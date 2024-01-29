https://ria.ru/20240129/ssha-1924166874.html
США не хотят эскалации на Ближнем Востоке, заявили в Белом доме
США не хотят эскалации на Ближнем Востоке, заявили в Белом доме - РИА Новости, 29.01.2024
США не хотят эскалации на Ближнем Востоке, заявили в Белом доме
США не хотят войны с Ираном и эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:57
2024-01-29T15:57
2024-01-29T16:18
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. США не хотят войны с Ираном и эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы не ищем войны с Ираном и не хотим эскалации конфликта в регионе", - заявил Кирби в эфире телеканала NBC.Он отметил, что США хотят, чтобы регион Ближнего Востока был стабильным и процветающим и чтобы атаки на американских военных прекратились.В воскресенье вечером Центральное командование ВС США заявило, что трое американских военнослужащих погибли, 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на границе Сирии и Иордании.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, иран
В мире, США, Ближний Восток, Иран
США не хотят эскалации на Ближнем Востоке, заявили в Белом доме
Белый дом: США не хотят войны с Ираном и эскалации на Ближнем Востоке