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Правительство выдвинуло трех кандидатов в набсовет "Сбера"
Правительство выдвинуло трех кандидатов в набсовет "Сбера" - РИА Новости, 29.01.2024
Правительство выдвинуло трех кандидатов в набсовет "Сбера"
Правительство РФ выдвинуло кандидатами для переизбрания в наблюдательный совет Сбербанка вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T16:12
2024-01-29T16:12
2024-01-29T16:12
экономика
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антон силуанов
максим орешкин
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Правительство РФ выдвинуло кандидатами для переизбрания в наблюдательный совет Сбербанка вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова, его заместителя Владимира Колычева и помощника президента РФ Максима Орешкина, следует из распоряжения кабмина, имеющегося у РИА Новости. "Список кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества "Сбербанк России" (г. Москва): Колычев В.В. - заместитель министра финансов Российской Федерации, Орешкин М.С. - помощник президента Российской Федерации, Силуанов А.Г. - министр финансов Российской Федерации, Чернышенко Д.Н. - заместитель председателя правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении. В апреле прошлого года Сбербанк переизбрал состав наблюдательного совета в прежнем составе, в него вошли 14 человек, из которых половину составили независимые директора. Официально Сбербанк не публикует состав наблюдательного совета, но из материалов к голосованию следовало, что в него вошли в том числе Чернышенко, Орешкин, Силуанов и Колычев.
https://ria.ru/20240118/sberbank-1922160732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, дмитрий чернышенко, антон силуанов, максим орешкин, сбер, сбербанк россии
Экономика, Москва, Дмитрий Чернышенко, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Сбер, Сбербанк России
Правительство выдвинуло трех кандидатов в набсовет "Сбера"
Правительство выдвинуло в набсовет "Сбера" Чернышенко, Силуанова и Орешкина
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Правительство РФ выдвинуло кандидатами для переизбрания в наблюдательный совет Сбербанка вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова, его заместителя Владимира Колычева и помощника президента РФ Максима Орешкина, следует из распоряжения кабмина, имеющегося у РИА Новости.
"Список кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества "Сбербанк России
" (г. Москва
): Колычев В.В. - заместитель министра финансов Российской Федерации, Орешкин М.С. - помощник президента Российской Федерации, Силуанов А.Г. - министр финансов Российской Федерации, Чернышенко Д.Н. - заместитель председателя правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В апреле прошлого года Сбербанк переизбрал состав наблюдательного совета в прежнем составе, в него вошли 14 человек, из которых половину составили независимые директора. Официально Сбербанк не публикует состав наблюдательного совета, но из материалов к голосованию следовало, что в него вошли в том числе Чернышенко, Орешкин, Силуанов и Колычев.
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