https://ria.ru/20240129/tekhas-1924249309.html

Генпрокуроры 26 республиканских штатов заступились за Техас

Генпрокуроры 26 республиканских штатов заступились за Техас - РИА Новости, 29.01.2024

Генпрокуроры 26 республиканских штатов заступились за Техас

Генеральные прокуроры 26 республиканских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в защиту права Техаса самостоятельно защищать свой участок границы с РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T23:35

2024-01-29T23:35

2024-01-29T23:35

в мире

техас

сша

мексика

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ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Генеральные прокуроры 26 республиканских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в защиту права Техаса самостоятельно защищать свой участок границы с Мексикой, сообщил телеканал Fox News. Республиканские власти Техаса настаивают, что федеральный центр не обеспечивает должную охрану южной границы от рекордного наплыва мигрантов, и предпринимают свои меры, включая мобилизацию национальной гвардии и установку заграждений на наиболее напряженных участках. "Двадцать шесть республиканских генпрокуроров заявили президенту Байдену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, что они поддерживают штат Одинокой звезды, поскольку миллионы мигрантов, незаконно устремляющихся в Техас в рамках скоординированного нападения на нашу границу, - это вторжение, а штаты должны иметь возможность защищать себя от вторжения", - передает телеканал. Многие республиканские штаты отправили в помощь Техасу своих национальных гвардейцев. Контролируемая демократами администрация США, напротив, называет действия техасских властей неконституционными, а меры избыточными.

https://ria.ru/20240129/situatsiya-1924244943.html

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в мире, техас, сша, мексика, джо байден