https://ria.ru/20240129/rossiyanin-1924103036.html
Генконсульство выясняет личность россиянина, задержанного в Стамбуле
Генконсульство выясняет личность россиянина, задержанного в Стамбуле - РИА Новости, 29.01.2024
Генконсульство выясняет личность россиянина, задержанного в Стамбуле
Российские дипломаты уточняют личность задержанного по подозрению в нападении на церковь в Стамбуле гражданина РФ, запросили консульский доступ к нему, сообщили РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:11
2024-01-29T12:11
2024-01-29T12:11
в мире
россия
стамбул
турция
исламское государство*
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СТАМБУЛ, 29 янв - РИА Новости. Российские дипломаты уточняют личность задержанного по подозрению в нападении на церковь в Стамбуле гражданина РФ, запросили консульский доступ к нему, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Днем в воскресенье в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб гражданин Турции. СМИ сообщили, что ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, ИГИЛ*). Двое подозреваемых в нападении были задержаны вечером воскресенья. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в ночь на понедельник, что один из задержанных - гражданин Таджикистана, второй - гражданин РФ, предположительно члены ИГ*. "По сообщению турецких властей, на данный момент задержано 47 человек, подозреваемых в причастности к данному преступлению, в том числе двое иностранцев. Один из них, как было заявлено, является гражданином России. Информация о его личности уточняется, запрашивается доступ к нему консульского сотрудника", - сообщили в дипмиссии.* Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, стамбул, турция, исламское государство*
В мире, Россия, Стамбул, Турция, Исламское государство*
Генконсульство выясняет личность россиянина, задержанного в Стамбуле
Дипломаты выясняют личность россиянина, задержанного за нападение в Стамбуле
СТАМБУЛ, 29 янв - РИА Новости. Российские дипломаты уточняют личность задержанного по подозрению в нападении на церковь в Стамбуле гражданина РФ, запросили консульский доступ к нему, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.
Днем в воскресенье в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб гражданин Турции
. СМИ сообщили, что ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство
"* (ИГ*, ИГИЛ*). Двое подозреваемых в нападении были задержаны вечером воскресенья. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в ночь на понедельник, что один из задержанных - гражданин Таджикистана
, второй - гражданин РФ, предположительно члены ИГ*.
"По сообщению турецких властей, на данный момент задержано 47 человек, подозреваемых в причастности к данному преступлению, в том числе двое иностранцев. Один из них, как было заявлено, является гражданином России. Информация о его личности уточняется, запрашивается доступ к нему консульского сотрудника", - сообщили в дипмиссии.
* Запрещенная в России террористическая организация
СМИ: нападение на церковь в Стамбуле было посланием христианскому миру