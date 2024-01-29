https://ria.ru/20240129/tela-1924057995.html

Тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Афганистане, доставят на родину

Тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Афганистане, доставят на родину - РИА Новости, 29.01.2024

Тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Афганистане, доставят на родину

Тела погибших в авиакатастрофе в афганской провинции Бадахшан двух граждан России в понедельник доставят на родину, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T08:02

2024-01-29T08:02

2024-01-29T08:14

афганистан

крушение самолета falcon в афганистане

в мире

россия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тела погибших в авиакатастрофе в афганской провинции Бадахшан двух граждан России в понедельник доставят на родину, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, когда выполнял чартерный санитарный рейс в Россию. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, сообщил ранее посол России в Кабуле. Четыре члена экипажа выжили и получили медицинскую помощь в Кабуле. В ночь на пятницу они прибыли в Москву."Сегодня отправят тела погибших в ходе авиакатастрофы, семейной пары", - сказал собеседник агентства.По словам источника, тела будут отправлены рейсом афганской авиакомпании Ariana из Кабула в Москву в понедельник вечером.

https://ria.ru/20240129/piloty-1924042600.html

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Варвара Скокшина

афганистан, крушение самолета falcon в афганистане, в мире, россия