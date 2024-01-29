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Во льдах Охотского моря застрял российский танкер
Во льдах Охотского моря застрял российский танкер - РИА Новости, 29.01.2024
Во льдах Охотского моря застрял российский танкер
Танкер "Остров Сахалин" под флагом России оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море, работы по его вызволению возобновятся во вторник, сообщает... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:23
2024-01-29T16:23
2024-01-29T16:23
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ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Танкер "Остров Сахалин" под флагом России оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море, работы по его вызволению возобновятся во вторник, сообщает агентство Киодо. По данным береговой охраны, около 03.40 по японскому времени (21.40 воскресенья мск) экипаж танкера связался с головным островом первого подразделения региональной береговой охраны, сообщив о том, что не может продолжать навигацию из-за дрейфующих льдов. В этот момент судно под российским флагом находилось в Охотском море в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо. К танкеру был направлен ледокол "Тэсио", однако операция по вызволению танкера была приостановлена с заходом солнца и будет возобновлена во вторник. К настоящему времени, сообщений о проблемах с судном или об ухудшении состояния экипажа не поступало. По данным японской береговой охраны, танкер "Остров Сахалин", на борту которого находятся 19 человек, следовал с Камчатки в Находку.
https://ria.ru/20231226/yaponiya-1918079759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, охотское море, россия, хоккайдо, япония
В мире, Охотское море, Россия, Хоккайдо, Япония
Во льдах Охотского моря застрял российский танкер
Во Охотском море застрял российский танкер, Япония направила к нему ледокол