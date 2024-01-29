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Роспотребнадзор дал советы участникам акции "Киберпонедельник" - РИА Новости, 29.01.2024
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11:03 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/rospotrebnadzor-1924083766.html
Роспотребнадзор дал советы участникам акции "Киберпонедельник"
Роспотребнадзор дал советы участникам акции "Киберпонедельник" - РИА Новости, 29.01.2024
Роспотребнадзор дал советы участникам акции "Киберпонедельник"
Потребителям, которые планируют покупать товары в рамках акции "Киберпонедельник", следует проявлять бдительность и знать свои права, в том числе стоит изучить... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:03
2024-01-29T11:03
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Потребителям, которые планируют покупать товары в рамках акции "Киберпонедельник", следует проявлять бдительность и знать свои права, в том числе стоит изучить условия покупки, сроки доставки, роли продавцов и агрегаторов, рассказала пресс-служба Роспотребнадзора. Российские интернет-магазины в период с 29 января по 1 февраля проводят акцию "Киберпонедельник", предлагая потребителям товары со значительными скидками, пояснили в ведомстве. "Роспотребнадзор призывает потребителей проявлять бдительность и знать свои права при участии в распродажах "Киберпонедельник", подчеркивая важность понимания условий покупки, сроков доставки, роли продавцов и агрегаторов", - говорится в сообщении. Чтобы избежать импульсивных покупок и перерасходов, следует составить список товаров, которые планируется приобрести, это поможет придерживаться бюджета и избежать ненужных расходов, уточнили в пресс-службе. Необходимо уделить приоритетное внимание изучению продуктов или услуг перед совершением каких-либо покупок, отдавая предпочтение надежным магазинам и проверяя их подлинность, чтобы избежать мошеннических веб-сайтов и рекламных акций, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Кроме того, следует сравнить цены в различных интернет-магазинах, участвующих в акции, чтобы найти наиболее экономически выгодный вариант, поскольку существует множество конкурентов, предлагающих одни и те же товары, но со значительной разницей в цене, отметили в ведомстве. Перед совершением покупки Роспотребнадзор рекомендует ознакомиться с правилами доставки и возврата интересующих товаров в интернет-магазинах. Некоторые магазины могут предлагать бесплатную доставку только в том случае, если сумма заказа превышает определенный минимум, который различен для каждого магазина, поэтому лучше изучить это заранее, чтобы не платить за доставку больше, чем за сам продукт, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221125/rospotrebnadzor-1834101631.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор дал советы участникам акции "Киберпонедельник"

Роспотребнадзор посоветовал быть бдительными во время акции "Киберпонедельник"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЦентр исполнения заказов интернет-магазина
Центр исполнения заказов интернет-магазина - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Центр исполнения заказов интернет-магазина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Потребителям, которые планируют покупать товары в рамках акции "Киберпонедельник", следует проявлять бдительность и знать свои права, в том числе стоит изучить условия покупки, сроки доставки, роли продавцов и агрегаторов, рассказала пресс-служба Роспотребнадзора.
Российские интернет-магазины в период с 29 января по 1 февраля проводят акцию "Киберпонедельник", предлагая потребителям товары со значительными скидками, пояснили в ведомстве.
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"Роспотребнадзор призывает потребителей проявлять бдительность и знать свои права при участии в распродажах "Киберпонедельник", подчеркивая важность понимания условий покупки, сроков доставки, роли продавцов и агрегаторов", - говорится в сообщении.
Чтобы избежать импульсивных покупок и перерасходов, следует составить список товаров, которые планируется приобрести, это поможет придерживаться бюджета и избежать ненужных расходов, уточнили в пресс-службе.
Необходимо уделить приоритетное внимание изучению продуктов или услуг перед совершением каких-либо покупок, отдавая предпочтение надежным магазинам и проверяя их подлинность, чтобы избежать мошеннических веб-сайтов и рекламных акций, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Кроме того, следует сравнить цены в различных интернет-магазинах, участвующих в акции, чтобы найти наиболее экономически выгодный вариант, поскольку существует множество конкурентов, предлагающих одни и те же товары, но со значительной разницей в цене, отметили в ведомстве.
Перед совершением покупки Роспотребнадзор рекомендует ознакомиться с правилами доставки и возврата интересующих товаров в интернет-магазинах. Некоторые магазины могут предлагать бесплатную доставку только в том случае, если сумма заказа превышает определенный минимум, который различен для каждого магазина, поэтому лучше изучить это заранее, чтобы не платить за доставку больше, чем за сам продукт, добавили в пресс-службе.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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