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Захарова посоветовала Байдену собрать коалицию для "освобождения" Техаса - РИА Новости, 29.01.2024
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14:18 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/tekhas-1924135252.html
Захарова посоветовала Байдену собрать коалицию для "освобождения" Техаса
Захарова посоветовала Байдену собрать коалицию для "освобождения" Техаса - РИА Новости, 29.01.2024
Захарова посоветовала Байдену собрать коалицию для "освобождения" Техаса
Президенту США Джо Байдену самое время собрать международную коалицию по "освобождению" жителей Техаса во имя демократии, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:18
2024-01-29T14:18
в мире
техас
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену самое время собрать международную коалицию по "освобождению" жителей Техаса во имя демократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. "Самое время американскому президенту в лучших традициях своего предшественника Обамы заявить Texas must go и собрать международную коалицию по освобождению его жителей во имя демократии.", - написала Захарова. В пятницу губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США по ситуации вокруг демонтажа заграждений, установленных вдоль границы с Мексикой для предотвращения наплыва нелегальных мигрантов. В интервью симпатизирующему республиканцам журналисту Такеру Карлсону Эббот добавил, что в штате намерены "продолжать расширять масштабы возводимых заграждений". Ранее верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор Техаса объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.
https://ria.ru/20240129/tekhas-1924129368.html
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в мире, техас, сша, мексика, мария захарова, джо байден
В мире, Техас, США, Мексика, Мария Захарова, Джо Байден
Захарова посоветовала Байдену собрать коалицию для "освобождения" Техаса

Захарова: Байдену пора собрать международную коалицию для "освобождения" Техаса

© AP Photo / Andres LeightonНацгвардия Техаса на границе США
Нацгвардия Техаса на границе США - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Andres Leighton
Нацгвардия Техаса на границе США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену самое время собрать международную коалицию по "освобождению" жителей Техаса во имя демократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Самое время американскому президенту в лучших традициях своего предшественника Обамы заявить Texas must go и собрать международную коалицию по освобождению его жителей во имя демократии.", - написала Захарова.
Сотрудник Департамента общественной безопасности штата Техас наблюдает за мигрантами из-за колючей проволоки на границе Техаса с Мексикой - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В Техасе намерены проложить колючую проволоку по всей границе штата
Вчера, 13:53
В пятницу губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США по ситуации вокруг демонтажа заграждений, установленных вдоль границы с Мексикой для предотвращения наплыва нелегальных мигрантов. В интервью симпатизирующему республиканцам журналисту Такеру Карлсону Эббот добавил, что в штате намерены "продолжать расширять масштабы возводимых заграждений".
Ранее верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор Техаса объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.
Корабль Starship на космодроме Бока-Чика, штат Техас - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Техас разрушает США, чтобы спасти свою экономику
Вчера, 08:00
 
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