https://ria.ru/20240129/rebenok-1924116024.html

Депздрав Москвы провел расследование после смерти ребенка в больнице

Депздрав Москвы провел расследование после смерти ребенка в больнице - РИА Новости, 29.01.2024

Депздрав Москвы провел расследование после смерти ребенка в больнице

Столичный департамент здравоохранения провел детальное служебное расследование каждого этапа оказания медицинской помощи ребенку, который, по сообщениям в СМИ,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T13:05

2024-01-29T13:05

2024-01-29T13:05

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924947_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_63dfcb84725ac2b33d3986ce1c0bd4f1.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Столичный департамент здравоохранения провел детальное служебное расследование каждого этапа оказания медицинской помощи ребенку, который, по сообщениям в СМИ, умер в больнице от аппендицита, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее в СМИ появилась информация о возбуждении дела после смерти трехлетнего ребенка с аппендицитом в больнице имени Сперанского в Москве. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора, ведомство выясняет обстоятельства гибели ребенка. "В течение нескольких дней в больнице работала клинико-экспертная группа, состоящая из экспертов департамента здравоохранения, включая заместителей руководителя. Проведено детальное служебное расследование каждого этапа оказания медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе. В департаменте уточнили, что все материалы будут переданы в компетентные органы, которые дадут надлежащую оценку действиям медицинского персонала и установят причинно-следственную связь смерти ребенка и оказания медицинской помощи.

https://ria.ru/20240122/rebenok-1922836311.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)