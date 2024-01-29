Рейтинг@Mail.ru
Москву и китайский Шэньян свяжут прямыми рейсами, заявил генконсул России - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/soglashenie-1924068909.html
Москву и китайский Шэньян свяжут прямыми рейсами, заявил генконсул России
Москву и китайский Шэньян свяжут прямыми рейсами, заявил генконсул России - РИА Новости, 29.01.2024
Москву и китайский Шэньян свяжут прямыми рейсами, заявил генконсул России
Соглашение об организации China Eastern Airlines прямого авиасообщения между Москвой и городом Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин подпишут в... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:41
2024-01-29T09:41
шэньян
россия
china eastern airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg
ШЭНЬЯН (Китай), 29 янв – РИА Новости. Соглашение об организации China Eastern Airlines прямого авиасообщения между Москвой и городом Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин подпишут в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко. "В ближайшее время планируется подписание соглашения между Шэньяном и китайской компанией China Eastern Airlines об организации прямого авиасообщения между Москвой и Шэньяном", - заявил Черненко. Он отметил, что "с марта прошлого года Hainan Airlines осуществляет регулярный рейс по маршруту Владивосток-Далянь, который был возобновлен после шестилетнего перерыва". "В настоящее время, после отмены противоэпидемических ограничений при пересечении границы и на фоне углубления сотрудничества наших стран, наблюдаем рост заинтересованности в увеличении количества и направлений перевозок, прежде всего в города Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Например, до пандемии коронавируса востребованным у местных бизнесменов и рабочих был рейс Иркутск-Шэньян", - указал дипломат. Генконсул подчеркнул, что "регулярная работа по улучшению транспортной связанности региона ведется как на административном уровне, так и авиакомпаниями".
https://ria.ru/20240127/sotrudnichestvo-1923848768.html
шэньян
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d0332ea6981c5f82b32944aaba1fd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шэньян, россия, china eastern airlines
Шэньян, Россия, China Eastern Airlines
Москву и китайский Шэньян свяжут прямыми рейсами, заявил генконсул России

Генконсул РФ: соглашение о прямом авиасообщении Москва — Шэньян скоро подпишут

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ШЭНЬЯН (Китай), 29 янв – РИА Новости. Соглашение об организации China Eastern Airlines прямого авиасообщения между Москвой и городом Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин подпишут в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко.
"В ближайшее время планируется подписание соглашения между Шэньяном и китайской компанией China Eastern Airlines об организации прямого авиасообщения между Москвой и Шэньяном", - заявил Черненко.
Он отметил, что "с марта прошлого года Hainan Airlines осуществляет регулярный рейс по маршруту Владивосток-Далянь, который был возобновлен после шестилетнего перерыва".
"В настоящее время, после отмены противоэпидемических ограничений при пересечении границы и на фоне углубления сотрудничества наших стран, наблюдаем рост заинтересованности в увеличении количества и направлений перевозок, прежде всего в города Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Например, до пандемии коронавируса востребованным у местных бизнесменов и рабочих был рейс Иркутск-Шэньян", - указал дипломат.
Генконсул подчеркнул, что "регулярная работа по улучшению транспортной связанности региона ведется как на административном уровне, так и авиакомпаниями".
Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев на открытии первого фестиваля-ярмарки российских товаров Сделано в России в столице китайском Шэньяне - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Около 60 регионов в России сотрудничают с Китаем
27 января, 14:25
 
ШэньянРоссияChina Eastern Airlines
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала