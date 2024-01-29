https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924053301.html

На Купянском направлении уничтожен пункт боепитания ВСУ

На Купянском направлении уничтожен пункт боепитания ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024

На Купянском направлении уничтожен пункт боепитания ВСУ

Расчет самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил пункт боепитания ВСУ в зоне проведения спецоперации на РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T06:02

2024-01-29T06:02

2024-01-29T06:02

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ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил пункт боепитания ВСУ в зоне проведения спецоперации на купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны. "На купянском направлении разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили замаскированный пункт боепитания ВСУ и передали координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", сообщили в МО РФ. Уточняется, что для уничтожения цели была выбрана 152-миллиметровая самоходная гаубица 2С19 "Мста-С". "Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы огнем из 152-мм самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" уничтожили выявленную цель", - дополнили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923547070.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире