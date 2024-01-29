https://ria.ru/20240129/telo-1924137994.html

Жительнице Челябинска, хранившей на балконе тело сожителя, вынесли приговор

Жительнице Челябинска, хранившей на балконе тело сожителя, вынесли приговор - РИА Новости, 29.01.2024

Жительнице Челябинска, хранившей на балконе тело сожителя, вынесли приговор

Суд назначил наказание в виде 9 лет колонии общего режима жительнице Челябинска, обвиняемой в убийстве сожителя и хранившей его расчлененное тело в пакетах на... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:27

2024-01-29T14:27

2024-01-29T14:27

происшествия

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 9 лет колонии общего режима жительнице Челябинска, обвиняемой в убийстве сожителя и хранившей его расчлененное тело в пакетах на балконе, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, в один из дней - с 29 ноября 2022 года по 5 января 2023 года - в квартире дома по улице Пети Калмыкова у подсудимой, находившейся в состоянии опьянения, произошел конфликт с сожителем, в результате женщина не менее 16 раз ударила его по голове молотком. Мужчина скончался. После этого подсудимая расчленила тело, разложила в полиэтиленовые пакеты и хранила их на балконе квартиры до момента обнаружения сотрудниками полиции. "Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летней женщины… Приговором суда виновной назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уточняется в сообщении. Также по иску прокурора в пользу матери погибшего с осужденной взыскано 1,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда, добавляется в сообщении. Приговор суда не вступил в законную силу, поясняет пресс-центр.

https://ria.ru/20240129/ubiystvo-1924135393.html

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происшествия, челябинск, россия