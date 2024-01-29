https://ria.ru/20240129/reper-1924130214.html

Рэпер Vacío весной пойдет служить в армию, сообщил его адвокат

Рэпер Vacío весной пойдет служить в армию, сообщил его адвокат - РИА Новости, 29.01.2024

Рэпер Vacío весной пойдет служить в армию, сообщил его адвокат

Участник голой вечеринки Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio (Николай Васильев) пойдет служить в армию этой весной, сообщил РИА Новости его адвокат Роман Попов. РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:57

2024-01-29T13:57

2024-01-29T14:11

"голая вечеринка"

происшествия

vacio (рэпер)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Участник голой вечеринки Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio (Николай Васильев) пойдет служить в армию этой весной, сообщил РИА Новости его адвокат Роман Попов.Васильев, который щеголял на вечеринке в носке на половом органе, сперва был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (запрещенная в РФ экстремистская организация), а затем арестован еще на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку. Ранее Попов сообщил агентству, что Vacio после освобождения из-под ареста встал на воинский учет и прошел медкомиссию."Николай пойдет служить в армию этой весной, но в какие именно войска - будет зависеть от категории годности, их всего четыре, и пока это неизвестно", - сказал собеседник агентства.Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.

https://ria.ru/20240126/asti-1923734025.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

"голая вечеринка", происшествия, vacio (рэпер)