Жительнице Челябинска, хранившей на балконе тело сожителя, вынесли приговор
Хранившая на балконе тело убитого сожителя жительница Челябинска получила 9 лет
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 9 лет колонии общего режима жительнице Челябинска, обвиняемой в убийстве сожителя и хранившей его расчлененное тело в пакетах на балконе, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, в один из дней - с 29 ноября 2022 года по 5 января 2023 года - в квартире дома по улице Пети Калмыкова у подсудимой, находившейся в состоянии опьянения, произошел конфликт с сожителем, в результате женщина не менее 16 раз ударила его по голове молотком. Мужчина скончался. После этого подсудимая расчленила тело, разложила в полиэтиленовые пакеты и хранила их на балконе квартиры до момента обнаружения сотрудниками полиции.
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"Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летней женщины… Приговором суда виновной назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уточняется в сообщении.
Также по иску прокурора в пользу матери погибшего с осужденной взыскано 1,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда, добавляется в сообщении.
Приговор суда не вступил в законную силу, поясняет пресс-центр.