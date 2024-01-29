https://ria.ru/20240129/sevmorput-1924168517.html
Лукашенко выразил желание использовать Северный морской путь
Лукашенко выразил желание использовать Северный морской путь - РИА Новости, 29.01.2024
Лукашенко выразил желание использовать Северный морской путь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика заинтересована в скорейшем развитии Северного морского пути, хочет использовать его для своего... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:04
2024-01-29T16:04
2024-01-29T16:04
россия
белоруссия
александр лукашенко
экономика
северный морской путь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776660605_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_a4594f7ad5cd7063cc9a4f7acbbc17fe.jpg
СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика заинтересована в скорейшем развитии Северного морского пути, хочет использовать его для своего экспорта. "Северный морской путь. Мы бы очень хотели, чтобы эта программа была быстрее реализована: нам бы легче было работать", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник. Северный морской путь – кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике". Президент РФ Владимир Путин в 2017 году принял решение о перезапуске Северного морского пути.
https://ria.ru/20230626/port-1880471596.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776660605_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_00e2501ffd00f97ea2a436bf71dcf112.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, александр лукашенко, экономика, северный морской путь
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Экономика, Северный морской путь
Лукашенко выразил желание использовать Северный морской путь
Лукашенко: Белоруссия заинтересована в использовании Севморпути для экспорта