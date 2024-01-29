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Правительство не поддержало проект о запрете на приближение к человеку - РИА Новости, 29.01.2024
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14:39 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/sud-1924141015.html
Правительство не поддержало проект о запрете на приближение к человеку
Правительство не поддержало проект о запрете на приближение к человеку - РИА Новости, 29.01.2024
Правительство не поддержало проект о запрете на приближение к человеку
Правительство РФ не поддержало законопроект, дающий суду возможность ограничить приближение к потерпевшему, так как это может не совпадать с существующим... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:39
2024-01-29T14:39
россия
владислав даванков
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект, дающий суду возможность ограничить приближение к потерпевшему, так как это может не совпадать с существующим законодательством, отзыв правительства есть в распоряжении РИА Новости. Ранее депутаты ГД от партии "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, дающий суду возможность ради защиты прав и свобод ограничить приближение к потерпевшему. "Введение в Кодекс специального регулирования запретов для нарушителя на приближение к гражданину и осуществление иных контактов с ним может привести к коллизиям с установленными процессуальным законодательством механизмами пресечения таких действий. С учетом изложенного, а также с учетом позиции Верховного Суда Российской Федерации правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции", - написано в заключении правительства. В заключении правительства также отмечается, что в законопроекте отсутствуют подробности об установлении судом указанных запретов, в частности о сроках, на которые они могут быть установлены, а также не предусмотрена ответственность за их несоблюдение. "Вместе с тем статьями 12 и 150 Кодекса уже предусмотрена возможность осуществления защиты нематериальных благ гражданина в форме пресечения или запрещения действий, нарушающих личное неимущественное право или создающих угрозу его нарушения. Пунктом 1 статьи 1065 Кодекса установлено, что опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность", - сказано в отзыве кабмина. Законопроект будет доработан с учетом замечаний правительства, рассказал автор инициативы, вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков РИА Новости. "Тысячи женщин в России каждый день страдают от преследования неадекватов. Но суды на основе действующего законодательства не имеют права накладывать запрет на приближение. Полиция также часто отказывается помочь. Будем добиваться того, чтобы такой закон был принят", - заключил Даванков.
https://ria.ru/20240118/zakonoproekt-1922226687.html
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россия, владислав даванков
Россия, Владислав Даванков
Правительство не поддержало проект о запрете на приближение к человеку

Кабмин не поддержал проект о запрете на приближение к человеку по решению суда

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект, дающий суду возможность ограничить приближение к потерпевшему, так как это может не совпадать с существующим законодательством, отзыв правительства есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутаты ГД от партии "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, дающий суду возможность ради защиты прав и свобод ограничить приближение к потерпевшему.
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"Введение в Кодекс специального регулирования запретов для нарушителя на приближение к гражданину и осуществление иных контактов с ним может привести к коллизиям с установленными процессуальным законодательством механизмами пресечения таких действий. С учетом изложенного, а также с учетом позиции Верховного Суда Российской Федерации правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции", - написано в заключении правительства.
В заключении правительства также отмечается, что в законопроекте отсутствуют подробности об установлении судом указанных запретов, в частности о сроках, на которые они могут быть установлены, а также не предусмотрена ответственность за их несоблюдение.
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"Вместе с тем статьями 12 и 150 Кодекса уже предусмотрена возможность осуществления защиты нематериальных благ гражданина в форме пресечения или запрещения действий, нарушающих личное неимущественное право или создающих угрозу его нарушения. Пунктом 1 статьи 1065 Кодекса установлено, что опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность", - сказано в отзыве кабмина.
Законопроект будет доработан с учетом замечаний правительства, рассказал автор инициативы, вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков РИА Новости.
"Тысячи женщин в России каждый день страдают от преследования неадекватов. Но суды на основе действующего законодательства не имеют права накладывать запрет на приближение. Полиция также часто отказывается помочь. Будем добиваться того, чтобы такой закон был принят", - заключил Даванков.
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