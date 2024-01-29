https://ria.ru/20240129/strategiya-1924197167.html

Путин и Лукашенко приняли стратегию научно-технического развития СГ

Путин и Лукашенко приняли стратегию научно-технического развития СГ - РИА Новости, 29.01.2024

Путин и Лукашенко приняли стратегию научно-технического развития СГ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:44

2024-01-29T17:44

2024-01-29T17:48

союзное государство

владимир путин

в мире

николай лукашенко

белоруссия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года, передает корреспондент РИА Новости.Документ подписан по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в понедельник в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20240129/lukashenko-1924158487.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, в мире, николай лукашенко, белоруссия, россия