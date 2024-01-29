https://ria.ru/20240129/tabaevka-1924120830.html

Российская армия освободила село Табаевка в Харьковской области

Российская армия освободила село Табаевка в Харьковской области - РИА Новости, 29.01.2024

Российская армия освободила село Табаевка в Харьковской области

Российские военные освободили село Табаевка в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:17

2024-01-29T13:17

2024-01-29T14:59

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923071020_0:130:2741:1672_1920x0_80_0_0_03b3cf22ac7b0d505488c74ec566bc42.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские военные освободили село Табаевка в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области", — говорится в документе.Кроме того, в районе Синьковки удалось отбить три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника на Купянском направлении составили до 30 военнослужащих, два броневика, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б".На Краснолиманском направлении подразделения Центральной группировки войск улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии ударили по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Ямполовки и Червоной Дибровы. Противник потерял здесь до 280 военнослужащих, танк и три автомобиля.На Донецком направлении Южная группировка войск отбила шесть атак штурмовиков 22-й механизированной бригады ВСУ в районах Белогоровки и Переездного. В районе Клещеевки и Красного артиллерия поразила позиции 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".На Южнодонецком направлении военнослужащие группировки "Восток" отбили атаку 127-й бригады теробороны в районе Приютного. ВСУ лишились до 90 человек личного состава и двух автомобилей.На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах Работино и Юрковки. Противник потерял убитыми и ранеными до 30 человек, а также лишился трех пикапов и гаубицы Д-30.На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты в районе Музыковки. Потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.

https://ria.ru/20240128/vsu-1924018448.html

https://ria.ru/20240125/prevoskhodstvo-1923330616.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, россия