Рейтинг@Mail.ru
Российская армия освободила село Табаевка в Харьковской области - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 29.01.2024 (обновлено: 14:59 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/tabaevka-1924120830.html
Российская армия освободила село Табаевка в Харьковской области
Российская армия освободила село Табаевка в Харьковской области - РИА Новости, 29.01.2024
Российская армия освободила село Табаевка в Харьковской области
Российские военные освободили село Табаевка в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:17
2024-01-29T14:59
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923071020_0:130:2741:1672_1920x0_80_0_0_03b3cf22ac7b0d505488c74ec566bc42.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские военные освободили село Табаевка в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.&quot;На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области&quot;, — говорится в документе.Кроме того, в районе Синьковки удалось отбить три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника на Купянском направлении составили до 30 военнослужащих, два броневика, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б".На Краснолиманском направлении подразделения Центральной группировки войск улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии ударили по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Ямполовки и Червоной Дибровы. Противник потерял здесь до 280 военнослужащих, танк и три автомобиля.На Донецком направлении Южная группировка войск отбила шесть атак штурмовиков 22-й механизированной бригады ВСУ в районах Белогоровки и Переездного. В районе Клещеевки и Красного артиллерия поразила позиции 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".На Южнодонецком направлении военнослужащие группировки "Восток" отбили атаку 127-й бригады теробороны в районе Приютного. ВСУ лишились до 90 человек личного состава и двух автомобилей.На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах Работино и Юрковки. Противник потерял убитыми и ранеными до 30 человек, а также лишился трех пикапов и гаубицы Д-30.На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты в районе Музыковки. Потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.
https://ria.ru/20240128/vsu-1924018448.html
https://ria.ru/20240125/prevoskhodstvo-1923330616.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923071020_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_9fa1f12681d55628cb7deb5ea821684c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия
Российская армия освободила село Табаевка в Харьковской области

МО: группировка войск "Запад" освободила село Табаевка в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий ведет огонь из АГС по позициям ВСУ в зоне спецоперации
Российский военнослужащий ведет огонь из АГС по позициям ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий ведет огонь из АГС по позициям ВСУ в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские военные освободили село Табаевка в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.
«

"На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области", — говорится в документе.

© ИнфографикаОсвобожденное село Табаевка в Харьковской области
Освобожденное село Табаевка в Харьковской области
© Инфографика
Освобожденное село Табаевка в Харьковской области
Кроме того, в районе Синьковки удалось отбить три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника на Купянском направлении составили до 30 военнослужащих, два броневика, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б".
На Краснолиманском направлении подразделения Центральной группировки войск улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии ударили по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Ямполовки и Червоной Дибровы. Противник потерял здесь до 280 военнослужащих, танк и три автомобиля.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
На Западе раскрыли, чем Россия бьет по ВСУ под Харьковом
28 января, 19:46
На Донецком направлении Южная группировка войск отбила шесть атак штурмовиков 22-й механизированной бригады ВСУ в районах Белогоровки и Переездного. В районе Клещеевки и Красного артиллерия поразила позиции 81-й аэромобильной и 10-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".
На Южнодонецком направлении военнослужащие группировки "Восток" отбили атаку 127-й бригады теробороны в районе Приютного. ВСУ лишились до 90 человек личного состава и двух автомобилей.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Прорыв России на Украине встревожил австрийского офицера
25 января, 04:05
На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах Работино и Юрковки. Противник потерял убитыми и ранеными до 30 человек, а также лишился трех пикапов и гаубицы Д-30.
На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты в районе Музыковки. Потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала