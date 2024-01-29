https://ria.ru/20240129/shtraf-1924052729.html

В Бурятии оштрафован глава поселения, где вместо сквера построили остановку

В Бурятии оштрафован глава поселения, где вместо сквера построили остановку - РИА Новости, 29.01.2024

В Бурятии оштрафован глава поселения, где вместо сквера построили остановку

Суд назначил штраф в размере 45 тысяч рублей главе сельского поселения в Кижингинском районе Бурятии, где вместо благоустроенного сквера жители получили... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T05:31

2024-01-29T05:31

2024-01-29T05:47

кижингинский район

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УЛАН-УДЭ, 29 янв – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 45 тысяч рублей главе сельского поселения в Кижингинском районе Бурятии, где вместо благоустроенного сквера жители получили остановку, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. По версии следователей, в декабре 2022 года глава сельского поселения заключил контракт с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству сквера "Молодежный" в селе Новокижингинске. В июне 2023 года он подписал документы с заведомо ложными сведениями о стоимости выполненных работ, на основании которых подрядчику были перечислены денежные средства в сумме 600 тысяч рублей. Однако в действительности работы по благоустройству сквера были выполнены на значительно меньшую сумму, не соответствующую подписанным актам и проекту. "Хоринский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к штрафу в размере 45 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил. Ранее в соцсетях появились две фотографии, на которых запечатлен дизайн-проект сквера "Молодежный" в поселке Новокижингинск и его реализация. В публикации отмечалось, что жители год назад на "Госуслугах" проголосовали за обустройство сквера. Однако вместо сквера они получили остановку. Позже в пресс-службе минстроя Бурятии сообщили, что "остановку" в Новокижингинске демонтировали и благоустроили общественную территорию в соответствии с дизайн-проектом.

https://ria.ru/20240117/shtraf-1921760704.html

https://ria.ru/20231221/nedvizhimost-1917108339.html

кижингинский район

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кижингинский район