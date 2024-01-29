https://ria.ru/20240129/strelba-1924220919.html

В КЧР один человек погиб, двое пострадали в ходе конфликта со стрельбой

В КЧР один человек погиб, двое пострадали в ходе конфликта со стрельбой - РИА Новости, 29.01.2024

В КЧР один человек погиб, двое пострадали в ходе конфликта со стрельбой

Один человек погиб и еще двое пострадали в ходе конфликта со стрельбой в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии, сообщает СУСК РФ по республике. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T19:29

2024-01-29T19:29

2024-01-29T19:29

происшествия

усть-джегутинский район

россия

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ПЯТИГОРСК, 29 янв – РИА Новости. Один человек погиб и еще двое пострадали в ходе конфликта со стрельбой в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии, сообщает СУСК РФ по республике. По данным ведомства, конфликт произошел 27 января в ауле Сары-Тюз Усть-Джегутинского района с участием группы лиц, в числе которых находились трое местных жителей. "В ходе конфликта один из его участников произвел из имеющегося при нем огнестрельного оружия несколько выстрелов в указанных лиц, в результате чего ими были получены травматические повреждения различной степени тяжести. Один из пострадавших скончался в медицинском учреждении, двоим оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, п. "а", ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", – заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240129/strelba-1924144086.html

https://ria.ru/20240121/strelba-1922646802.html

усть-джегутинский район

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происшествия, усть-джегутинский район, россия