Рейтинг@Mail.ru
США рассматривают возможность тайной операции против Ирана, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 29.01.2024 (обновлено: 10:59 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/ssha-1924053952.html
США рассматривают возможность тайной операции против Ирана, сообщили СМИ
США рассматривают возможность тайной операции против Ирана, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2024
США рассматривают возможность тайной операции против Ирана, сообщили СМИ
Вашингтон рассматривает возможность проведения тайной операции против Ирана, после того как три американских военнослужащих погибли при нападении на базу США на РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T06:29
2024-01-29T10:59
сша
иран
иордания
дональд трамп
касем сулеймани
хамас
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751893091_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b487c8e87f675cae3e74b5412785ca71.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вашингтон рассматривает возможность проведения тайной операции против Ирана, после того как три американских военнослужащих погибли при нападении на базу США на севере Иордании, передает Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с позицией Штатов. &quot;Одна из возможностей — это тайная операция, в рамках которой США ударит по Ирану, но не возьмет на себя за это ответственность, однако пошлет тем самым четкий сигнал&quot;, — пишет агентство.Не исключен и вариант прямого ответа США через нападения на иранских чиновников, как то, которое совершили по приказу бывшего президента Дональда Трампа на генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани, убитого в Багдаде в 2020 году. Как указало агентство, реакция Джо Байдена на атаку на базу в Иордании может стать одним из самых важных по своим последствиям шагов его президентства. С одной стороны, как пишет Блумберг, он будет стремиться "наказать" авторов атаки, а с другой — может вовлечь США в прямую конфронтацию с руководством Ирана. Подобная эскалация, согласно данным агентства, в частности, может помешать усилиям США по достижению перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Агентство добавило, что Байдену также необходимо будет учесть возможные экономические последствия своих дальнейших шагов, в том числе на фоне продолжающегося конфликта США с якобы поддерживаемыми Ираном йеменскими хуситами в Красном море, которые уже нанесли ущерб глобальным морским торговым перевозкам.
https://ria.ru/20240129/grem-1924046290.html
сша
иран
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751893091_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9bdd6c7dcaf3f63e5deaf3696906f8dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, иран, иордания, дональд трамп, касем сулеймани, хамас, в мире
США, Иран, Иордания, Дональд Трамп, Касем Сулеймани, ХАМАС, В мире
США рассматривают возможность тайной операции против Ирана, сообщили СМИ

Bloomberg: США могут ударить по Ирану из-за атаки на базу на Ближнем Востоке

© AP Photo / Darko BandicСолдат на одной из военных баз США в Сирии
Солдат на одной из военных баз США в Сирии - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Солдат на одной из военных баз США в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вашингтон рассматривает возможность проведения тайной операции против Ирана, после того как три американских военнослужащих погибли при нападении на базу США на севере Иордании, передает Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с позицией Штатов.
«

"Одна из возможностей — это тайная операция, в рамках которой США ударит по Ирану, но не возьмет на себя за это ответственность, однако пошлет тем самым четкий сигнал", — пишет агентство.

Не исключен и вариант прямого ответа США через нападения на иранских чиновников, как то, которое совершили по приказу бывшего президента Дональда Трампа на генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани, убитого в Багдаде в 2020 году.
Как указало агентство, реакция Джо Байдена на атаку на базу в Иордании может стать одним из самых важных по своим последствиям шагов его президентства. С одной стороны, как пишет Блумберг, он будет стремиться "наказать" авторов атаки, а с другой — может вовлечь США в прямую конфронтацию с руководством Ирана. Подобная эскалация, согласно данным агентства, в частности, может помешать усилиям США по достижению перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Агентство добавило, что Байдену также необходимо будет учесть возможные экономические последствия своих дальнейших шагов, в том числе на фоне продолжающегося конфликта США с якобы поддерживаемыми Ираном йеменскими хуситами в Красном море, которые уже нанесли ущерб глобальным морским торговым перевозкам.
Американский сенатор Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Американский сенатор призвал ответить на обстрел базы США ударом по Ирану
Вчера, 02:25
 
СШАИранИорданияДональд ТрампКасем СулейманиХАМАСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала