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Правительство выдвинуло трех кандидатов в набсовет "Сбера" - РИА Новости, 29.01.2024
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16:12 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/sber-1924171490.html
Правительство выдвинуло трех кандидатов в набсовет "Сбера"
Правительство выдвинуло трех кандидатов в набсовет "Сбера" - РИА Новости, 29.01.2024
Правительство выдвинуло трех кандидатов в набсовет "Сбера"
Правительство РФ выдвинуло кандидатами для переизбрания в наблюдательный совет Сбербанка вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:12
2024-01-29T16:12
экономика
москва
дмитрий чернышенко
антон силуанов
максим орешкин
сбер
сбербанк россии
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Правительство РФ выдвинуло кандидатами для переизбрания в наблюдательный совет Сбербанка вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова, его заместителя Владимира Колычева и помощника президента РФ Максима Орешкина, следует из распоряжения кабмина, имеющегося у РИА Новости. "Список кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества "Сбербанк России" (г. Москва): Колычев В.В. - заместитель министра финансов Российской Федерации, Орешкин М.С. - помощник президента Российской Федерации, Силуанов А.Г. - министр финансов Российской Федерации, Чернышенко Д.Н. - заместитель председателя правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении. В апреле прошлого года Сбербанк переизбрал состав наблюдательного совета в прежнем составе, в него вошли 14 человек, из которых половину составили независимые директора. Официально Сбербанк не публикует состав наблюдательного совета, но из материалов к голосованию следовало, что в него вошли в том числе Чернышенко, Орешкин, Силуанов и Колычев.
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экономика, москва, дмитрий чернышенко, антон силуанов, максим орешкин, сбер, сбербанк россии
Экономика, Москва, Дмитрий Чернышенко, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Сбер, Сбербанк России
Правительство выдвинуло трех кандидатов в набсовет "Сбера"

Правительство выдвинуло в набсовет "Сбера" Чернышенко, Силуанова и Орешкина

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Правительство РФ выдвинуло кандидатами для переизбрания в наблюдательный совет Сбербанка вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова, его заместителя Владимира Колычева и помощника президента РФ Максима Орешкина, следует из распоряжения кабмина, имеющегося у РИА Новости.
"Список кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества "Сбербанк России" (г. Москва): Колычев В.В. - заместитель министра финансов Российской Федерации, Орешкин М.С. - помощник президента Российской Федерации, Силуанов А.Г. - министр финансов Российской Федерации, Чернышенко Д.Н. - заместитель председателя правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В апреле прошлого года Сбербанк переизбрал состав наблюдательного совета в прежнем составе, в него вошли 14 человек, из которых половину составили независимые директора. Официально Сбербанк не публикует состав наблюдательного совета, но из материалов к голосованию следовало, что в него вошли в том числе Чернышенко, Орешкин, Силуанов и Колычев.
Председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф и глава республики Крым Сергей Аксенов на церемонии открытия головного офиса Сбербанка в Крыму. 18 января 2024 - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Сбер открыл головное отделение банка в Крыму
18 января, 16:50
 
ЭкономикаМоскваДмитрий ЧернышенкоАнтон СилуановМаксим ОрешкинСберСбербанк России
 
 
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