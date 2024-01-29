https://ria.ru/20240129/soobschenie-1924247765.html

"СПБ Биржа" опровергла сообщение о прекращении торгов российскими бумагами

"СПБ Биржа" опровергла сообщение о прекращении торгов российскими бумагами - РИА Новости, 29.01.2024

"СПБ Биржа" опровергла сообщение о прекращении торгов российскими бумагами

"СПБ Биржа" опровергла сообщение о прекращении торгов российскими бумагами с 30 января: они будут проходить по расписанию, сообщила РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T23:19

2024-01-29T23:19

2024-01-29T23:19

экономика

сша

цифра брокер

московская биржа

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "СПБ Биржа" опровергла сообщение о прекращении торгов российскими бумагами с 30 января: они будут проходить по расписанию, сообщила РИА Новости пресс-служба торговой площадки. "Сообщение о прекращении торгов на СПБ Бирже с 30 января 2024 года не соответствует действительности. Торги российскими ценными бумагами на СПБ Бирже 30 января 2024 года будут проходить согласно ранее установленному расписанию торгов", - сказали в пресс-службе биржи. Ранее в понедельник в клиентской рассылке "Цифры брокера" сообщалось, что текущие остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи, а операции его клиентов будут доступны по ним после перевода в связи с тем, что с 30 января 2024 все торговые операции на "СПБ Бирже" будут недоступны. "СПБ Биржа", которая обеспечивала доступ к торговле иностранными ценными бумагами, в ноябре попала под санкции США.

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экономика, сша, цифра брокер, московская биржа