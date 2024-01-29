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Генконсульство выясняет личность россиянина, задержанного в Стамбуле - РИА Новости, 29.01.2024
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12:11 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/rossiyanin-1924103036.html
Генконсульство выясняет личность россиянина, задержанного в Стамбуле
Генконсульство выясняет личность россиянина, задержанного в Стамбуле - РИА Новости, 29.01.2024
Генконсульство выясняет личность россиянина, задержанного в Стамбуле
Российские дипломаты уточняют личность задержанного по подозрению в нападении на церковь в Стамбуле гражданина РФ, запросили консульский доступ к нему, сообщили РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:11
2024-01-29T12:11
в мире
россия
стамбул
турция
исламское государство*
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СТАМБУЛ, 29 янв - РИА Новости. Российские дипломаты уточняют личность задержанного по подозрению в нападении на церковь в Стамбуле гражданина РФ, запросили консульский доступ к нему, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Днем в воскресенье в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб гражданин Турции. СМИ сообщили, что ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, ИГИЛ*). Двое подозреваемых в нападении были задержаны вечером воскресенья. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в ночь на понедельник, что один из задержанных - гражданин Таджикистана, второй - гражданин РФ, предположительно члены ИГ*. "По сообщению турецких властей, на данный момент задержано 47 человек, подозреваемых в причастности к данному преступлению, в том числе двое иностранцев. Один из них, как было заявлено, является гражданином России. Информация о его личности уточняется, запрашивается доступ к нему консульского сотрудника", - сообщили в дипмиссии.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240129/stambul-1924057754.html
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стамбул
турция
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в мире, россия, стамбул, турция, исламское государство*
В мире, Россия, Стамбул, Турция, Исламское государство*
Генконсульство выясняет личность россиянина, задержанного в Стамбуле

Дипломаты выясняют личность россиянина, задержанного за нападение в Стамбуле

© AP Photo / Emrah GurelТурецкие полицейские возле церкви Санта-Мария в Стамбуле
Турецкие полицейские возле церкви Санта-Мария в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие полицейские возле церкви Санта-Мария в Стамбуле
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 янв - РИА Новости. Российские дипломаты уточняют личность задержанного по подозрению в нападении на церковь в Стамбуле гражданина РФ, запросили консульский доступ к нему, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.
Днем в воскресенье в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб гражданин Турции. СМИ сообщили, что ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, ИГИЛ*). Двое подозреваемых в нападении были задержаны вечером воскресенья. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в ночь на понедельник, что один из задержанных - гражданин Таджикистана, второй - гражданин РФ, предположительно члены ИГ*.
"По сообщению турецких властей, на данный момент задержано 47 человек, подозреваемых в причастности к данному преступлению, в том числе двое иностранцев. Один из них, как было заявлено, является гражданином России. Информация о его личности уточняется, запрашивается доступ к нему консульского сотрудника", - сообщили в дипмиссии.
* Запрещенная в России террористическая организация
Сотрудник турецких сил безопасности - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
СМИ: нападение на церковь в Стамбуле было посланием христианскому миру
Вчера, 07:59
 
В миреРоссияСтамбулТурцияИсламское государство*
 
 
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