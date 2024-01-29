Рейтинг@Mail.ru
США не хотят эскалации на Ближнем Востоке, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 29.01.2024 (обновлено: 16:18 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/ssha-1924166874.html
США не хотят эскалации на Ближнем Востоке, заявили в Белом доме
США не хотят эскалации на Ближнем Востоке, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.01.2024
США не хотят эскалации на Ближнем Востоке, заявили в Белом доме
США не хотят войны с Ираном и эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:57
2024-01-29T16:18
в мире
сша
ближний восток
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917475409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71287ab29636675eb6ce64dfc0d71cab.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. США не хотят войны с Ираном и эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы не ищем войны с Ираном и не хотим эскалации конфликта в регионе", - заявил Кирби в эфире телеканала NBC.Он отметил, что США хотят, чтобы регион Ближнего Востока был стабильным и процветающим и чтобы атаки на американских военных прекратились.В воскресенье вечером Центральное командование ВС США заявило, что трое американских военнослужащих погибли, 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на границе Сирии и Иордании.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
https://ria.ru/20240129/polsha-1924155418.html
сша
ближний восток
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917475409_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8adea4131be961ff81c4693712d0d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, иран
В мире, США, Ближний Восток, Иран
США не хотят эскалации на Ближнем Востоке, заявили в Белом доме

Белый дом: США не хотят войны с Ираном и эскалации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Evan VucciПрохожий у здания Белого дома в Вашингтоне
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. США не хотят войны с Ираном и эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы не ищем войны с Ираном и не хотим эскалации конфликта в регионе", - заявил Кирби в эфире телеканала NBC.
Он отметил, что США хотят, чтобы регион Ближнего Востока был стабильным и процветающим и чтобы атаки на американских военных прекратились.
В воскресенье вечером Центральное командование ВС США заявило, что трое американских военнослужащих погибли, 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на границе Сирии и Иордании.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Снаряды с ядерной начинкой. На Западе раскрыли, что задумали США в Польше
Вчера, 15:24
 
В миреСШАБлижний ВостокИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала