https://ria.ru/20240129/tabaevka-1924132904.html

Ганчев назвал Табаевку шагом к освобождению всей Харьковской области

Ганчев назвал Табаевку шагом к освобождению всей Харьковской области - РИА Новости, 29.01.2024

Ганчев назвал Табаевку шагом к освобождению всей Харьковской области

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев назвал освобождение села Табаевка еще одним шагом к установлению контроля РФ над всем регионом. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:05

2024-01-29T14:05

2024-01-29T14:05

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев назвал освобождение села Табаевка еще одним шагом к установлению контроля РФ над всем регионом. В понедельник Минобороны РФ сообщило, что на Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск "освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области". "Это еще один шаг на пути к освобождению всего региона. Военнослужащие ВС РФ продолжают движение в направлении Купянска. Очень нелегкая задача стоит перед нашими солдатами, враг довольно сильно укрепился. Но мы верим в наших ребят и победу", - сказал РИА Новости Ганчев.В январе его администрация сообщала, что под контролем РФ в Харьковской области находятся 35 населенных пунктов. Минобороны 21 января заявило об освобождении харьковского села Крахмальное.

https://ria.ru/20240129/ukraina-1924123544.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, харьковская область, безопасность