отряд кораблей продолжает переход по плану дальнего морского похода.
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Южно-Китайское мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииКа-27ВладивостокБезопасность
 
 
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