https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924063494.html
Российские бойцы уничтожили три лодки с десантом у правого берега Днепра
Российские бойцы уничтожили три лодки с десантом у правого берега Днепра - РИА Новости, 29.01.2024
Российские бойцы уничтожили три лодки с десантом у правого берега Днепра
Расчеты FPV-дронов российских десантников уничтожили три моторные лодки с десантом украинских военных у правого берега Днепра на Херсонском направлении,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:05
2024-01-29T09:05
2024-01-29T10:36
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ЛУГАНСК, 29 янв — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов российских десантников уничтожили три моторные лодки с десантом украинских военных у правого берега Днепра на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны. "Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских десантников из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают плавсредства ВСУ, на которых они пытаются форсировать реку. Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — три моторные лодки ВСУ у правого берега Днепра, на которые осуществлялась погрузка десанта", — указали в оборонном ведомстве. Определив цель, оператор завел на одну из них беспилотник, его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя наведение на цель. "Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил плавсредство ВСУ. Повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены две другие моторные лодки", — заявили в Минобороны. Уцелевшие военнослужащие ВСУ, бросив своих убитых и раненых в воде и на берегу, "бежали, отказавшись от своих намерений по форсированию реки".
https://ria.ru/20240129/grad-1924051767.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы уничтожили три лодки с десантом у правого берега Днепра
Минобороны: российские десантники уничтожили на Днепре три лодки с десантом ВСУ
ЛУГАНСК, 29 янв — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов российских десантников уничтожили три моторные лодки с десантом украинских военных у правого берега Днепра на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны.
"Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских десантников из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают плавсредства ВСУ
, на которых они пытаются форсировать реку. Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — три моторные лодки ВСУ у правого берега Днепра, на которые осуществлялась погрузка десанта", — указали в оборонном ведомстве.
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Определив цель, оператор завел на одну из них беспилотник, его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя наведение на цель.
"Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил плавсредство ВСУ. Повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены две другие моторные лодки", — заявили в Минобороны.
Уцелевшие военнослужащие ВСУ, бросив своих убитых и раненых в воде и на берегу, "бежали, отказавшись от своих намерений по форсированию реки".
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