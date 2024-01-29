https://ria.ru/20240129/shakhnazarov-1924135095.html

Шахназаров не видит альтернативы кандидатуре Путина на выборах

Шахназаров не видит альтернативы кандидатуре Путина на выборах - РИА Новости, 29.01.2024

Шахназаров не видит альтернативы кандидатуре Путина на выборах

Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссер Карен Шахназаров заявил, что не видит другой альтернативы на посту президента РФ, кроме Владимира... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T14:18

2024-01-29T14:18

2024-01-29T14:18

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", кинорежиссер Карен Шахназаров заявил, что не видит другой альтернативы на посту президента РФ, кроме Владимира Путина, поэтому он уже в третий раз становится его доверенным лицом. Ранее Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала 544 доверенных лиц Путина, в число которых вошел Шахназаров. "Да, согласился быть доверенным лицом, но я уже третий раз, и это моя позиция. Я не вижу другой альтернативы, кроме Владимира Владимировича, как президента. Он много сделал для страны, я не вижу никакой возможности на сегодняшний день даже гипотетической смены лидера. Я его абсолютно последовательно поддерживал и буду поддерживать в выдвижении", - заявил режиссер на пресс-конференции в Москве. Он подчеркнул, что именно с фигурой Путина он связывает свои надежды на победу в дальнейшем глобальном историческом противостоянии с Западом. По его мнению, речь идет о существовании страны, поэтому он поддерживает действующего президента. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, карен шахназаров, владимир путин, политика, россия