https://ria.ru/20240129/pvo-1924236198.html
Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью
Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью - РИА Новости, 29.01.2024
Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью
Система ПВО сбила несколько воздушных целей в Грайворонском округе в Белгородской области, пострадавших нет, поврежден частный дом, машина и забор, сообщил... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T21:12
2024-01-29T21:12
2024-01-29T21:12
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей в Грайворонском округе в Белгородской области, пострадавших нет, поврежден частный дом, машина и забор, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковский. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Гладков.Он добавил, что повреждения выявлены в поселке Хотмыжск, осколками выбито окно в частном доме, посечены машина и забор. По словам губернатора, подворовой обход территории службы продолжат в светлое время суток. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240128/bespilotnik-1923997447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков
Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью
Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей в белгородском Грайворонском округе