https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924063494.html

Российские бойцы уничтожили три лодки с десантом у правого берега Днепра

Российские бойцы уничтожили три лодки с десантом у правого берега Днепра - РИА Новости, 29.01.2024

Российские бойцы уничтожили три лодки с десантом у правого берега Днепра

Расчеты FPV-дронов российских десантников уничтожили три моторные лодки с десантом украинских военных у правого берега Днепра на Херсонском направлении,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T09:05

2024-01-29T09:05

2024-01-29T10:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 янв — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов российских десантников уничтожили три моторные лодки с десантом украинских военных у правого берега Днепра на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны. "Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских десантников из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают плавсредства ВСУ, на которых они пытаются форсировать реку. Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — три моторные лодки ВСУ у правого берега Днепра, на которые осуществлялась погрузка десанта", — указали в оборонном ведомстве. Определив цель, оператор завел на одну из них беспилотник, его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя наведение на цель. "Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил плавсредство ВСУ. Повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены две другие моторные лодки", — заявили в Минобороны. Уцелевшие военнослужащие ВСУ, бросив своих убитых и раненых в воде и на берегу, "бежали, отказавшись от своих намерений по форсированию реки".

https://ria.ru/20240129/grad-1924051767.html

https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924053301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины