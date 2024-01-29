https://ria.ru/20240129/tanker-1924175007.html

Во льдах Охотского моря застрял российский танкер

Во льдах Охотского моря застрял российский танкер - РИА Новости, 29.01.2024

Во льдах Охотского моря застрял российский танкер

Танкер "Остров Сахалин" под флагом России оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море, работы по его вызволению возобновятся во вторник, сообщает... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:23

2024-01-29T16:23

2024-01-29T16:23

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охотское море

россия

хоккайдо

япония

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ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Танкер "Остров Сахалин" под флагом России оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море, работы по его вызволению возобновятся во вторник, сообщает агентство Киодо. По данным береговой охраны, около 03.40 по японскому времени (21.40 воскресенья мск) экипаж танкера связался с головным островом первого подразделения региональной береговой охраны, сообщив о том, что не может продолжать навигацию из-за дрейфующих льдов. В этот момент судно под российским флагом находилось в Охотском море в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо. К танкеру был направлен ледокол "Тэсио", однако операция по вызволению танкера была приостановлена с заходом солнца и будет возобновлена во вторник. К настоящему времени, сообщений о проблемах с судном или об ухудшении состояния экипажа не поступало. По данным японской береговой охраны, танкер "Остров Сахалин", на борту которого находятся 19 человек, следовал с Камчатки в Находку.

https://ria.ru/20231226/yaponiya-1918079759.html

охотское море

россия

хоккайдо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, охотское море, россия, хоккайдо, япония