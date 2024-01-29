https://ria.ru/20240129/sevmorput-1924168517.html

Лукашенко выразил желание использовать Северный морской путь

Лукашенко выразил желание использовать Северный морской путь - РИА Новости, 29.01.2024

Лукашенко выразил желание использовать Северный морской путь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика заинтересована в скорейшем развитии Северного морского пути, хочет использовать его для своего... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:04

2024-01-29T16:04

2024-01-29T16:04

россия

белоруссия

александр лукашенко

экономика

северный морской путь

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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика заинтересована в скорейшем развитии Северного морского пути, хочет использовать его для своего экспорта. "Северный морской путь. Мы бы очень хотели, чтобы эта программа была быстрее реализована: нам бы легче было работать", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник. Северный морской путь – кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике". Президент РФ Владимир Путин в 2017 году принял решение о перезапуске Северного морского пути.

https://ria.ru/20230626/port-1880471596.html

россия

белоруссия

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Кирилл Волков

россия, белоруссия, александр лукашенко, экономика, северный морской путь