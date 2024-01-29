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Путин пригласил участников заседания Высшего госсовета СГ на обед - РИА Новости, 29.01.2024
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Союзное государство
 
18:04 29.01.2024
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Путин пригласил участников заседания Высшего госсовета СГ на обед
Путин пригласил участников заседания Высшего госсовета СГ на обед - РИА Новости, 29.01.2024
Путин пригласил участников заседания Высшего госсовета СГ на обед
Президент России Владимир Путин пригласил участников заседания Высшего госсовета Союзного государства на рабочий обед. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T18:04
2024-01-29T18:04
союзное государство
россия
владимир путин
политика
белоруссия
александр лукашенко
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил участников заседания Высшего госсовета Союзного государства на рабочий обед. "Позвольте мне прочитать последнюю строчку в сценарии нашего сегодняшнего рабочего совещания Высшего государственного совета Союзного государства. Вы, то есть я, как глава принимающего государства, приглашаете членов Высшего государственного совета на рабочий обед. Что с удовольствием и делаю", - сказал Путин после подписания документов. В совещании приняли участие представительные делегации обеих стран - премьер-министры, вице-премьеры, министры.
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россия, владимир путин, политика, белоруссия, александр лукашенко
Союзное государство, Россия, Владимир Путин, Политика, Белоруссия, Александр Лукашенко
Путин пригласил участников заседания Высшего госсовета СГ на обед

Путин пригласил участников заседания Высшего госсовета СГ на рабочий обед

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проводят заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проводят заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проводят заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил участников заседания Высшего госсовета Союзного государства на рабочий обед.
"Позвольте мне прочитать последнюю строчку в сценарии нашего сегодняшнего рабочего совещания Высшего государственного совета Союзного государства. Вы, то есть я, как глава принимающего государства, приглашаете членов Высшего государственного совета на рабочий обед. Что с удовольствием и делаю", - сказал Путин после подписания документов.
В совещании приняли участие представительные делегации обеих стран - премьер-министры, вице-премьеры, министры.
https://t.me/RIAKremlinpool/11896
 
Союзное государствоРоссияВладимир ПутинПолитикаБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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