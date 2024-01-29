https://ria.ru/20240129/sbor-1924096459.html

В России могут появиться площадки для сбора строительных отходов

В России могут появиться площадки для сбора строительных отходов - РИА Новости, 29.01.2024

В России могут появиться площадки для сбора строительных отходов

В России могут внедрить систему раздельного сбора отходов, не относящихся к твердым коммунальным, в том числе могут появиться специальные площадки для сбора... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:47

2024-01-29T11:47

2024-01-29T11:47

денис буцаев

россия

российский экологический оператор

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В России могут внедрить систему раздельного сбора отходов, не относящихся к твердым коммунальным, в том числе могут появиться специальные площадки для сбора строительных отходов, заявил РИА Новости гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. "Во всем мире используется система, когда формируются отдельные специальные площадки, где стоит отдельный контейнер для кирпичей и других строительных отходов, бункер для крупногабаритных отходов, отдельно стоит контейнер для веток или листвы, отдельно стоит небольшой бак для батареек… Логично, что мы тоже пойдем по пути создания таких площадок, на которых собираются отходы, которые не должны попадать в контейнер для обычных твердых коммунальных отходов, чтобы у людей была легальная возможность от этих отходов избавиться", - сказал Буцаев. Также, по словам заместителя гендиректора РЭО Алексея Макрушина, следует постепенно ужесточать ответственность за выбрасывание всех видов отходов в один контейнер, а не в специальные места сбора. "Конечно, вопрос заключается в том, кто должен оплатить создание этих мощностей и вывоз отходов. Часть отходов будет финансироваться в рамках системы РОП, например, шины, электроника - потребитель за это платить не должен. Вывоз же строительных отходов, образующихся у населения, видимо, придется финансировать в рамках деятельности региональных операторов", - заявил Макрушин.

https://ria.ru/20240127/musor-1923795958.html

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денис буцаев, россия, российский экологический оператор, общество