https://ria.ru/20240129/stambul-1924057754.html

СМИ: нападение на церковь в Стамбуле было посланием христианскому миру

СМИ: нападение на церковь в Стамбуле было посланием христианскому миру - РИА Новости, 29.01.2024

СМИ: нападение на церковь в Стамбуле было посланием христианскому миру

Вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле было "посланием христианскому западному миру", действовали профессионалы, пишет в понедельник газета... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T07:59

2024-01-29T07:59

2024-01-29T07:59

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АНКАРА, 29 янв - РИА Новости. Вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле было "посланием христианскому западному миру", действовали профессионалы, пишет в понедельник газета Hürriyet. Днем в воскресенье в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб гражданин Турции. СМИ сообщили, что ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство*" (ИГ*). Двое подозреваемых в нападении были задержаны вечером воскресенья. "Выбор церкви Санта-Мария для убийства имеет смысл с точки зрения послания христианскому западному миру. Убийцы очень профессиональны. Они приходят в церковь с очень расслабленным видом. Очевидно, что они заранее провели рекогносцировку. Они хорошо знали церковь и время службы", - пишет издание. Газета отмечает, что преступники совершили убийство в церкви, не проявляя ни малейших признаков паники.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20240126/zaschita-1923728557.html

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