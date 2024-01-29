Рейтинг@Mail.ru
Студенты используют наработки форума СИНВ для подготовки прорывных проектов - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/studenty-1924170952.html
Студенты используют наработки форума СИНВ для подготовки прорывных проектов
Студенты используют наработки форума СИНВ для подготовки прорывных проектов - РИА Новости, 29.01.2024
Студенты используют наработки форума СИНВ для подготовки прорывных проектов
Более 4 тысяч идей поступили по направлению "Эффективный труд и образование" на форум "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованный АСИ и Фондом... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:17
2024-01-29T16:17
москва
россия
рязань
агентство стратегических инициатив (аси)
фонд "росконгресс"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924173529_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_6a2b5abc9c5c264aca512c79e1355acc.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более 4 тысяч идей поступили по направлению "Эффективный труд и образование" на форум "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованный АСИ и Фондом Росконгресс совместно с ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба фонда. Очная часть четвертого форума "Сильные идеи для нового времени" состоится 19-20 февраля в ЦМТ в Москве. Сбор предложений и инициатив, способных изменить жизнь граждан к лучшему, продолжается на крауд-платформе до 31 января. Заявки принимаются по семи трекам: "Качество жизни населения", "Эффективный труд и образование", "Развитие экономики и предпринимательства", "Пространство для жизни", "Технологическое развитие", "Эффективное государство" и "Экономика данных и цифровые решения". Среди проектов, поданных по направлению "Эффективный труд и образование", - идея Андрея Осокина из Рязани "Обучение проектной деятельности в вузах на основе форума СИНВ". Он разработал образовательную программу на основе форума, она длится два семестра. За это время студенты знакомятся с работой СИНВ, проводят экспертизу лучших идей и на их основе создают собственные проекты, которые впоследствии подаются на форум. Полина Беляцкая из Москвы представила проект "платформа SkillStaff для обогащения ИТ-рынка квалифицированными кадрами". Платформа, использующая ИИ, позволяет перераспределять занятость ИТ-специалистов между проектами разных организаций для обеспечения максимальной эффективности использования кадрового потенциала. В свою очередь, инициатива Булата Абдрашитова из Томской области "Обучение ИТ-специалистов в формате командных стажировок" предполагает подготовку профессиональных кадров, способных самостоятельно выполнять сложные ИТ-проекты за короткий срок. Обучение проводится в командах, которые реализуют проект за четыре месяца до стадии тестового продукта. Вся работа ведется под руководством наставников.
https://ria.ru/20240122/zayavki-1922795798.html
москва
россия
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924173529_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_17ddcc5ab0d5867d54952fbac6d3e927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, рязань, агентство стратегических инициатив (аси), фонд "росконгресс"
Москва, Россия, Рязань, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд "Росконгресс"

Студенты используют наработки форума СИНВ для подготовки прорывных проектов

© iStock.com / gorodenkoffСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Студенты на лекции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более 4 тысяч идей поступили по направлению "Эффективный труд и образование" на форум "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованный АСИ и Фондом Росконгресс совместно с ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба фонда.
Очная часть четвертого форума "Сильные идеи для нового времени" состоится 19-20 февраля в ЦМТ в Москве. Сбор предложений и инициатив, способных изменить жизнь граждан к лучшему, продолжается на крауд-платформе до 31 января. Заявки принимаются по семи трекам: "Качество жизни населения", "Эффективный труд и образование", "Развитие экономики и предпринимательства", "Пространство для жизни", "Технологическое развитие", "Эффективное государство" и "Экономика данных и цифровые решения".
Работники во время обсуждения проекта в офисе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Более 10 тысяч заявок поступило на форум "Сильные идеи для нового времени"
22 января, 16:34
Среди проектов, поданных по направлению "Эффективный труд и образование", - идея Андрея Осокина из Рязани "Обучение проектной деятельности в вузах на основе форума СИНВ". Он разработал образовательную программу на основе форума, она длится два семестра. За это время студенты знакомятся с работой СИНВ, проводят экспертизу лучших идей и на их основе создают собственные проекты, которые впоследствии подаются на форум.
Полина Беляцкая из Москвы представила проект "платформа SkillStaff для обогащения ИТ-рынка квалифицированными кадрами". Платформа, использующая ИИ, позволяет перераспределять занятость ИТ-специалистов между проектами разных организаций для обеспечения максимальной эффективности использования кадрового потенциала.
В свою очередь, инициатива Булата Абдрашитова из Томской области "Обучение ИТ-специалистов в формате командных стажировок" предполагает подготовку профессиональных кадров, способных самостоятельно выполнять сложные ИТ-проекты за короткий срок. Обучение проводится в командах, которые реализуют проект за четыре месяца до стадии тестового продукта. Вся работа ведется под руководством наставников.
 
МоскваРоссияРязаньАгентство стратегических инициатив (АСИ)Фонд "Росконгресс"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала