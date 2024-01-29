Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко выразил желание использовать Северный морской путь - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/sevmorput-1924168517.html
Лукашенко выразил желание использовать Северный морской путь
Лукашенко выразил желание использовать Северный морской путь - РИА Новости, 29.01.2024
Лукашенко выразил желание использовать Северный морской путь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика заинтересована в скорейшем развитии Северного морского пути, хочет использовать его для своего... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:04
2024-01-29T16:04
россия
белоруссия
александр лукашенко
экономика
северный морской путь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776660605_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_a4594f7ad5cd7063cc9a4f7acbbc17fe.jpg
СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика заинтересована в скорейшем развитии Северного морского пути, хочет использовать его для своего экспорта. "Северный морской путь. Мы бы очень хотели, чтобы эта программа была быстрее реализована: нам бы легче было работать", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник. Северный морской путь – кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике". Президент РФ Владимир Путин в 2017 году принял решение о перезапуске Северного морского пути.
https://ria.ru/20230626/port-1880471596.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776660605_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_00e2501ffd00f97ea2a436bf71dcf112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, александр лукашенко, экономика, северный морской путь
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Экономика, Северный морской путь
Лукашенко выразил желание использовать Северный морской путь

Лукашенко: Белоруссия заинтересована в использовании Севморпути для экспорта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на морской порт Дудинка Северного морского пути
Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути . Архивное фото
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика заинтересована в скорейшем развитии Северного морского пути, хочет использовать его для своего экспорта.
"Северный морской путь. Мы бы очень хотели, чтобы эта программа была быстрее реализована: нам бы легче было работать", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник.
Северный морской путь – кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике". Президент РФ Владимир Путин в 2017 году принял решение о перезапуске Северного морского пути.
Вид на строящийся белорусский порт в Бронке - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Белоруссия планирует использовать для экспорта разные российские порты
26 июня 2023, 14:22
 
РоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоЭкономикаСеверный морской путь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала