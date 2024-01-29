СМИ: при нападении на границе Судана погибли более 50 человек
AP: при нападении на спорной территории Абьей в Судане погибли более 50 человек
© AP PhotoСуданские военные
© AP Photo
Суданские военные. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более 50 человек, включая миротворца ООН, погибли при нападении на спорной территории Абьей на границе Судана и Южного Судана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местного чиновника.
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"Вооруженные люди напали на жителей деревни в богатом нефтью регионе Абьей,… в результате чего 52 человека погибли, включая миротворца ООН, и 64 получили ранения", - пишет агентство.
Согласно данным агентства, в роли нападавших выступили молодые люди одного из местных племен из соседнего региона Вараб, агентство отмечает, что члены этого племени уже долго оспаривают землю в Абьей с другим племенем.
Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) подтвердили гибель миротворца из Ганы и заявили об отражении нападения, говорится в сообщении.
Богатый нефтью район Абьей является спорной территорией между Суданом и Южным Суданом с момента обретения последним независимости в 2011 году. В том же году Совет Безопасности ООН учредил Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА). Персонал операции должен контролировать очаг напряженности на границе между севером и югом и содействовать доставке гуманитарной помощи, а также уполномочен применять силу для защиты гражданского населения и сотрудников гуманитарных организаций в Абьее.