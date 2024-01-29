https://ria.ru/20240129/tekhas-1924129368.html
В Техасе намерены проложить колючую проволоку по всей границе штата
В Техасе намерены проложить колючую проволоку по всей границе штата - РИА Новости, 29.01.2024
В Техасе намерены проложить колючую проволоку по всей границе штата
Власти Техаса собираются закрыть колючей проволокой всю границу, сообщил вице-губернатор штата Дэн Патрик в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:53
2024-01-29T13:53
2024-01-29T17:38
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Власти Техаса собираются закрыть колючей проволокой всю границу, сообщил вице-губернатор штата Дэн Патрик в интервью телеканалу Fox News."Мы собираемся разместить проволоку на всем протяжении границы", — заявил чиновник.По его словам, федеральным властям понадобится "очень много кусачек", чтобы перерезать все заграждения, которые Техас будет сразу же восстанавливать. Поток нелегальных мигрантов, пересекающих границу штата, сократился с трех тысяч человек в день несколько месяцев назад до нуля после размещения колючей проволоки, заявил Патрик.По словам вице-губернатора, администрации президента США Джо Байдена нет никакого смысла "приходить и резать колючую проволоку" на фоне того успеха, которого достиг штат благодаря своим усилиям. При этом он добавил, что Техас не хочет конфронтации. Белый дом конфликтует с Техасом из-за мер по охране границы. Штат настаивает, что они недостаточные и привели к проникновению в США рекордного количества нелегалов. Администрация Байдена называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными.Так, Техас разместил на границе с Мексикой заграждения из колючей проволоки, в ответ Верховный суд потребовал от губернатора Грега Эбботта убрать барьер. В пятницу истек срок, в течение которого штат должен был допустить федеральных служащих к участку границы для демонтажа заграждений.Губернатор Техаса объявил о "вторжении" и принятии мер по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет проводить собственную политику, пока федеральные власти не начнут справляться с охраной границы. В интервью Такеру Карлсону Эбботт подчеркнул, что в штате намерены "продолжать расширять масштабы возводимых заграждений". Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили президента Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.В декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало рекордом.
https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, техас, сша, мексика
В мире, Техас, США, Мексика
В Техасе намерены проложить колючую проволоку по всей границе штата
Власти Техаса намерены проложить колючую проволоку по всей границе штата
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Власти Техаса собираются закрыть колючей проволокой всю границу, сообщил вице-губернатор штата Дэн Патрик в интервью телеканалу Fox News
.
«
"Мы собираемся разместить проволоку на всем протяжении границы", — заявил чиновник.
По его словам, федеральным властям понадобится "очень много кусачек", чтобы перерезать все заграждения, которые Техас будет сразу же восстанавливать.
Поток нелегальных мигрантов, пересекающих границу штата, сократился с трех тысяч человек в день несколько месяцев назад до нуля после размещения колючей проволоки, заявил Патрик.
По словам вице-губернатора, администрации президента США Джо Байдена
нет никакого смысла "приходить и резать колючую проволоку" на фоне того успеха, которого достиг штат благодаря своим усилиям. При этом он добавил, что Техас не хочет конфронтации.
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Белый дом конфликтует с Техасом из-за мер по охране границы. Штат настаивает, что они недостаточные и привели к проникновению в США
рекордного количества нелегалов. Администрация Байдена называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными.
Так, Техас разместил на границе с Мексикой
заграждения из колючей проволоки, в ответ Верховный суд потребовал от губернатора Грега Эбботта убрать барьер. В пятницу истек срок, в течение которого штат должен был допустить федеральных служащих к участку границы для демонтажа заграждений.
Губернатор Техаса объявил о "вторжении" и принятии мер по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет проводить собственную политику, пока федеральные власти не начнут справляться с охраной границы. В интервью Такеру Карлсону Эбботт подчеркнул, что в штате намерены "продолжать расширять масштабы возводимых заграждений".
Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили президента Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.
В декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало рекордом.
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