https://ria.ru/20240129/tabaevka-1924132904.html
Ганчев назвал Табаевку шагом к освобождению всей Харьковской области
Ганчев назвал Табаевку шагом к освобождению всей Харьковской области - РИА Новости, 29.01.2024
Ганчев назвал Табаевку шагом к освобождению всей Харьковской области
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев назвал освобождение села Табаевка еще одним шагом к установлению контроля РФ над всем регионом. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:05
2024-01-29T14:05
2024-01-29T14:05
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев назвал освобождение села Табаевка еще одним шагом к установлению контроля РФ над всем регионом. В понедельник Минобороны РФ сообщило, что на Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск "освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области". "Это еще один шаг на пути к освобождению всего региона. Военнослужащие ВС РФ продолжают движение в направлении Купянска. Очень нелегкая задача стоит перед нашими солдатами, враг довольно сильно укрепился. Но мы верим в наших ребят и победу", - сказал РИА Новости Ганчев.В январе его администрация сообщала, что под контролем РФ в Харьковской области находятся 35 населенных пунктов. Минобороны 21 января заявило об освобождении харьковского села Крахмальное.
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924123544.html
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РИА Новости
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россия, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Безопасность
Ганчев назвал Табаевку шагом к освобождению всей Харьковской области
Ганчев назвал успехи с Табаевкой шагом к освобождению всей Харьковской области
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев назвал освобождение села Табаевка еще одним шагом к установлению контроля РФ над всем регионом.
В понедельник Минобороны РФ сообщило, что на Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск "освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области
".
"Это еще один шаг на пути к освобождению всего региона. Военнослужащие ВС РФ продолжают движение в направлении Купянска. Очень нелегкая задача стоит перед нашими солдатами, враг довольно сильно укрепился. Но мы верим в наших ребят и победу", - сказал РИА Новости Ганчев.
В январе его администрация сообщала, что под контролем РФ в Харьковской области находятся 35 населенных пунктов.
Минобороны 21 января заявило об освобождении харьковского села Крахмальное.
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