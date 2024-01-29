Рейтинг@Mail.ru
В Техасе намерены проложить колючую проволоку по всей границе штата - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 29.01.2024 (обновлено: 17:38 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/tekhas-1924129368.html
В Техасе намерены проложить колючую проволоку по всей границе штата
В Техасе намерены проложить колючую проволоку по всей границе штата - РИА Новости, 29.01.2024
В Техасе намерены проложить колючую проволоку по всей границе штата
Власти Техаса собираются закрыть колючей проволокой всю границу, сообщил вице-губернатор штата Дэн Патрик в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:53
2024-01-29T17:38
в мире
техас
сша
мексика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924142030_1818:926:3021:1602_1920x0_80_0_0_bd44b079a43f19a9e2963d13002a3506.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Власти Техаса собираются закрыть колючей проволокой всю границу, сообщил вице-губернатор штата Дэн Патрик в интервью телеканалу Fox News."Мы собираемся разместить проволоку на всем протяжении границы", — заявил чиновник.По его словам, федеральным властям понадобится "очень много кусачек", чтобы перерезать все заграждения, которые Техас будет сразу же восстанавливать. Поток нелегальных мигрантов, пересекающих границу штата, сократился с трех тысяч человек в день несколько месяцев назад до нуля после размещения колючей проволоки, заявил Патрик.По словам вице-губернатора, администрации президента США Джо Байдена нет никакого смысла "приходить и резать колючую проволоку" на фоне того успеха, которого достиг штат благодаря своим усилиям. При этом он добавил, что Техас не хочет конфронтации. Белый дом конфликтует с Техасом из-за мер по охране границы. Штат настаивает, что они недостаточные и привели к проникновению в США рекордного количества нелегалов. Администрация Байдена называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными.Так, Техас разместил на границе с Мексикой заграждения из колючей проволоки, в ответ Верховный суд потребовал от губернатора Грега Эбботта убрать барьер. В пятницу истек срок, в течение которого штат должен был допустить федеральных служащих к участку границы для демонтажа заграждений.Губернатор Техаса объявил о "вторжении" и принятии мер по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет проводить собственную политику, пока федеральные власти не начнут справляться с охраной границы. В интервью Такеру Карлсону Эбботт подчеркнул, что в штате намерены "продолжать расширять масштабы возводимых заграждений". Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили президента Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.В декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало рекордом.
https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html
https://ria.ru/20240129/tekhas-1924043539.html
техас
сша
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924142030_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_956c50fcb0486a89ab66d4c3412d1fa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, сша, мексика
В мире, Техас, США, Мексика
В Техасе намерены проложить колючую проволоку по всей границе штата

Власти Техаса намерены проложить колючую проволоку по всей границе штата

© AP Photo / Eric GayСотрудник Департамента общественной безопасности штата Техас наблюдает за мигрантами из-за колючей проволоки на границе Техаса с Мексикой
Сотрудник Департамента общественной безопасности штата Техас наблюдает за мигрантами из-за колючей проволоки на границе Техаса с Мексикой - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Eric Gay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Власти Техаса собираются закрыть колючей проволокой всю границу, сообщил вице-губернатор штата Дэн Патрик в интервью телеканалу Fox News.
«
"Мы собираемся разместить проволоку на всем протяжении границы", — заявил чиновник.
По его словам, федеральным властям понадобится "очень много кусачек", чтобы перерезать все заграждения, которые Техас будет сразу же восстанавливать.
Поток нелегальных мигрантов, пересекающих границу штата, сократился с трех тысяч человек в день несколько месяцев назад до нуля после размещения колючей проволоки, заявил Патрик.
По словам вице-губернатора, администрации президента США Джо Байдена нет никакого смысла "приходить и резать колючую проволоку" на фоне того успеха, которого достиг штат благодаря своим усилиям. При этом он добавил, что Техас не хочет конфронтации.
Корабль Starship на космодроме Бока-Чика, штат Техас - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Техас разрушает США, чтобы спасти свою экономику
Вчера, 08:00
Белый дом конфликтует с Техасом из-за мер по охране границы. Штат настаивает, что они недостаточные и привели к проникновению в США рекордного количества нелегалов. Администрация Байдена называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными.
Так, Техас разместил на границе с Мексикой заграждения из колючей проволоки, в ответ Верховный суд потребовал от губернатора Грега Эбботта убрать барьер. В пятницу истек срок, в течение которого штат должен был допустить федеральных служащих к участку границы для демонтажа заграждений.
Губернатор Техаса объявил о "вторжении" и принятии мер по самозащите из-за ситуации с мигрантами, подчеркнув, что штат будет проводить собственную политику, пока федеральные власти не начнут справляться с охраной границы. В интервью Такеру Карлсону Эбботт подчеркнул, что в штате намерены "продолжать расширять масштабы возводимых заграждений".
Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили президента Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.
В декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало рекордом.
Нацгвардия Техаса на границе США - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
"Огромная армия": на Западе раскрыли, что Россия может сделать с Техасом
Вчера, 01:14
 
В миреТехасСШАМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала