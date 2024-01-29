https://ria.ru/20240129/spg-1924184160.html

США заранее проинформировали ЕС о решении по СПГ, сообщил источник

США заранее проинформировали ЕС о решении по СПГ, сообщил источник - РИА Новости, 29.01.2024

США заранее проинформировали ЕС о решении по СПГ, сообщил источник

США заранее уведомили ЕС о временной паузе в выдаче разрешений на экспорт СПГ, сообщил РИА Новости источник в Еврокомиссии. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:00

2024-01-29T17:00

2024-01-29T17:00

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БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. США заранее уведомили ЕС о временной паузе в выдаче разрешений на экспорт СПГ, сообщил РИА Новости источник в Еврокомиссии. "Еврокомиссия находится в тесном контакте с минэнерго США по этому вопросу и была проинформирована о данном заявлении заранее. Мы продолжаем следить за ситуацией", - заявил собеседник агентства. Ранее президент США Джо Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Заявление Байдена вызвало критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее "грязный экспорт". Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240115/spg-1921457596.html

https://ria.ru/20240128/spg-1923929069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, европа, джо байден, майк джонсон, александр новак, еврокомиссия, евросоюз, в мире