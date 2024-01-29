https://ria.ru/20240129/pvo-1924236198.html

Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью

Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью - РИА Новости, 29.01.2024

Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью

Система ПВО сбила несколько воздушных целей в Грайворонском округе в Белгородской области, пострадавших нет, поврежден частный дом, машина и забор, сообщил... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T21:12

2024-01-29T21:12

2024-01-29T21:12

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

харьковская область

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей в Грайворонском округе в Белгородской области, пострадавших нет, поврежден частный дом, машина и забор, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковский. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Гладков.Он добавил, что повреждения выявлены в поселке Хотмыжск, осколками выбито окно в частном доме, посечены машина и забор. По словам губернатора, подворовой обход территории службы продолжат в светлое время суток. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240128/bespilotnik-1923997447.html

белгородская область

харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков