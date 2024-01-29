https://ria.ru/20240129/tabaevka-1924120830.html
Российская армия освободила село Табаевка в Харьковской области
Российская армия освободила село Табаевка в Харьковской области - РИА Новости, 29.01.2024
Российская армия освободила село Табаевка в Харьковской области
Российские военные освободили село Табаевка в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:17
2024-01-29T13:17
2024-01-29T14:59
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские военные освободили село Табаевка в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области", — говорится в документе.Кроме того, в районе Синьковки удалось отбить три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника на Купянском направлении составили до 30 военнослужащих, два броневика, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б".На Краснолиманском направлении подразделения Центральной группировки войск улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии ударили по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Ямполовки и Червоной Дибровы. Противник потерял здесь до 280 военнослужащих, танк и три автомобиля.На Донецком направлении Южная группировка войск отбила шесть атак штурмовиков 22-й механизированной бригады ВСУ в районах Белогоровки и Переездного. В районе Клещеевки и Красного артиллерия поразила позиции 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".На Южнодонецком направлении военнослужащие группировки "Восток" отбили атаку 127-й бригады теробороны в районе Приютного. ВСУ лишились до 90 человек личного состава и двух автомобилей.На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах Работино и Юрковки. Противник потерял убитыми и ранеными до 30 человек, а также лишился трех пикапов и гаубицы Д-30.На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты в районе Музыковки. Потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.
https://ria.ru/20240128/vsu-1924018448.html
https://ria.ru/20240125/prevoskhodstvo-1923330616.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия
Российская армия освободила село Табаевка в Харьковской области
МО: группировка войск "Запад" освободила село Табаевка в Харьковской области
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Российские военные освободили село Табаевка в Харьковской области, сообщило Минобороны
в сводке о ходе специальной военной операции.
«
"На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области", — говорится в документе.
Кроме того, в районе Синьковки удалось отбить три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ
. Потери противника на Купянском направлении составили до 30 военнослужащих, два броневика, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б".
На Краснолиманском направлении подразделения Центральной группировки войск улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии ударили по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Ямполовки и Червоной Дибровы. Противник потерял здесь до 280 военнослужащих, танк и три автомобиля.
На Западе раскрыли, чем Россия бьет по ВСУ под Харьковом
На Донецком направлении
Южная группировка войск отбила шесть атак штурмовиков 22-й механизированной бригады ВСУ в районах Белогоровки и Переездного. В районе Клещеевки
и Красного артиллерия поразила позиции 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".
На Южнодонецком направлении военнослужащие группировки "Восток" отбили атаку 127-й бригады теробороны в районе Приютного. ВСУ лишились до 90 человек личного состава и двух автомобилей.
Прорыв России на Украине встревожил австрийского офицера
На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах Работино и Юрковки. Противник потерял убитыми и ранеными до 30 человек, а также лишился трех пикапов и гаубицы Д-30.
На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты в районе Музыковки. Потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине