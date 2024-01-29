https://ria.ru/20240129/tekhas-1924135252.html

Захарова посоветовала Байдену собрать коалицию для "освобождения" Техаса

Захарова посоветовала Байдену собрать коалицию для "освобождения" Техаса - РИА Новости, 29.01.2024

Захарова посоветовала Байдену собрать коалицию для "освобождения" Техаса

Президенту США Джо Байдену самое время собрать международную коалицию по "освобождению" жителей Техаса во имя демократии, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:18

2024-01-29T14:18

2024-01-29T14:18

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену самое время собрать международную коалицию по "освобождению" жителей Техаса во имя демократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. "Самое время американскому президенту в лучших традициях своего предшественника Обамы заявить Texas must go и собрать международную коалицию по освобождению его жителей во имя демократии.", - написала Захарова. В пятницу губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США по ситуации вокруг демонтажа заграждений, установленных вдоль границы с Мексикой для предотвращения наплыва нелегальных мигрантов. В интервью симпатизирующему республиканцам журналисту Такеру Карлсону Эббот добавил, что в штате намерены "продолжать расширять масштабы возводимых заграждений". Ранее верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор Техаса объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.

https://ria.ru/20240129/tekhas-1924129368.html

https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, техас, сша, мексика, мария захарова, джо байден