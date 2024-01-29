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Российские бойцы уничтожили три лодки с десантом у правого берега Днепра - РИА Новости, 29.01.2024
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09:05 29.01.2024 (обновлено: 10:36 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924063494.html
Российские бойцы уничтожили три лодки с десантом у правого берега Днепра
Российские бойцы уничтожили три лодки с десантом у правого берега Днепра - РИА Новости, 29.01.2024
Российские бойцы уничтожили три лодки с десантом у правого берега Днепра
Расчеты FPV-дронов российских десантников уничтожили три моторные лодки с десантом украинских военных у правого берега Днепра на Херсонском направлении,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:05
2024-01-29T10:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 янв — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов российских десантников уничтожили три моторные лодки с десантом украинских военных у правого берега Днепра на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны. "Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских десантников из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают плавсредства ВСУ, на которых они пытаются форсировать реку. Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — три моторные лодки ВСУ у правого берега Днепра, на которые осуществлялась погрузка десанта", — указали в оборонном ведомстве. Определив цель, оператор завел на одну из них беспилотник, его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя наведение на цель. "Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил плавсредство ВСУ. Повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены две другие моторные лодки", — заявили в Минобороны. Уцелевшие военнослужащие ВСУ, бросив своих убитых и раненых в воде и на берегу, "бежали, отказавшись от своих намерений по форсированию реки".
https://ria.ru/20240129/grad-1924051767.html
https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924053301.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы уничтожили три лодки с десантом у правого берега Днепра

Минобороны: российские десантники уничтожили на Днепре три лодки с десантом ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил РФ, задействованные в специальной военной операции на Украине на Южном направлении, в пункте управления беспилотным разведывательным аппаратом
Военнослужащие Вооруженных сил РФ, задействованные в специальной военной операции на Украине на Южном направлении, в пункте управления беспилотным разведывательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил РФ, задействованные в специальной военной операции на Украине на Южном направлении, в пункте управления беспилотным разведывательным аппаратом. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 янв — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов российских десантников уничтожили три моторные лодки с десантом украинских военных у правого берега Днепра на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны.
"Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских десантников из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают плавсредства ВСУ, на которых они пытаются форсировать реку. Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — три моторные лодки ВСУ у правого берега Днепра, на которые осуществлялась погрузка десанта", — указали в оборонном ведомстве.
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Определив цель, оператор завел на одну из них беспилотник, его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя наведение на цель.
"Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил плавсредство ВСУ. Повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены две другие моторные лодки", — заявили в Минобороны.
Уцелевшие военнослужащие ВСУ, бросив своих убитых и раненых в воде и на берегу, "бежали, отказавшись от своих намерений по форсированию реки".
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