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"СПБ Биржа" опровергла сообщение о прекращении торгов российскими бумагами - РИА Новости, 29.01.2024
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23:19 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/soobschenie-1924247765.html
"СПБ Биржа" опровергла сообщение о прекращении торгов российскими бумагами
"СПБ Биржа" опровергла сообщение о прекращении торгов российскими бумагами - РИА Новости, 29.01.2024
"СПБ Биржа" опровергла сообщение о прекращении торгов российскими бумагами
"СПБ Биржа" опровергла сообщение о прекращении торгов российскими бумагами с 30 января: они будут проходить по расписанию, сообщила РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T23:19
2024-01-29T23:19
экономика
сша
цифра брокер
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "СПБ Биржа" опровергла сообщение о прекращении торгов российскими бумагами с 30 января: они будут проходить по расписанию, сообщила РИА Новости пресс-служба торговой площадки. "Сообщение о прекращении торгов на СПБ Бирже с 30 января 2024 года не соответствует действительности. Торги российскими ценными бумагами на СПБ Бирже 30 января 2024 года будут проходить согласно ранее установленному расписанию торгов", - сказали в пресс-службе биржи. Ранее в понедельник в клиентской рассылке "Цифры брокера" сообщалось, что текущие остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи, а операции его клиентов будут доступны по ним после перевода в связи с тем, что с 30 января 2024 все торговые операции на "СПБ Бирже" будут недоступны. "СПБ Биржа", которая обеспечивала доступ к торговле иностранными ценными бумагами, в ноябре попала под санкции США.
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экономика, сша, цифра брокер, московская биржа
Экономика, США, Цифра брокер, Московская биржа
"СПБ Биржа" опровергла сообщение о прекращении торгов российскими бумагами

"СПБ Биржа" опровергла сообщение о прекращении торгов бумагами РФ с 30 января

© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaФондовая биржа
Фондовая биржа - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Фондовая биржа. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "СПБ Биржа" опровергла сообщение о прекращении торгов российскими бумагами с 30 января: они будут проходить по расписанию, сообщила РИА Новости пресс-служба торговой площадки.
«
"Сообщение о прекращении торгов на СПБ Бирже с 30 января 2024 года не соответствует действительности. Торги российскими ценными бумагами на СПБ Бирже 30 января 2024 года будут проходить согласно ранее установленному расписанию торгов", - сказали в пресс-службе биржи.
Ранее в понедельник в клиентской рассылке "Цифры брокера" сообщалось, что текущие остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи, а операции его клиентов будут доступны по ним после перевода в связи с тем, что с 30 января 2024 все торговые операции на "СПБ Бирже" будут недоступны.
"СПБ Биржа", которая обеспечивала доступ к торговле иностранными ценными бумагами, в ноябре попала под санкции США.
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