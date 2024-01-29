https://ria.ru/20240129/spetsoperatsiya-1924053301.html
На Купянском направлении уничтожен пункт боепитания ВСУ
На Купянском направлении уничтожен пункт боепитания ВСУ - РИА Новости, 29.01.2024
На Купянском направлении уничтожен пункт боепитания ВСУ
Расчет самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил пункт боепитания ВСУ в зоне проведения спецоперации на РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T06:02
2024-01-29T06:02
2024-01-29T06:02
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ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил пункт боепитания ВСУ в зоне проведения спецоперации на купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны. "На купянском направлении разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили замаскированный пункт боепитания ВСУ и передали координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", сообщили в МО РФ. Уточняется, что для уничтожения цели была выбрана 152-миллиметровая самоходная гаубица 2С19 "Мста-С". "Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы огнем из 152-мм самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" уничтожили выявленную цель", - дополнили в оборонном ведомстве.
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На Купянском направлении уничтожен пункт боепитания ВСУ
Расчет гаубицы "Мста-С" уничтожил на Купянском направлении пункт боепитания ВСУ
ЛУГАНСК, 29 янв - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил пункт боепитания ВСУ в зоне проведения спецоперации на купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны.
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"На купянском направлении разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили замаскированный пункт боепитания ВСУ и передали координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", сообщили в МО РФ.
Уточняется, что для уничтожения цели была выбрана 152-миллиметровая самоходная гаубица 2С19 "Мста-С".
"Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы огнем из 152-мм самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" уничтожили выявленную цель", - дополнили в оборонном ведомстве.
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