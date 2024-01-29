https://ria.ru/20240129/ssha-1924053952.html

США рассматривают возможность тайной операции против Ирана, сообщили СМИ

США рассматривают возможность тайной операции против Ирана, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2024

США рассматривают возможность тайной операции против Ирана, сообщили СМИ

Вашингтон рассматривает возможность проведения тайной операции против Ирана, после того как три американских военнослужащих погибли при нападении на базу США на РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T06:29

2024-01-29T06:29

2024-01-29T10:59

сша

иран

иордания

дональд трамп

касем сулеймани

хамас

в мире

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вашингтон рассматривает возможность проведения тайной операции против Ирана, после того как три американских военнослужащих погибли при нападении на базу США на севере Иордании, передает Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с позицией Штатов. "Одна из возможностей — это тайная операция, в рамках которой США ударит по Ирану, но не возьмет на себя за это ответственность, однако пошлет тем самым четкий сигнал", — пишет агентство.Не исключен и вариант прямого ответа США через нападения на иранских чиновников, как то, которое совершили по приказу бывшего президента Дональда Трампа на генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани, убитого в Багдаде в 2020 году. Как указало агентство, реакция Джо Байдена на атаку на базу в Иордании может стать одним из самых важных по своим последствиям шагов его президентства. С одной стороны, как пишет Блумберг, он будет стремиться "наказать" авторов атаки, а с другой — может вовлечь США в прямую конфронтацию с руководством Ирана. Подобная эскалация, согласно данным агентства, в частности, может помешать усилиям США по достижению перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Агентство добавило, что Байдену также необходимо будет учесть возможные экономические последствия своих дальнейших шагов, в том числе на фоне продолжающегося конфликта США с якобы поддерживаемыми Ираном йеменскими хуситами в Красном море, которые уже нанесли ущерб глобальным морским торговым перевозкам.

https://ria.ru/20240129/grem-1924046290.html

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сша, иран, иордания, дональд трамп, касем сулеймани, хамас, в мире