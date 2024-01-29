https://ria.ru/20240129/sg-1924202579.html

Путин пригласил участников заседания Высшего госсовета СГ на обед

Путин пригласил участников заседания Высшего госсовета СГ на обед - РИА Новости, 29.01.2024

Путин пригласил участников заседания Высшего госсовета СГ на обед

Президент России Владимир Путин пригласил участников заседания Высшего госсовета Союзного государства на рабочий обед. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T18:04

2024-01-29T18:04

2024-01-29T18:04

союзное государство

россия

владимир путин

политика

белоруссия

александр лукашенко

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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил участников заседания Высшего госсовета Союзного государства на рабочий обед. "Позвольте мне прочитать последнюю строчку в сценарии нашего сегодняшнего рабочего совещания Высшего государственного совета Союзного государства. Вы, то есть я, как глава принимающего государства, приглашаете членов Высшего государственного совета на рабочий обед. Что с удовольствием и делаю", - сказал Путин после подписания документов. В совещании приняли участие представительные делегации обеих стран - премьер-министры, вице-премьеры, министры.

россия

белоруссия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика, белоруссия, александр лукашенко