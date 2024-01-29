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На северо-востоке КНР растет спрос на российские товары - РИА Новости, 29.01.2024
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09:51 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/spros-1924070483.html
На северо-востоке КНР растет спрос на российские товары
На северо-востоке КНР растет спрос на российские товары - РИА Новости, 29.01.2024
На северо-востоке КНР растет спрос на российские товары
Спрос на товары из РФ на северо-востоке Китая растет, особенно на продукты питания, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:51
2024-01-29T09:51
шэньян
китай
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ШЭНЬЯН (Китай), 29 янв – РИА Новости. Спрос на товары из РФ на северо-востоке Китая растет, особенно на продукты питания, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко. Первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит с 27 января по 5 февраля в городах Шэньян и Далянь северо-восточной китайской провинции Ляонин, в нем принимают участие более 130 компаний из порядка 30 регионов России. Также с 28 по 30 января в Шэньяне проходит крупная конференция по российско-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству с участием компаний двух стран. "Спрос на российские товары со стороны местного населения поступательно растет, особенно популярны качественные продукты питания", - заявил Черненко. Однако, указал он, "по причине низкой узнаваемости наших брендов у китайских потребителей потенциал экспорта еще не реализован в полной мере". "Ярмарка, которая состоится с 27 января по 5 февраля в городах Шэньян и Далянь, проводится "Российским экспортным центром" при поддержке правительства Ляонина и, по мнению организаторов, может стать важным стимулом для представителей деловых кругов двух стран увеличить поставки в Китай сертифицированной продукции", - отметил дипломат. По его словам, дополняющая мероприятие обширная культурная программа позволит познакомить зарубежных друзей с российскими ценностями и традициями. Говоря о конференции, Черненко указал, что ее программа включает в себя профильные дискуссии по широкому кругу вопросов, переговоры и встречи предпринимателей, посещение крупных городских производств, а также подписание договоров.
https://ria.ru/20240127/sotrudnichestvo-1923848768.html
https://ria.ru/20240127/kitay-1923863253.html
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шэньян, китай, россия, экономика
Шэньян, Китай, Россия, Экономика
На северо-востоке КНР растет спрос на российские товары

Генконсул: на северо-востоке КНР растет спрос на товары из РФ, особенно продукты

© Фото : ecabalВид на Шэньян
Вид на Шэньян - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : ecabal
Вид на Шэньян. Архивное фото
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ШЭНЬЯН (Китай), 29 янв – РИА Новости. Спрос на товары из РФ на северо-востоке Китая растет, особенно на продукты питания, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко.
Первый фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит с 27 января по 5 февраля в городах Шэньян и Далянь северо-восточной китайской провинции Ляонин, в нем принимают участие более 130 компаний из порядка 30 регионов России. Также с 28 по 30 января в Шэньяне проходит крупная конференция по российско-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству с участием компаний двух стран.
"Спрос на российские товары со стороны местного населения поступательно растет, особенно популярны качественные продукты питания", - заявил Черненко.
Однако, указал он, "по причине низкой узнаваемости наших брендов у китайских потребителей потенциал экспорта еще не реализован в полной мере".
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"Ярмарка, которая состоится с 27 января по 5 февраля в городах Шэньян и Далянь, проводится "Российским экспортным центром" при поддержке правительства Ляонина и, по мнению организаторов, может стать важным стимулом для представителей деловых кругов двух стран увеличить поставки в Китай сертифицированной продукции", - отметил дипломат.
По его словам, дополняющая мероприятие обширная культурная программа позволит познакомить зарубежных друзей с российскими ценностями и традициями.
Говоря о конференции, Черненко указал, что ее программа включает в себя профильные дискуссии по широкому кругу вопросов, переговоры и встречи предпринимателей, посещение крупных городских производств, а также подписание договоров.
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