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Во льдах Охотского моря застрял российский танкер - РИА Новости, 29.01.2024
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16:23 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/tanker-1924175007.html
Во льдах Охотского моря застрял российский танкер
Во льдах Охотского моря застрял российский танкер - РИА Новости, 29.01.2024
Во льдах Охотского моря застрял российский танкер
Танкер "Остров Сахалин" под флагом России оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море, работы по его вызволению возобновятся во вторник, сообщает... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:23
2024-01-29T16:23
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ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Танкер "Остров Сахалин" под флагом России оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море, работы по его вызволению возобновятся во вторник, сообщает агентство Киодо. По данным береговой охраны, около 03.40 по японскому времени (21.40 воскресенья мск) экипаж танкера связался с головным островом первого подразделения региональной береговой охраны, сообщив о том, что не может продолжать навигацию из-за дрейфующих льдов. В этот момент судно под российским флагом находилось в Охотском море в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо. К танкеру был направлен ледокол "Тэсио", однако операция по вызволению танкера была приостановлена с заходом солнца и будет возобновлена во вторник. К настоящему времени, сообщений о проблемах с судном или об ухудшении состояния экипажа не поступало. По данным японской береговой охраны, танкер "Остров Сахалин", на борту которого находятся 19 человек, следовал с Камчатки в Находку.
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в мире, охотское море, россия, хоккайдо, япония
В мире, Охотское море, Россия, Хоккайдо, Япония
Во льдах Охотского моря застрял российский танкер

Во Охотском море застрял российский танкер, Япония направила к нему ледокол

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВолны Охотского моря
Волны Охотского моря - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Волны Охотского моря. Архивное фото
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ТОКИО, 29 янв – РИА Новости. Танкер "Остров Сахалин" под флагом России оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море, работы по его вызволению возобновятся во вторник, сообщает агентство Киодо.
По данным береговой охраны, около 03.40 по японскому времени (21.40 воскресенья мск) экипаж танкера связался с головным островом первого подразделения региональной береговой охраны, сообщив о том, что не может продолжать навигацию из-за дрейфующих льдов. В этот момент судно под российским флагом находилось в Охотском море в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо.
К танкеру был направлен ледокол "Тэсио", однако операция по вызволению танкера была приостановлена с заходом солнца и будет возобновлена во вторник.
К настоящему времени, сообщений о проблемах с судном или об ухудшении состояния экипажа не поступало. По данным японской береговой охраны, танкер "Остров Сахалин", на борту которого находятся 19 человек, следовал с Камчатки в Находку.
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В миреОхотское мореРоссияХоккайдоЯпония
 
 
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