https://ria.ru/20240129/serbiya-1924122577.html

Air Serbia планирует увеличить количество рейсов в Россию

Air Serbia планирует увеличить количество рейсов в Россию - РИА Новости, 29.01.2024

Air Serbia планирует увеличить количество рейсов в Россию

Air Serbia планирует нарастить количество рейсов в Россию в летнем расписании, которое начинается 31 марта, сообщается на сайте авиакомпании. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:23

2024-01-29T13:23

2024-01-29T13:23

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Air Serbia планирует нарастить количество рейсов в Россию в летнем расписании, которое начинается 31 марта, сообщается на сайте авиакомпании.Так, количество рейсов из Белграда в Москву будет увеличено с 13 до 19 в неделю, в Санкт-Петербург — с трех до пяти в неделю, в Казань — до трех в неделю. Билеты в апреле в Белград из Москвы обойдутся от 58 тысяч рублей в одну сторону, из Санкт-Петербурга — от 55 451 рублей, из Казани — от 37 428 рублей.Кроме того, сербский перевозчик станет чаще летать в другие города Европы. Так, количество рейсов в Париж увеличится с двух раз в день до 18 в неделю, Барселону — с девяти до 12 в неделю, в Салоники — с восьми до 11 в неделю. На Корфу в неделю будут выполняться четыре рейса, в Милан — 11, в Венецию — пять, Валенсию и Мадрид — четыре.Обещают и новые направления: так, с апреля Air Serbia откроет сообщение между Белградом и Мостаром в Боснии и Герцеговине.

https://ria.ru/20240127/oae-1923649148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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