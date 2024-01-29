Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии оштрафован глава поселения, где вместо сквера построили остановку - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:31 29.01.2024 (обновлено: 05:47 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/shtraf-1924052729.html
В Бурятии оштрафован глава поселения, где вместо сквера построили остановку
В Бурятии оштрафован глава поселения, где вместо сквера построили остановку - РИА Новости, 29.01.2024
В Бурятии оштрафован глава поселения, где вместо сквера построили остановку
Суд назначил штраф в размере 45 тысяч рублей главе сельского поселения в Кижингинском районе Бурятии, где вместо благоустроенного сквера жители получили... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T05:31
2024-01-29T05:47
кижингинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895060685_0:70:746:490_1920x0_80_0_0_9ce6d2f8b5d21a39e38c3bd74efbaddb.jpg
УЛАН-УДЭ, 29 янв – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 45 тысяч рублей главе сельского поселения в Кижингинском районе Бурятии, где вместо благоустроенного сквера жители получили остановку, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. По версии следователей, в декабре 2022 года глава сельского поселения заключил контракт с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству сквера "Молодежный" в селе Новокижингинске. В июне 2023 года он подписал документы с заведомо ложными сведениями о стоимости выполненных работ, на основании которых подрядчику были перечислены денежные средства в сумме 600 тысяч рублей. Однако в действительности работы по благоустройству сквера были выполнены на значительно меньшую сумму, не соответствующую подписанным актам и проекту. "Хоринский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к штрафу в размере 45 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил. Ранее в соцсетях появились две фотографии, на которых запечатлен дизайн-проект сквера "Молодежный" в поселке Новокижингинск и его реализация. В публикации отмечалось, что жители год назад на "Госуслугах" проголосовали за обустройство сквера. Однако вместо сквера они получили остановку. Позже в пресс-службе минстроя Бурятии сообщили, что "остановку" в Новокижингинске демонтировали и благоустроили общественную территорию в соответствии с дизайн-проектом.
https://ria.ru/20240117/shtraf-1921760704.html
https://ria.ru/20231221/nedvizhimost-1917108339.html
кижингинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895060685_1:0:746:559_1920x0_80_0_0_65baa2e272abffa6f98e280b37569cbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кижингинский район
Кижингинский район
В Бурятии оштрафован глава поселения, где вместо сквера построили остановку

Главу поселения в Бурятии, где вместо сквера построили остановку, оштрафовали

Остановка, построенная в Новокижгинске
Остановка, построенная в Новокижгинске
Остановка, построенная в Новокижгинске. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 29 янв – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 45 тысяч рублей главе сельского поселения в Кижингинском районе Бурятии, где вместо благоустроенного сквера жители получили остановку, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
По версии следователей, в декабре 2022 года глава сельского поселения заключил контракт с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству сквера "Молодежный" в селе Новокижингинске. В июне 2023 года он подписал документы с заведомо ложными сведениями о стоимости выполненных работ, на основании которых подрядчику были перечислены денежные средства в сумме 600 тысяч рублей. Однако в действительности работы по благоустройству сквера были выполнены на значительно меньшую сумму, не соответствующую подписанным актам и проекту.
Аварийная бригада - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В Госдуме предложили повысить штрафы за нарушение обеспечения населения ЖКУ
17 января, 04:28
"Хоринский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к штрафу в размере 45 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в соцсетях появились две фотографии, на которых запечатлен дизайн-проект сквера "Молодежный" в поселке Новокижингинск и его реализация. В публикации отмечалось, что жители год назад на "Госуслугах" проголосовали за обустройство сквера. Однако вместо сквера они получили остановку. Позже в пресс-службе минстроя Бурятии сообщили, что "остановку" в Новокижингинске демонтировали и благоустроили общественную территорию в соответствии с дизайн-проектом.
Ключ во входной двери квартиры - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Владельцев недвижимости предупредили о новых штрафах в 2024 году
21 декабря 2023, 02:17
 
Кижингинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала