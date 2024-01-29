https://ria.ru/20240129/soglashenie-1924068909.html

Москву и китайский Шэньян свяжут прямыми рейсами, заявил генконсул России

Москву и китайский Шэньян свяжут прямыми рейсами, заявил генконсул России - РИА Новости, 29.01.2024

Москву и китайский Шэньян свяжут прямыми рейсами, заявил генконсул России

Соглашение об организации China Eastern Airlines прямого авиасообщения между Москвой и городом Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин подпишут в... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T09:41

2024-01-29T09:41

2024-01-29T09:41

шэньян

россия

china eastern airlines

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ШЭНЬЯН (Китай), 29 янв – РИА Новости. Соглашение об организации China Eastern Airlines прямого авиасообщения между Москвой и городом Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин подпишут в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко. "В ближайшее время планируется подписание соглашения между Шэньяном и китайской компанией China Eastern Airlines об организации прямого авиасообщения между Москвой и Шэньяном", - заявил Черненко. Он отметил, что "с марта прошлого года Hainan Airlines осуществляет регулярный рейс по маршруту Владивосток-Далянь, который был возобновлен после шестилетнего перерыва". "В настоящее время, после отмены противоэпидемических ограничений при пересечении границы и на фоне углубления сотрудничества наших стран, наблюдаем рост заинтересованности в увеличении количества и направлений перевозок, прежде всего в города Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Например, до пандемии коронавируса востребованным у местных бизнесменов и рабочих был рейс Иркутск-Шэньян", - указал дипломат. Генконсул подчеркнул, что "регулярная работа по улучшению транспортной связанности региона ведется как на административном уровне, так и авиакомпаниями".

https://ria.ru/20240127/sotrudnichestvo-1923848768.html

шэньян

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

шэньян, россия, china eastern airlines