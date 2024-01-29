https://ria.ru/20240129/sber-1924171490.html

Правительство выдвинуло трех кандидатов в набсовет "Сбера"

Правительство выдвинуло трех кандидатов в набсовет "Сбера" - РИА Новости, 29.01.2024

Правительство выдвинуло трех кандидатов в набсовет "Сбера"

Правительство РФ выдвинуло кандидатами для переизбрания в наблюдательный совет Сбербанка вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T16:12

2024-01-29T16:12

2024-01-29T16:12

экономика

москва

дмитрий чернышенко

антон силуанов

максим орешкин

сбер

сбербанк россии

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Правительство РФ выдвинуло кандидатами для переизбрания в наблюдательный совет Сбербанка вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова, его заместителя Владимира Колычева и помощника президента РФ Максима Орешкина, следует из распоряжения кабмина, имеющегося у РИА Новости. "Список кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества "Сбербанк России" (г. Москва): Колычев В.В. - заместитель министра финансов Российской Федерации, Орешкин М.С. - помощник президента Российской Федерации, Силуанов А.Г. - министр финансов Российской Федерации, Чернышенко Д.Н. - заместитель председателя правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении. В апреле прошлого года Сбербанк переизбрал состав наблюдательного совета в прежнем составе, в него вошли 14 человек, из которых половину составили независимые директора. Официально Сбербанк не публикует состав наблюдательного совета, но из материалов к голосованию следовало, что в него вошли в том числе Чернышенко, Орешкин, Силуанов и Колычев.

https://ria.ru/20240118/sberbank-1922160732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, дмитрий чернышенко, антон силуанов, максим орешкин, сбер, сбербанк россии