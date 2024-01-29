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США заранее проинформировали ЕС о решении по СПГ, сообщил источник - РИА Новости, 29.01.2024
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17:00 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/spg-1924184160.html
США заранее проинформировали ЕС о решении по СПГ, сообщил источник
США заранее проинформировали ЕС о решении по СПГ, сообщил источник - РИА Новости, 29.01.2024
США заранее проинформировали ЕС о решении по СПГ, сообщил источник
США заранее уведомили ЕС о временной паузе в выдаче разрешений на экспорт СПГ, сообщил РИА Новости источник в Еврокомиссии. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:00
2024-01-29T17:00
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. США заранее уведомили ЕС о временной паузе в выдаче разрешений на экспорт СПГ, сообщил РИА Новости источник в Еврокомиссии. "Еврокомиссия находится в тесном контакте с минэнерго США по этому вопросу и была проинформирована о данном заявлении заранее. Мы продолжаем следить за ситуацией", - заявил собеседник агентства. Ранее президент США Джо Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Заявление Байдена вызвало критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее "грязный экспорт". Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240115/spg-1921457596.html
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россия, сша, европа, джо байден, майк джонсон, александр новак, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Россия, США, Европа, Джо Байден, Майк Джонсон, Александр Новак, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
США заранее проинформировали ЕС о решении по СПГ, сообщил источник

США заранее проинформировали ЕС о паузе в выдаче разрешений на экспорт СПГ

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. США заранее уведомили ЕС о временной паузе в выдаче разрешений на экспорт СПГ, сообщил РИА Новости источник в Еврокомиссии.
"Еврокомиссия находится в тесном контакте с минэнерго США по этому вопросу и была проинформирована о данном заявлении заранее. Мы продолжаем следить за ситуацией", - заявил собеседник агентства.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Заявление Байдена вызвало критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее "грязный экспорт".
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит.
Красное море - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Эксперт оценил последствия остановки Катаром перевозок СПГ Красным морем
15 января, 16:47
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Танкер для перевозки СПГ - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Растущая зависимость Европы от СПГ США становится рискованной, пишут СМИ
28 января, 05:13
 
РоссияСШАЕвропаДжо БайденМайк ДжонсонАлександр НовакЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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