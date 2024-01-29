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Депздрав Москвы провел расследование после смерти ребенка в больнице - РИА Новости, 29.01.2024
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13:05 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/rebenok-1924116024.html
Депздрав Москвы провел расследование после смерти ребенка в больнице
Депздрав Москвы провел расследование после смерти ребенка в больнице - РИА Новости, 29.01.2024
Депздрав Москвы провел расследование после смерти ребенка в больнице
Столичный департамент здравоохранения провел детальное служебное расследование каждого этапа оказания медицинской помощи ребенку, который, по сообщениям в СМИ,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T13:05
2024-01-29T13:05
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Столичный департамент здравоохранения провел детальное служебное расследование каждого этапа оказания медицинской помощи ребенку, который, по сообщениям в СМИ, умер в больнице от аппендицита, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее в СМИ появилась информация о возбуждении дела после смерти трехлетнего ребенка с аппендицитом в больнице имени Сперанского в Москве. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора, ведомство выясняет обстоятельства гибели ребенка. "В течение нескольких дней в больнице работала клинико-экспертная группа, состоящая из экспертов департамента здравоохранения, включая заместителей руководителя. Проведено детальное служебное расследование каждого этапа оказания медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе. В департаменте уточнили, что все материалы будут переданы в компетентные органы, которые дадут надлежащую оценку действиям медицинского персонала и установят причинно-следственную связь смерти ребенка и оказания медицинской помощи.
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Депздрав Москвы провел расследование после смерти ребенка в больнице

Депздрав Москвы провел расследование после смерти ребенка с аппендицитом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Столичный департамент здравоохранения провел детальное служебное расследование каждого этапа оказания медицинской помощи ребенку, который, по сообщениям в СМИ, умер в больнице от аппендицита, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в СМИ появилась информация о возбуждении дела после смерти трехлетнего ребенка с аппендицитом в больнице имени Сперанского в Москве. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора, ведомство выясняет обстоятельства гибели ребенка.
"В течение нескольких дней в больнице работала клинико-экспертная группа, состоящая из экспертов департамента здравоохранения, включая заместителей руководителя. Проведено детальное служебное расследование каждого этапа оказания медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте уточнили, что все материалы будут переданы в компетентные органы, которые дадут надлежащую оценку действиям медицинского персонала и установят причинно-следственную связь смерти ребенка и оказания медицинской помощи.
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