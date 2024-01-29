https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html

Техас разрушает США, чтобы спасти свою экономику

Техас разрушает США, чтобы спасти свою экономику - РИА Новости, 29.01.2024

Техас разрушает США, чтобы спасти свою экономику

Кто бы мог подумать, что мы, люди, рожденные в промежутке шестидесятых-восьмидесятых прошлого века, увидим не только развал, казалось бы, незыблемого Союза. Мы... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T08:00

2024-01-29T08:00

2024-01-29T14:34

техас

сша

вашингтон (штат)

джо байден

дональд трамп

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

аналитика

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Кто бы мог подумать, что мы, люди, рожденные в промежутке шестидесятых-восьмидесятых прошлого века, увидим не только развал, казалось бы, незыблемого Союза. Мы переживем страшные и безысходные девяностые, нагуляем жирок в нулевых и десятых, а в 2020-х будем азартно наблюдать, как центробежные процессы сепаратизма начались в США.Техас стал центром международного внимания в последнюю неделю, но предпосылки для локального взрыва недовольства, который, против обыкновения, затронул не только низы, но и всю политическую верхушку штата, закладывались давно. Еще во время позапрошлой предвыборной президентской кампании Дональд Трамп набрал изрядное количество очков в глазах южных выборщиков, обещая решить проблему нелегальной миграции со стороны Мексики. Эта формулировка не случайна, так как с юга в Штаты огромными партиями просачиваются не только мексиканцы, но и панамцы, гватемальцы, эквадорцы и представители других бедных стран Латинской Америки.О проекте "Стена", который проталкивал прошлый президент США, слышали многие, но мало кто знает о его результатах. В январе 2017 года Трамп подписал исполнительный ордер 13767, предписывавший правительству выделить бюджетное финансирование и приступить к строительству мощных инженерных заграждений вдоль всей южной границы. Демократы в ответ фактически парализовали работу всех центральных органов власти на 35 дней. Все было настолько серьезно, что в стране был даже объявлен режим ЧС. На тот момент стоимость строительства оценивалась в 28 миллиардов долларов — или 35 миллиардов в ценах прошлого года. Инфляция.За свою каденцию Трамп буквально выжал из федерального бюджета 15 миллиардов, которые конвертировались в мощный девятиметровый забор протяженностью 737 километров. Но здесь нужно понимать, что инженерное заграждение было не сплошным. Если взглянуть на интерактивную карту, мы увидим, что почти полностью с юга прикрыта только Калифорния. Далее на восток — Аризона и Нью-Мексико, чей кордон защищен где-то наполовину. А вот Техас, чья граница с Мексикой длиннее, чем у трех предыдущих штатов, вместе взятых, может похвастать от силы четвертью необходимых сооружений. То есть проект "Стена" так и не успел перейти в категорию успешных.С приходом к власти Джо Байдена в Вашингтоне воцарилась ультралиберальная повестка, в рамках которой строительство стены остановлено и внедрен режим предельно мягкой миграционной политики. Как несложно догадаться, на южной границе, половина которой приходится на Техас, разверзся ад.Таможенное управление США на своем сайте публикует официальную статистику изъятия наркотиков и подчеркивает, что в абсолютных цифрах объем выявленных в 2023-м препаратов и веществ ниже, чем за предыдущие два года. Но это лукавство и манипуляция. Активисты подсчитали и дали детальную разбивку по типам и массе наркотиков, где видно, что по итогам фискального года таможенники и пограничная охрана задержали 249 тонн наркотических средств. Уменьшилось количество метамфетамина, марихуаны и героина. При этом объемы фентанила, который в сто раз мощнее морфина, возросли на четыреста восемьдесят процентов.Естественно, что наркотики перемещаются не сами по себе — их несут люди.В прошлом году был установлен исторический рекорд по количеству нелегальных мигрантов, въехавших в США. Государственный институт миграционной политики (MPI) подсчитал, что в страну въехали и растворились с той или иной степенью законности два с половиной миллиона человек. В декабре телеканал CBS сделал большой репортаж прямиком с техасской границы, где представители пограничной службы рассказали, что только за последние пять дней они задержали 50 тысяч нелегалов, а в целом человеческий поток с юга увеличивается на полторы тысячи человек каждые сутки.