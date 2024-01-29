Рэпер Vacío весной пойдет служить в армию, сообщил его адвокат
Адвокат: участник "голой вечеринки" рэпер Vacío весной пойдет служить в армию
© Московские суды общей юрисдикцииРэпер VACÍO (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео
Рэпер VACÍO (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Кадр видео
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Участник голой вечеринки Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio (Николай Васильев) пойдет служить в армию этой весной, сообщил РИА Новости его адвокат Роман Попов.
Васильев, который щеголял на вечеринке в носке на половом органе, сперва был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (запрещенная в РФ экстремистская организация), а затем арестован еще на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку. Ранее Попов сообщил агентству, что Vacio после освобождения из-под ареста встал на воинский учет и прошел медкомиссию.
"Николай пойдет служить в армию этой весной, но в какие именно войска - будет зависеть от категории годности, их всего четыре, и пока это неизвестно", - сказал собеседник агентства.
Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.