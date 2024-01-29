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Air Serbia планирует увеличить количество рейсов в Россию - РИА Новости, 29.01.2024
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Туризм
 
13:23 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/serbiya-1924122577.html
Air Serbia планирует увеличить количество рейсов в Россию
Air Serbia планирует увеличить количество рейсов в Россию - РИА Новости, 29.01.2024
Air Serbia планирует увеличить количество рейсов в Россию
Air Serbia планирует нарастить количество рейсов в Россию в летнем расписании, которое начинается 31 марта, сообщается на сайте авиакомпании. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:23
2024-01-29T13:23
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Air Serbia планирует нарастить количество рейсов в Россию в летнем расписании, которое начинается 31 марта, сообщается на сайте авиакомпании.Так, количество рейсов из Белграда в Москву будет увеличено с 13 до 19 в неделю, в Санкт-Петербург — с трех до пяти в неделю, в Казань — до трех в неделю. Билеты в апреле в Белград из Москвы обойдутся от 58 тысяч рублей в одну сторону, из Санкт-Петербурга — от 55 451 рублей, из Казани — от 37 428 рублей.Кроме того, сербский перевозчик станет чаще летать в другие города Европы. Так, количество рейсов в Париж увеличится с двух раз в день до 18 в неделю, Барселону — с девяти до 12 в неделю, в Салоники — с восьми до 11 в неделю. На Корфу в неделю будут выполняться четыре рейса, в Милан — 11, в Венецию — пять, Валенсию и Мадрид — четыре.Обещают и новые направления: так, с апреля Air Serbia откроет сообщение между Белградом и Мостаром в Боснии и Герцеговине.
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туризм, новости - туризм, белград (город), россия, москва, казань, санкт-петербург
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Белград (город), Россия, Москва, Казань, Санкт-Петербург
Air Serbia планирует увеличить количество рейсов в Россию

Air Serbia с 31 марта увеличит число рейсов в Москву и Петербург

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A319 авиакомпании "Air Serbia"
Самолет Airbus A319 авиакомпании Air Serbia - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Air Serbia планирует нарастить количество рейсов в Россию в летнем расписании, которое начинается 31 марта, сообщается на сайте авиакомпании.
Так, количество рейсов из Белграда в Москву будет увеличено с 13 до 19 в неделю, в Санкт-Петербург — с трех до пяти в неделю, в Казань — до трех в неделю. Билеты в апреле в Белград из Москвы обойдутся от 58 тысяч рублей в одну сторону, из Санкт-Петербурга — от 55 451 рублей, из Казани — от 37 428 рублей.
Кроме того, сербский перевозчик станет чаще летать в другие города Европы. Так, количество рейсов в Париж увеличится с двух раз в день до 18 в неделю, Барселону — с девяти до 12 в неделю, в Салоники — с восьми до 11 в неделю. На Корфу в неделю будут выполняться четыре рейса, в Милан — 11, в Венецию — пять, Валенсию и Мадрид — четыре.
Обещают и новые направления: так, с апреля Air Serbia откроет сообщение между Белградом и Мостаром в Боснии и Герцеговине.
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