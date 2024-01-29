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Генконсульство России не получало обращений с танкеров возле Южной Кореи - РИА Новости, 29.01.2024
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12:50 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/tankery-1924112720.html
Генконсульство России не получало обращений с танкеров возле Южной Кореи
Генконсульство России не получало обращений с танкеров возле Южной Кореи - РИА Новости, 29.01.2024
Генконсульство России не получало обращений с танкеров возле Южной Кореи
Генеральное консульство России в Пусане не получало обращений от экипажей нефтяных танкеров, якобы простаивающих у берегов Южной Кореи в ожидании решения... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:50
2024-01-29T12:50
россия
южная корея
индия
александр новак
essar oil
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СЕУЛ/МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Генеральное консульство России в Пусане не получало обращений от экипажей нефтяных танкеров, якобы простаивающих у берегов Южной Кореи в ожидании решения сложностей с продажей российской нефти в Индию, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. "В генконсульство (с этим вопросом) никто не обращался", - сообщил представитель ведомства. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на данные компаний London Stock Exchange Group и Kpler утверждало, что у берегов Южной Кореи уже несколько недель стоят 14 танкеров с 10 миллионами баррелей российской нефти. Суда, по данным издания, перевозили нефть марки Sokol с проекта "Сахалин-1", сырье якобы до сих пор не продано из-за американских санкций, а также проблем с оплатой. В этой связи закупавшая российскую нефть Индийская нефтяная корпорация (IndianOil) была вынуждена, согласно данным Рейтер, использовать свои запасы и закупать больше нефти на Ближнем Востоке. Близкий к компании источник сообщил, что она не ожидает поставок нефти с "Сахалина-1" в ближайшее время из-за разногласий по поводу валюты оплаты. Согласно данным портала отслеживания судов Marine Traffic, из упомянутых в статье Рейтер нефтяных танкеров у южнокорейских берегов сейчас находятся лишь три судна: NIRETA стоит на якоре на внешнем рейде порта Ёсу, LA BALENA располагается в море в 70 километрах к юго-западу от порта, недалеко также еще один танкер PAVEL CHERNYSH. По данным южнокорейской государственной Информационной системы морской и портовой логистики (PORT-MIS), NIRETA встал на якорь 12 января и пробудет в порту Ёчхон (аванпорте Ёсу) до 31 января, после чего планирует направиться в Сингапур. Другой сверхбольшой нефтеналивной танкер LA BALENA после прибытия из Сингапура простоял на внешнем рейде Ёсу с 8 по 11 января, после чего вновь зашел в порт 26 января на несколько часов и вышел в направлении индийского Вадинара, где расположен нефтяной терминал IndianOil и нефтеперерабатывающие заводы Reliance Industries и Essar Oil. PAVEL CHERNYSH, до апреля 2022 года регулярно курсировавший между Ёсу и Де-Кастри, где расположен терминал для отгрузки российской нефти марки Sokol с проекта "Сахалин-1", в последний раз заходил в южнокорейские порты в январе 2023 года. В целом, согласно данным PORT-MIS, танкеры, перевозящие сырую нефть из России, в 2023 году заходили в расположенные на юге Корейского полуострова порты Ёсу и Кванъяна 153 раза - это четвертый результат после судов из Республики Корея, Сингапура и Китая. При этом по сравнению с прошлым годом количество заходов увеличилось на 50%, а совокупная валовая вместимость нефтяных танкеров - на 63%. Одновременно резко увеличилось количество заходов танкеров из Индии: с 7 до 40. Их общий тоннаж приблизился к 3 ммллионам, составив почти треть от российского. Вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Дня энергетики на выставке "Россия", прошедшего 27 января, сообщил журналистам, что проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию нет. "По информации от компаний, все нормально, танкеры отгружаются, расчеты идут", - сообщил Новак.
https://ria.ru/20240119/perspektivy-1922239577.html
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россия, южная корея, индия, александр новак, essar oil, в мире
Россия, Южная Корея, Индия, Александр Новак, Essar Oil, В мире
Генконсульство России не получало обращений с танкеров возле Южной Кореи

Генконсульство России не получало обращений с нефтяных танкеров у Южной Кореи

© AP Photo / Lee Jin-manПорт в Южной Корее
Порт в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Порт в Южной Корее. Архивное фото
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СЕУЛ/МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Генеральное консульство России в Пусане не получало обращений от экипажей нефтяных танкеров, якобы простаивающих у берегов Южной Кореи в ожидании решения сложностей с продажей российской нефти в Индию, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
"В генконсульство (с этим вопросом) никто не обращался", - сообщил представитель ведомства.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на данные компаний London Stock Exchange Group и Kpler утверждало, что у берегов Южной Кореи уже несколько недель стоят 14 танкеров с 10 миллионами баррелей российской нефти. Суда, по данным издания, перевозили нефть марки Sokol с проекта "Сахалин-1", сырье якобы до сих пор не продано из-за американских санкций, а также проблем с оплатой. В этой связи закупавшая российскую нефть Индийская нефтяная корпорация (IndianOil) была вынуждена, согласно данным Рейтер, использовать свои запасы и закупать больше нефти на Ближнем Востоке. Близкий к компании источник сообщил, что она не ожидает поставок нефти с "Сахалина-1" в ближайшее время из-за разногласий по поводу валюты оплаты.
Согласно данным портала отслеживания судов Marine Traffic, из упомянутых в статье Рейтер нефтяных танкеров у южнокорейских берегов сейчас находятся лишь три судна: NIRETA стоит на якоре на внешнем рейде порта Ёсу, LA BALENA располагается в море в 70 километрах к юго-западу от порта, недалеко также еще один танкер PAVEL CHERNYSH.
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По данным южнокорейской государственной Информационной системы морской и портовой логистики (PORT-MIS), NIRETA встал на якорь 12 января и пробудет в порту Ёчхон (аванпорте Ёсу) до 31 января, после чего планирует направиться в Сингапур. Другой сверхбольшой нефтеналивной танкер LA BALENA после прибытия из Сингапура простоял на внешнем рейде Ёсу с 8 по 11 января, после чего вновь зашел в порт 26 января на несколько часов и вышел в направлении индийского Вадинара, где расположен нефтяной терминал IndianOil и нефтеперерабатывающие заводы Reliance Industries и Essar Oil. PAVEL CHERNYSH, до апреля 2022 года регулярно курсировавший между Ёсу и Де-Кастри, где расположен терминал для отгрузки российской нефти марки Sokol с проекта "Сахалин-1", в последний раз заходил в южнокорейские порты в январе 2023 года.
В целом, согласно данным PORT-MIS, танкеры, перевозящие сырую нефть из России, в 2023 году заходили в расположенные на юге Корейского полуострова порты Ёсу и Кванъяна 153 раза - это четвертый результат после судов из Республики Корея, Сингапура и Китая. При этом по сравнению с прошлым годом количество заходов увеличилось на 50%, а совокупная валовая вместимость нефтяных танкеров - на 63%. Одновременно резко увеличилось количество заходов танкеров из Индии: с 7 до 40. Их общий тоннаж приблизился к 3 ммллионам, составив почти треть от российского.
Вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Дня энергетики на выставке "Россия", прошедшего 27 января, сообщил журналистам, что проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию нет.
"По информации от компаний, все нормально, танкеры отгружаются, расчеты идут", - сообщил Новак.
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