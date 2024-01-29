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Пермский школьник, ударивший ножом сверстника, хотел лишь припугнуть его - РИА Новости, 29.01.2024
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16:35 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/shkolnik-1924179197.html
Пермский школьник, ударивший ножом сверстника, хотел лишь припугнуть его
Пермский школьник, ударивший ножом сверстника, хотел лишь припугнуть его - РИА Новости, 29.01.2024
Пермский школьник, ударивший ножом сверстника, хотел лишь припугнуть его
Ученик пермской кадетской школы, ударивший ножом в живот сверстника, хотел его только припугнуть, мальчик поставлен на учет, сообщили РИА Новости в городском... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:35
2024-01-29T16:35
происшествия
пермь
россия
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ПЕРМЬ, 29 янв - РИА Новости. Ученик пермской кадетской школы, ударивший ножом в живот сверстника, хотел его только припугнуть, мальчик поставлен на учет, сообщили РИА Новости в городском департаменте образования. Ранее городской департамент образования сообщил, что ученик кадетской школы в Перми принес на занятия сувенирный нож из пластика и случайно поранил им во время игры одноклассника. После инцидента была начата проверка. По данным краевого минздрава, пострадавший попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. "После урока дети играли в игру, в ходе которой догоняли друг друга. Между двумя учениками возник конфликт во время этой игры, из-за чего они стали толкать друг друга. Один из них достал сувенирный нож. По словам ребенка, он не планировал применять нож, хотел напугать мальчика, но случайно ударил его в живот", - рассказали в департаменте образования об итогах проверки. Собеседница уточнила, что ученик, который принес в школу нож, поставлен сейчас на учет группы риска социально опасного положения. С ним и его семьей сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, полиция и психологи проводят профилактическую работу. В школе пояснили, что семье пострадавшего ребенка оказывается необходимая помощь.
https://ria.ru/20240121/rassledovanie-1922590574.html
https://ria.ru/20240118/malchik-1922169116.html
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происшествия, пермь, россия
Происшествия, Пермь, Россия
Пермский школьник, ударивший ножом сверстника, хотел лишь припугнуть его

Пермский школьник, ударивший ножом сверстника в живот, хотел лишь припугнуть его

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 29 янв - РИА Новости. Ученик пермской кадетской школы, ударивший ножом в живот сверстника, хотел его только припугнуть, мальчик поставлен на учет, сообщили РИА Новости в городском департаменте образования.
Ранее городской департамент образования сообщил, что ученик кадетской школы в Перми принес на занятия сувенирный нож из пластика и случайно поранил им во время игры одноклассника. После инцидента была начата проверка. По данным краевого минздрава, пострадавший попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.
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"После урока дети играли в игру, в ходе которой догоняли друг друга. Между двумя учениками возник конфликт во время этой игры, из-за чего они стали толкать друг друга. Один из них достал сувенирный нож. По словам ребенка, он не планировал применять нож, хотел напугать мальчика, но случайно ударил его в живот", - рассказали в департаменте образования об итогах проверки.
Собеседница уточнила, что ученик, который принес в школу нож, поставлен сейчас на учет группы риска социально опасного положения. С ним и его семьей сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, полиция и психологи проводят профилактическую работу.
В школе пояснили, что семье пострадавшего ребенка оказывается необходимая помощь.
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