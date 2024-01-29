https://ria.ru/20240129/soglashenie-1924068909.html
Москву и китайский Шэньян свяжут прямыми рейсами, заявил генконсул России
Москву и китайский Шэньян свяжут прямыми рейсами, заявил генконсул России - РИА Новости, 29.01.2024
Москву и китайский Шэньян свяжут прямыми рейсами, заявил генконсул России
Соглашение об организации China Eastern Airlines прямого авиасообщения между Москвой и городом Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин подпишут в... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T09:41
2024-01-29T09:41
2024-01-29T09:41
шэньян
россия
china eastern airlines
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ШЭНЬЯН (Китай), 29 янв – РИА Новости. Соглашение об организации China Eastern Airlines прямого авиасообщения между Москвой и городом Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин подпишут в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко. "В ближайшее время планируется подписание соглашения между Шэньяном и китайской компанией China Eastern Airlines об организации прямого авиасообщения между Москвой и Шэньяном", - заявил Черненко. Он отметил, что "с марта прошлого года Hainan Airlines осуществляет регулярный рейс по маршруту Владивосток-Далянь, который был возобновлен после шестилетнего перерыва". "В настоящее время, после отмены противоэпидемических ограничений при пересечении границы и на фоне углубления сотрудничества наших стран, наблюдаем рост заинтересованности в увеличении количества и направлений перевозок, прежде всего в города Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Например, до пандемии коронавируса востребованным у местных бизнесменов и рабочих был рейс Иркутск-Шэньян", - указал дипломат. Генконсул подчеркнул, что "регулярная работа по улучшению транспортной связанности региона ведется как на административном уровне, так и авиакомпаниями".
https://ria.ru/20240127/sotrudnichestvo-1923848768.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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шэньян, россия, china eastern airlines
Шэньян, Россия, China Eastern Airlines
Москву и китайский Шэньян свяжут прямыми рейсами, заявил генконсул России
Генконсул РФ: соглашение о прямом авиасообщении Москва — Шэньян скоро подпишут
ШЭНЬЯН (Китай), 29 янв – РИА Новости. Соглашение об организации China Eastern Airlines прямого авиасообщения между Москвой и городом Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин подпишут в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко.
"В ближайшее время планируется подписание соглашения между Шэньяном и китайской компанией China Eastern Airlines об организации прямого авиасообщения между Москвой и Шэньяном", - заявил Черненко.
Он отметил, что "с марта прошлого года Hainan Airlines
осуществляет регулярный рейс по маршруту Владивосток-Далянь, который был возобновлен после шестилетнего перерыва".
"В настоящее время, после отмены противоэпидемических ограничений при пересечении границы и на фоне углубления сотрудничества наших стран, наблюдаем рост заинтересованности в увеличении количества и направлений перевозок, прежде всего в города Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Например, до пандемии коронавируса востребованным у местных бизнесменов и рабочих был рейс Иркутск-Шэньян", - указал дипломат.
Генконсул подчеркнул, что "регулярная работа по улучшению транспортной связанности региона ведется как на административном уровне, так и авиакомпаниями".
Около 60 регионов в России сотрудничают с Китаем