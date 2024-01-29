https://ria.ru/20240129/ssha-1924166874.html

США не хотят эскалации на Ближнем Востоке, заявили в Белом доме

США не хотят эскалации на Ближнем Востоке, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.01.2024

США не хотят эскалации на Ближнем Востоке, заявили в Белом доме

США не хотят войны с Ираном и эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:57

2024-01-29T15:57

2024-01-29T16:18

в мире

сша

ближний восток

иран

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. США не хотят войны с Ираном и эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы не ищем войны с Ираном и не хотим эскалации конфликта в регионе", - заявил Кирби в эфире телеканала NBC.Он отметил, что США хотят, чтобы регион Ближнего Востока был стабильным и процветающим и чтобы атаки на американских военных прекратились.В воскресенье вечером Центральное командование ВС США заявило, что трое американских военнослужащих погибли, 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на границе Сирии и Иордании.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

https://ria.ru/20240129/polsha-1924155418.html

сша

ближний восток

иран

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, ближний восток, иран