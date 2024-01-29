https://ria.ru/20240129/spros-1924070483.html

На северо-востоке КНР растет спрос на российские товары

На северо-востоке КНР растет спрос на российские товары - РИА Новости, 29.01.2024

На северо-востоке КНР растет спрос на российские товары

Спрос на товары из РФ на северо-востоке Китая растет, особенно на продукты питания, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T09:51

2024-01-29T09:51

2024-01-29T09:51

шэньян

китай

россия

экономика

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ШЭНЬЯН (Китай), 29 янв – РИА Новости. Спрос на товары из РФ на северо-востоке Китая растет, особенно на продукты питания, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко. Первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит с 27 января по 5 февраля в городах Шэньян и Далянь северо-восточной китайской провинции Ляонин, в нем принимают участие более 130 компаний из порядка 30 регионов России. Также с 28 по 30 января в Шэньяне проходит крупная конференция по российско-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству с участием компаний двух стран. "Спрос на российские товары со стороны местного населения поступательно растет, особенно популярны качественные продукты питания", - заявил Черненко. Однако, указал он, "по причине низкой узнаваемости наших брендов у китайских потребителей потенциал экспорта еще не реализован в полной мере". "Ярмарка, которая состоится с 27 января по 5 февраля в городах Шэньян и Далянь, проводится "Российским экспортным центром" при поддержке правительства Ляонина и, по мнению организаторов, может стать важным стимулом для представителей деловых кругов двух стран увеличить поставки в Китай сертифицированной продукции", - отметил дипломат. По его словам, дополняющая мероприятие обширная культурная программа позволит познакомить зарубежных друзей с российскими ценностями и традициями. Говоря о конференции, Черненко указал, что ее программа включает в себя профильные дискуссии по широкому кругу вопросов, переговоры и встречи предпринимателей, посещение крупных городских производств, а также подписание договоров.

https://ria.ru/20240127/sotrudnichestvo-1923848768.html

https://ria.ru/20240127/kitay-1923863253.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

шэньян, китай, россия, экономика