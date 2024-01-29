https://ria.ru/20240129/rossiyanin-1924103036.html

Генконсульство выясняет личность россиянина, задержанного в Стамбуле

Генконсульство выясняет личность россиянина, задержанного в Стамбуле - РИА Новости, 29.01.2024

Генконсульство выясняет личность россиянина, задержанного в Стамбуле

Российские дипломаты уточняют личность задержанного по подозрению в нападении на церковь в Стамбуле гражданина РФ, запросили консульский доступ к нему, сообщили РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T12:11

2024-01-29T12:11

2024-01-29T12:11

в мире

россия

стамбул

турция

исламское государство*

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СТАМБУЛ, 29 янв - РИА Новости. Российские дипломаты уточняют личность задержанного по подозрению в нападении на церковь в Стамбуле гражданина РФ, запросили консульский доступ к нему, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Днем в воскресенье в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб гражданин Турции. СМИ сообщили, что ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, ИГИЛ*). Двое подозреваемых в нападении были задержаны вечером воскресенья. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в ночь на понедельник, что один из задержанных - гражданин Таджикистана, второй - гражданин РФ, предположительно члены ИГ*. "По сообщению турецких властей, на данный момент задержано 47 человек, подозреваемых в причастности к данному преступлению, в том числе двое иностранцев. Один из них, как было заявлено, является гражданином России. Информация о его личности уточняется, запрашивается доступ к нему консульского сотрудника", - сообщили в дипмиссии.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240129/stambul-1924057754.html

россия

стамбул

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, стамбул, турция, исламское государство*