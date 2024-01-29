Рейтинг@Mail.ru
Рэпер Vacío весной пойдет служить в армию, сообщил его адвокат - РИА Новости, 29.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 29.01.2024 (обновлено: 14:11 29.01.2024)
https://ria.ru/20240129/reper-1924130214.html
Рэпер Vacío весной пойдет служить в армию, сообщил его адвокат
Рэпер Vacío весной пойдет служить в армию, сообщил его адвокат - РИА Новости, 29.01.2024
Рэпер Vacío весной пойдет служить в армию, сообщил его адвокат
Участник голой вечеринки Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio (Николай Васильев) пойдет служить в армию этой весной, сообщил РИА Новости его адвокат Роман Попов. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:57
2024-01-29T14:11
"голая вечеринка"
происшествия
vacio (рэпер)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917516898_293:0:2956:1498_1920x0_80_0_0_aaca03a5c9c00f2376fe64e12aea9367.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Участник голой вечеринки Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio (Николай Васильев) пойдет служить в армию этой весной, сообщил РИА Новости его адвокат Роман Попов.Васильев, который щеголял на вечеринке в носке на половом органе, сперва был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (запрещенная в РФ экстремистская организация), а затем арестован еще на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку. Ранее Попов сообщил агентству, что Vacio после освобождения из-под ареста встал на воинский учет и прошел медкомиссию."Николай пойдет служить в армию этой весной, но в какие именно войска - будет зависеть от категории годности, их всего четыре, и пока это неизвестно", - сказал собеседник агентства.Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
https://ria.ru/20240126/asti-1923734025.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917516898_325:0:2322:1498_1920x0_80_0_0_8e0d9af111d366658724fdffae99a593.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"голая вечеринка", происшествия, vacio (рэпер)
"Голая вечеринка", Происшествия, Vacio (рэпер)
Рэпер Vacío весной пойдет служить в армию, сообщил его адвокат

Адвокат: участник "голой вечеринки" рэпер Vacío весной пойдет служить в армию

© Московские суды общей юрисдикцииРэпер VACÍO (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео
Рэпер VACÍO (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео
© Московские суды общей юрисдикции
Рэпер VACÍO (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Участник голой вечеринки Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio (Николай Васильев) пойдет служить в армию этой весной, сообщил РИА Новости его адвокат Роман Попов.
Васильев, который щеголял на вечеринке в носке на половом органе, сперва был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (запрещенная в РФ экстремистская организация), а затем арестован еще на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку. Ранее Попов сообщил агентству, что Vacio после освобождения из-под ареста встал на воинский учет и прошел медкомиссию.
"Николай пойдет служить в армию этой весной, но в какие именно войска - будет зависеть от категории годности, их всего четыре, и пока это неизвестно", - сказал собеседник агентства.
Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
Анна Асти
Анна Asti раскрыла, куда пропала после участия в "голой" вечеринке
26 января, 18:18
 
"Голая вечеринка"ПроисшествияVacio (рэпер)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала