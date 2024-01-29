США заранее проинформировали ЕС о решении по СПГ, сообщил источник
США заранее проинформировали ЕС о паузе в выдаче разрешений на экспорт СПГ
Трубопровод. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. США заранее уведомили ЕС о временной паузе в выдаче разрешений на экспорт СПГ, сообщил РИА Новости источник в Еврокомиссии.
"Еврокомиссия находится в тесном контакте с минэнерго США по этому вопросу и была проинформирована о данном заявлении заранее. Мы продолжаем следить за ситуацией", - заявил собеседник агентства.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Заявление Байдена вызвало критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее "грязный экспорт".
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.