Основная нагрузка легла на Техас. Штат очень богат (вторая по размерам экономика после Калифорнии), но подобную динамику не выдержит никто. Все время президентства Байдена власти штата, забыв про внутренние распри, пытались решить нарастающий вал проблем, одновременно взывая к совести и помощи центра. Вашингтон упорно держался в русле демократической — читай: ультралиберальной — идеологии, и далее все развивалось предсказуемо и логично.Губернатор Техаса Грег Эбботт, наблюдая, как федеральные власти фактически потворствуют неконтролируемой миграции и отчаявшись достучаться до живущего в параллельной реальности Байдена, приказал паковать нелегалов в автобусы и отправлять в Нью-Йорк и Чикаго. Примечательно, что эту губернаторскую инициативу горячо поддержал местный бизнес, который вызвался все это оплачивать.Ситуация, если вдуматься, чистый сюрреализм. Попробуйте представить, что, скажем, губернатор Челябинской области своим решением организует колонны автобусов с нелегалами и отправляет их в Москву или Питер, а затем и вовсе выгоняет с границы подразделения ФСБ, заменяя их местным ополчением. А в США ничего, нормально.На текущий момент ситуация вокруг Техаса стремительно накаляется. Вашингтон, понимая, что Эбботт закусил удила, устами Министерства внутренней безопасности попытался надавить на прокурора штата, чтобы тот заставил местное правительство прекратить возведение защитных сооружений, а также позволил федеральным органам вернуться на границу. Прокурор штата обращение проигнорировал.Причина бунта кроется в экономике и больших деньгах.Штат одинокой звезды очень богат — настолько, что мог бы дать фору многим странам. Экономика Техаса имеет объем 2,4 триллиона долларов, это восьмая строчка в мировом рейтинге и это больше, чем экономика Канады, Италии или России. Основным источником наполнения бюджета остается добыча, переработка и транспортировка нефти, но Техас смог построить под нефтяным зонтиком мощную промышленность. Издание The Economist подсчитало, что в Техасе свыше половины населения (15 миллионов человек) заняты в реальном секторе производства, в прошлом году здесь было создано более 600 тысяч новых рабочих мест. Это объясняется тем, что в Техасе нет личного или корпоративного подоходного налога, поэтому именно сюда перемещается наибольшее количество американских и иностранных компаний, особенно из Европы. Помимо налоговых льгот, Техас предлагает бизнесу дешевую энергию, потому как занимает первую строчку среди всех штатов по установленной мощности генерации. В Техасе работают 19 морских портов, 26 аэропортов. Его территорию рассекают 22 автомобильные и 58 железнодорожных грузовых магистралей. Здесь созданы 34 зоны с особым порядком торговли. В Техасе один из самых низких уровней преступности и более сорока процентов населения имеет высшее образование. Помимо нефти, южный штат является ведущим производителем хлопка, а также лидирует в области животноводства. Весь этот комплекс позволил добиться показателя в 67 тысяч долларов медианного дохода на домохозяйство и одного из самых низких индексов бедности.Захлестывающие Техас волны нелегальных мигрантов, приносящих с собой тонны наркотиков, криминал и туберкулез, угрожают благосостоянию тридцати миллионов техасцев. По статистике, это самый вооруженный штат США, на руках у населения находится более миллиона стволов, что дополняется историческими и идеологическими традициями, где красной линией проходит постулат о том, что техасцы завоевали свое процветание с оружием в руках и удерживают его тяжелым повседневным трудом.С интересом понаблюдаем, во что выльется противостояние горячего богатого Техаса и немощного, впавшего в либеральное бессилие Вашингтона. Хочется пожелать обеим сторонам сил, яростного вдохновения и удачи.

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https://ria.ru/20240119/davos-1922209093.html

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техас

сша

вашингтон (штат)

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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техас, сша, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), аналитика