https://ria.ru/20240129/tela-1924057995.html
Тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Афганистане, доставят на родину
Тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Афганистане, доставят на родину - РИА Новости, 29.01.2024
Тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Афганистане, доставят на родину
Тела погибших в авиакатастрофе в афганской провинции Бадахшан двух граждан России в понедельник доставят на родину, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T08:02
2024-01-29T08:02
2024-01-29T08:14
афганистан
крушение самолета falcon в афганистане
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тела погибших в авиакатастрофе в афганской провинции Бадахшан двух граждан России в понедельник доставят на родину, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан 21 января, когда выполнял чартерный санитарный рейс в Россию. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, сообщил ранее посол России в Кабуле. Четыре члена экипажа выжили и получили медицинскую помощь в Кабуле. В ночь на пятницу они прибыли в Москву."Сегодня отправят тела погибших в ходе авиакатастрофы, семейной пары", - сказал собеседник агентства.По словам источника, тела будут отправлены рейсом афганской авиакомпании Ariana из Кабула в Москву в понедельник вечером.
https://ria.ru/20240129/piloty-1924042600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, крушение самолета falcon в афганистане, в мире, россия
Афганистан, Крушение самолета Falcon в Афганистане, В мире, Россия
Тела россиян, погибших в авиакатастрофе в Афганистане, доставят на родину
Тела россиян с разбившегося в Афганистане самолета сегодня отправят на родину