https://ria.ru/20240129/sudan-1924043407.html

СМИ: при нападении на границе Судана погибли более 50 человек

СМИ: при нападении на границе Судана погибли более 50 человек - РИА Новости, 29.01.2024

СМИ: при нападении на границе Судана погибли более 50 человек

Более 50 человек, включая миротворца ООН, погибли при нападении на спорной территории Абьей на границе Судана и Южного Судана, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T01:12

2024-01-29T01:12

2024-01-29T01:12

в мире

абьей

судан

южный судан

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155257/27/1552572791_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_7435fd705671fb3dafe184d7b05e8b11.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более 50 человек, включая миротворца ООН, погибли при нападении на спорной территории Абьей на границе Судана и Южного Судана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местного чиновника. "Вооруженные люди напали на жителей деревни в богатом нефтью регионе Абьей,… в результате чего 52 человека погибли, включая миротворца ООН, и 64 получили ранения", - пишет агентство. Согласно данным агентства, в роли нападавших выступили молодые люди одного из местных племен из соседнего региона Вараб, агентство отмечает, что члены этого племени уже долго оспаривают землю в Абьей с другим племенем. Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) подтвердили гибель миротворца из Ганы и заявили об отражении нападения, говорится в сообщении. Богатый нефтью район Абьей является спорной территорией между Суданом и Южным Суданом с момента обретения последним независимости в 2011 году. В том же году Совет Безопасности ООН учредил Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА). Персонал операции должен контролировать очаг напряженности на границе между севером и югом и содействовать доставке гуманитарной помощи, а также уполномочен применять силу для защиты гражданского населения и сотрудников гуманитарных организаций в Абьее.

https://ria.ru/20240120/sudan-1922518010.html

абьей

судан

южный судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, абьей, судан, южный судан, оон