https://ria.ru/20240129/studenty-1924170952.html

Студенты используют наработки форума СИНВ для подготовки прорывных проектов

Студенты используют наработки форума СИНВ для подготовки прорывных проектов - РИА Новости, 29.01.2024

Студенты используют наработки форума СИНВ для подготовки прорывных проектов

Более 4 тысяч идей поступили по направлению "Эффективный труд и образование" на форум "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованный АСИ и Фондом... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:17

2024-01-29T16:17

2024-01-29T16:17

москва

россия

рязань

агентство стратегических инициатив (аси)

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более 4 тысяч идей поступили по направлению "Эффективный труд и образование" на форум "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованный АСИ и Фондом Росконгресс совместно с ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба фонда. Очная часть четвертого форума "Сильные идеи для нового времени" состоится 19-20 февраля в ЦМТ в Москве. Сбор предложений и инициатив, способных изменить жизнь граждан к лучшему, продолжается на крауд-платформе до 31 января. Заявки принимаются по семи трекам: "Качество жизни населения", "Эффективный труд и образование", "Развитие экономики и предпринимательства", "Пространство для жизни", "Технологическое развитие", "Эффективное государство" и "Экономика данных и цифровые решения". Среди проектов, поданных по направлению "Эффективный труд и образование", - идея Андрея Осокина из Рязани "Обучение проектной деятельности в вузах на основе форума СИНВ". Он разработал образовательную программу на основе форума, она длится два семестра. За это время студенты знакомятся с работой СИНВ, проводят экспертизу лучших идей и на их основе создают собственные проекты, которые впоследствии подаются на форум. Полина Беляцкая из Москвы представила проект "платформа SkillStaff для обогащения ИТ-рынка квалифицированными кадрами". Платформа, использующая ИИ, позволяет перераспределять занятость ИТ-специалистов между проектами разных организаций для обеспечения максимальной эффективности использования кадрового потенциала. В свою очередь, инициатива Булата Абдрашитова из Томской области "Обучение ИТ-специалистов в формате командных стажировок" предполагает подготовку профессиональных кадров, способных самостоятельно выполнять сложные ИТ-проекты за короткий срок. Обучение проводится в командах, которые реализуют проект за четыре месяца до стадии тестового продукта. Вся работа ведется под руководством наставников.

https://ria.ru/20240122/zayavki-1922795798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, рязань, агентство стратегических инициатив (аси), фонд "росконгресс"