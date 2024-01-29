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Генпрокуроры 26 республиканских штатов заступились за Техас - РИА Новости, 29.01.2024
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23:35 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/tekhas-1924249309.html
Генпрокуроры 26 республиканских штатов заступились за Техас
Генпрокуроры 26 республиканских штатов заступились за Техас - РИА Новости, 29.01.2024
Генпрокуроры 26 республиканских штатов заступились за Техас
Генеральные прокуроры 26 республиканских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в защиту права Техаса самостоятельно защищать свой участок границы с РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T23:35
2024-01-29T23:35
в мире
техас
сша
мексика
джо байден
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ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Генеральные прокуроры 26 республиканских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в защиту права Техаса самостоятельно защищать свой участок границы с Мексикой, сообщил телеканал Fox News. Республиканские власти Техаса настаивают, что федеральный центр не обеспечивает должную охрану южной границы от рекордного наплыва мигрантов, и предпринимают свои меры, включая мобилизацию национальной гвардии и установку заграждений на наиболее напряженных участках. "Двадцать шесть республиканских генпрокуроров заявили президенту Байдену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, что они поддерживают штат Одинокой звезды, поскольку миллионы мигрантов, незаконно устремляющихся в Техас в рамках скоординированного нападения на нашу границу, - это вторжение, а штаты должны иметь возможность защищать себя от вторжения", - передает телеканал. Многие республиканские штаты отправили в помощь Техасу своих национальных гвардейцев. Контролируемая демократами администрация США, напротив, называет действия техасских властей неконституционными, а меры избыточными.
https://ria.ru/20240129/situatsiya-1924244943.html
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в мире, техас, сша, мексика, джо байден
В мире, Техас, США, Мексика, Джо Байден
Генпрокуроры 26 республиканских штатов заступились за Техас

Генпрокуроры 26 республиканских штатов заступились за Техас перед Байденом

© AP Photo / Andres LeightonНацгвардия Техаса на границе США
Нацгвардия Техаса на границе США - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Andres Leighton
Нацгвардия Техаса на границе США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Генеральные прокуроры 26 республиканских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в защиту права Техаса самостоятельно защищать свой участок границы с Мексикой, сообщил телеканал Fox News.
Республиканские власти Техаса настаивают, что федеральный центр не обеспечивает должную охрану южной границы от рекордного наплыва мигрантов, и предпринимают свои меры, включая мобилизацию национальной гвардии и установку заграждений на наиболее напряженных участках.
«
"Двадцать шесть республиканских генпрокуроров заявили президенту Байдену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, что они поддерживают штат Одинокой звезды, поскольку миллионы мигрантов, незаконно устремляющихся в Техас в рамках скоординированного нападения на нашу границу, - это вторжение, а штаты должны иметь возможность защищать себя от вторжения", - передает телеканал.
Многие республиканские штаты отправили в помощь Техасу своих национальных гвардейцев. Контролируемая демократами администрация США, напротив, называет действия техасских властей неконституционными, а меры избыточными.
Мигранты между заграждением из колючей проволоки и пограничным забором на границе США и Мексики - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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Вчера, 22:54
 
В миреТехасСШАМексикаДжо Байден
 
 
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