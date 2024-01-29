Студенты используют наработки форума СИНВ для подготовки прорывных проектов
© iStock.com / gorodenkoffСтуденты на лекции
© iStock.com / gorodenkoff
Студенты на лекции
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более 4 тысяч идей поступили по направлению "Эффективный труд и образование" на форум "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованный АСИ и Фондом Росконгресс совместно с ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба фонда.
Очная часть четвертого форума "Сильные идеи для нового времени" состоится 19-20 февраля в ЦМТ в Москве. Сбор предложений и инициатив, способных изменить жизнь граждан к лучшему, продолжается на крауд-платформе до 31 января. Заявки принимаются по семи трекам: "Качество жизни населения", "Эффективный труд и образование", "Развитие экономики и предпринимательства", "Пространство для жизни", "Технологическое развитие", "Эффективное государство" и "Экономика данных и цифровые решения".
Среди проектов, поданных по направлению "Эффективный труд и образование", - идея Андрея Осокина из Рязани "Обучение проектной деятельности в вузах на основе форума СИНВ". Он разработал образовательную программу на основе форума, она длится два семестра. За это время студенты знакомятся с работой СИНВ, проводят экспертизу лучших идей и на их основе создают собственные проекты, которые впоследствии подаются на форум.
Полина Беляцкая из Москвы представила проект "платформа SkillStaff для обогащения ИТ-рынка квалифицированными кадрами". Платформа, использующая ИИ, позволяет перераспределять занятость ИТ-специалистов между проектами разных организаций для обеспечения максимальной эффективности использования кадрового потенциала.
В свою очередь, инициатива Булата Абдрашитова из Томской области "Обучение ИТ-специалистов в формате командных стажировок" предполагает подготовку профессиональных кадров, способных самостоятельно выполнять сложные ИТ-проекты за короткий срок. Обучение проводится в командах, которые реализуют проект за четыре месяца до стадии тестового продукта. Вся работа ведется под руководством наставников.