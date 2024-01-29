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Шахназаров не видит альтернативы кандидатуре Путина на выборах - РИА Новости, 29.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:18 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/shakhnazarov-1924135095.html
Шахназаров не видит альтернативы кандидатуре Путина на выборах
Шахназаров не видит альтернативы кандидатуре Путина на выборах - РИА Новости, 29.01.2024
Шахназаров не видит альтернативы кандидатуре Путина на выборах
Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссер Карен Шахназаров заявил, что не видит другой альтернативы на посту президента РФ, кроме Владимира... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T14:18
2024-01-29T14:18
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссер Карен Шахназаров заявил, что не видит другой альтернативы на посту президента РФ, кроме Владимира Путина, поэтому он уже в третий раз становится его доверенным лицом. Ранее Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала 544 доверенных лиц Путина, в число которых вошел Шахназаров. "Да, согласился быть доверенным лицом, но я уже третий раз, и это моя позиция. Я не вижу другой альтернативы, кроме Владимира Владимировича, как президента. Он много сделал для страны, я не вижу никакой возможности на сегодняшний день даже гипотетической смены лидера. Я его абсолютно последовательно поддерживал и буду поддерживать в выдвижении", - заявил режиссер на пресс-конференции в Москве. Он подчеркнул, что именно с фигурой Путина он связывает свои надежды на победу в дальнейшем глобальном историческом противостоянии с Западом. По его мнению, речь идет о существовании страны, поэтому он поддерживает действующего президента. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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новости культуры, карен шахназаров, владимир путин, политика, россия
Культура, Новости культуры, Карен Шахназаров, Владимир Путин, Политика, Россия
Шахназаров не видит альтернативы кандидатуре Путина на выборах

Шахназаров заявил, что не видит даже гипотетической возможности смены лидера РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГенеральный директор ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" Карен Шахназаров
Генеральный директор ФГУП Киноконцерн Мосфильм Карен Шахназаров - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Генеральный директор ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" Карен Шахназаров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссер Карен Шахназаров заявил, что не видит другой альтернативы на посту президента РФ, кроме Владимира Путина, поэтому он уже в третий раз становится его доверенным лицом.
Ранее Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала 544 доверенных лиц Путина, в число которых вошел Шахназаров.
"Да, согласился быть доверенным лицом, но я уже третий раз, и это моя позиция. Я не вижу другой альтернативы, кроме Владимира Владимировича, как президента. Он много сделал для страны, я не вижу никакой возможности на сегодняшний день даже гипотетической смены лидера. Я его абсолютно последовательно поддерживал и буду поддерживать в выдвижении", - заявил режиссер на пресс-конференции в Москве.
Он подчеркнул, что именно с фигурой Путина он связывает свои надежды на победу в дальнейшем глобальном историческом противостоянии с Западом. По его мнению, речь идет о существовании страны, поэтому он поддерживает действующего президента.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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