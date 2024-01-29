https://ria.ru/20240129/strategiya-1924197167.html
Путин и Лукашенко приняли стратегию научно-технического развития СГ
Путин и Лукашенко приняли стратегию научно-технического развития СГ - РИА Новости, 29.01.2024
Путин и Лукашенко приняли стратегию научно-технического развития СГ
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:44
2024-01-29T17:44
2024-01-29T17:48
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года, передает корреспондент РИА Новости.Документ подписан по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в понедельник в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20240129/lukashenko-1924158487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, николай лукашенко, белоруссия, россия
Союзное государство, Владимир Путин, В мире, Николай Лукашенко, Белоруссия, Россия
Путин и Лукашенко приняли стратегию научно-технического развития СГ
Путин и Лукашенко подписали постановление о научно-техническом развитии СГ