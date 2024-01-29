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В КЧР один человек погиб, двое пострадали в ходе конфликта со стрельбой - РИА Новости, 29.01.2024
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19:29 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/strelba-1924220919.html
В КЧР один человек погиб, двое пострадали в ходе конфликта со стрельбой
В КЧР один человек погиб, двое пострадали в ходе конфликта со стрельбой - РИА Новости, 29.01.2024
В КЧР один человек погиб, двое пострадали в ходе конфликта со стрельбой
Один человек погиб и еще двое пострадали в ходе конфликта со стрельбой в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии, сообщает СУСК РФ по республике. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T19:29
2024-01-29T19:29
происшествия
усть-джегутинский район
россия
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ПЯТИГОРСК, 29 янв – РИА Новости. Один человек погиб и еще двое пострадали в ходе конфликта со стрельбой в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии, сообщает СУСК РФ по республике. По данным ведомства, конфликт произошел 27 января в ауле Сары-Тюз Усть-Джегутинского района с участием группы лиц, в числе которых находились трое местных жителей. &quot;В ходе конфликта один из его участников произвел из имеющегося при нем огнестрельного оружия несколько выстрелов в указанных лиц, в результате чего ими были получены травматические повреждения различной степени тяжести. Один из пострадавших скончался в медицинском учреждении, двоим оказана медицинская помощь&quot;, – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, п. "а", ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", – заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240129/strelba-1924144086.html
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происшествия, усть-джегутинский район, россия
Происшествия, Усть-Джегутинский район, Россия
В КЧР один человек погиб, двое пострадали в ходе конфликта со стрельбой

В КЧР один человек погиб и двое пострадали в ходе конфликта со стрельбой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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ПЯТИГОРСК, 29 янв – РИА Новости. Один человек погиб и еще двое пострадали в ходе конфликта со стрельбой в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии, сообщает СУСК РФ по республике.
По данным ведомства, конфликт произошел 27 января в ауле Сары-Тюз Усть-Джегутинского района с участием группы лиц, в числе которых находились трое местных жителей.
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«

"В ходе конфликта один из его участников произвел из имеющегося при нем огнестрельного оружия несколько выстрелов в указанных лиц, в результате чего ими были получены травматические повреждения различной степени тяжести. Один из пострадавших скончался в медицинском учреждении, двоим оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, п. "а", ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", – заключили в ведомстве.
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