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"Огромная армия": на Западе раскрыли, что Россия может сделать с Техасом - РИА Новости, 29.01.2024
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01:14 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/tekhas-1924043539.html
"Огромная армия": на Западе раскрыли, что Россия может сделать с Техасом
"Огромная армия": на Западе раскрыли, что Россия может сделать с Техасом - РИА Новости, 29.01.2024
"Огромная армия": на Западе раскрыли, что Россия может сделать с Техасом
Россия и Китай теоретически могли бы повторить в отношении американского штата Техас то, что США предпринимали в отношении Украины, такое мнение выразил... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T01:14
2024-01-29T01:14
в мире
сша
техас
россия
джо байден
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Россия и Китай теоретически могли бы повторить в отношении американского штата Техас то, что США предпринимали в отношении Украины, такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X."Представьте себе, если бы Россия и Китай решили финансировать в Техасе "Движение за свободу". Затем свергнуть демократически избранного губернатора, установить марионеточный режим. Затем создать огромную армию, чтобы атаковать всех, кто не согласен или поддерживает США. Запретить выборы, оппозицию, несогласные СМИ. Звучит знакомо?" — написал Боуз.Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США никогда бы не смирились с тем, что они себе позволяют применительно к России, имея в виду расширение НАТО и использование Украины против нее. По его словам, если бы кто-то попытался отобрать Калифорнию или Техас, США бы никогда этого не допустили и начали бы войну.Администрация США во главе с президентом Джо Байденом конфликтует с властями Техаса в связи с мерами по охране границы. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к проникновению в США рекордного количества нелегалов. Администрация США называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными.Верховный суд ранее вынес решение, потребовав от губернатора Техаса Грега Эбботта убрать барьер, выставленный для сдерживания потока мигрантов. В пятницу истек срок, в течение которого Эбботт должен был допустить федеральных служащих к участку границы для демонтажа заграждений. Руководство 25 американских штатов тогда же обвинило Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией, а сам Эбботт открыто дал понять, что готов к потенциальному конфликту с федеральным правительством.США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим показателем за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден.
https://ria.ru/20240128/volontery-1924031404.html
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в мире, сша, техас, россия, джо байден, чей боуз, скотт риттер, нато
В мире, США, Техас, Россия, Джо Байден, Чей Боуз, Скотт Риттер, НАТО
"Огромная армия": на Западе раскрыли, что Россия может сделать с Техасом

Журналист Боуз: Россия и Китай могли бы установить марионеточный режим в Техасе

© AP Photo / Andres LeightonНацгвардия Техаса на границе США
Нацгвардия Техаса на границе США - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Andres Leighton
Нацгвардия Техаса на границе США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Россия и Китай теоретически могли бы повторить в отношении американского штата Техас то, что США предпринимали в отношении Украины, такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.
"Представьте себе, если бы Россия и Китай решили финансировать в Техасе "Движение за свободу". Затем свергнуть демократически избранного губернатора, установить марионеточный режим. Затем создать огромную армию, чтобы атаковать всех, кто не согласен или поддерживает США. Запретить выборы, оппозицию, несогласные СМИ. Звучит знакомо?" — написал Боуз.
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Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США никогда бы не смирились с тем, что они себе позволяют применительно к России, имея в виду расширение НАТО и использование Украины против нее. По его словам, если бы кто-то попытался отобрать Калифорнию или Техас, США бы никогда этого не допустили и начали бы войну.
Администрация США во главе с президентом Джо Байденом конфликтует с властями Техаса в связи с мерами по охране границы. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к проникновению в США рекордного количества нелегалов. Администрация США называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными.
Верховный суд ранее вынес решение, потребовав от губернатора Техаса Грега Эбботта убрать барьер, выставленный для сдерживания потока мигрантов. В пятницу истек срок, в течение которого Эбботт должен был допустить федеральных служащих к участку границы для демонтажа заграждений. Руководство 25 американских штатов тогда же обвинило Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией, а сам Эбботт открыто дал понять, что готов к потенциальному конфликту с федеральным правительством.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим показателем за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден.
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В миреСШАТехасРоссияДжо БайденЧей БоузСкотт РиттерНАТО
 
 
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