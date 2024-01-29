https://ria.ru/20240129/rospotrebnadzor-1924083766.html

Роспотребнадзор дал советы участникам акции "Киберпонедельник"

Роспотребнадзор дал советы участникам акции "Киберпонедельник" - РИА Новости, 29.01.2024

Роспотребнадзор дал советы участникам акции "Киберпонедельник"

Потребителям, которые планируют покупать товары в рамках акции "Киберпонедельник", следует проявлять бдительность и знать свои права, в том числе стоит изучить... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T11:03

2024-01-29T11:03

2024-01-29T11:03

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Потребителям, которые планируют покупать товары в рамках акции "Киберпонедельник", следует проявлять бдительность и знать свои права, в том числе стоит изучить условия покупки, сроки доставки, роли продавцов и агрегаторов, рассказала пресс-служба Роспотребнадзора. Российские интернет-магазины в период с 29 января по 1 февраля проводят акцию "Киберпонедельник", предлагая потребителям товары со значительными скидками, пояснили в ведомстве. "Роспотребнадзор призывает потребителей проявлять бдительность и знать свои права при участии в распродажах "Киберпонедельник", подчеркивая важность понимания условий покупки, сроков доставки, роли продавцов и агрегаторов", - говорится в сообщении. Чтобы избежать импульсивных покупок и перерасходов, следует составить список товаров, которые планируется приобрести, это поможет придерживаться бюджета и избежать ненужных расходов, уточнили в пресс-службе. Необходимо уделить приоритетное внимание изучению продуктов или услуг перед совершением каких-либо покупок, отдавая предпочтение надежным магазинам и проверяя их подлинность, чтобы избежать мошеннических веб-сайтов и рекламных акций, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Кроме того, следует сравнить цены в различных интернет-магазинах, участвующих в акции, чтобы найти наиболее экономически выгодный вариант, поскольку существует множество конкурентов, предлагающих одни и те же товары, но со значительной разницей в цене, отметили в ведомстве. Перед совершением покупки Роспотребнадзор рекомендует ознакомиться с правилами доставки и возврата интересующих товаров в интернет-магазинах. Некоторые магазины могут предлагать бесплатную доставку только в том случае, если сумма заказа превышает определенный минимум, который различен для каждого магазина, поэтому лучше изучить это заранее, чтобы не платить за доставку больше, чем за сам продукт, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221125/rospotrebnadzor-1834101631.html

https://ria.ru/20231118/rasprodazha-1910240399.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество