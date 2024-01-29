https://ria.ru/20240129/strelba-1924144086.html

Житель Краснодара устроил стрельбу из-за парковочного места у школы

Житель Краснодара устроил стрельбу из-за парковочного места у школы - РИА Новости, 29.01.2024

Житель Краснодара устроил стрельбу из-за парковочного места у школы

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Краснодара, который открыл стрельбу из-за места у школьной парковки, теперь ему грозит до семи лет лишения свободы, РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:49

2024-01-29T14:49

2024-01-29T14:49

происшествия

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 29 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Краснодара, который открыл стрельбу из-за места у школьной парковки, теперь ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД. "В настоящее время по факту стрельбы из неустановленного типа оружия на улице Болотникова в отношении 41-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Проводятся необходимые следственные действия, назначено проведение судебно-баллистической экспертизы", - говорится в сообщении. Установлено, что причиной конфликта между мужчинами стало парковочное место вблизи школы. Как уточнили РИА Новости в УМВД по Краснодару, 23 января подозреваемый использовал против оппонента перцовый баллончик, а на следующий день, вновь встретившись на парковке и отъехав на несколько кварталов, открыл стрельбу по его Land Cruiser. Подозреваемый факт стрельбы не признает, какое оружие он применил - следствие пока не установило. Мужчина заключен под стражу, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240120/strelba-1922492227.html

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происшествия, краснодар, россия