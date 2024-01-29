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Россия и Белоруссия одобрят решения об углублении интеграции, заявил Путин - РИА Новости, 29.01.2024
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Союзное государство
 
15:53 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/putin-1924165594.html
Россия и Белоруссия одобрят решения об углублении интеграции, заявил Путин
Россия и Белоруссия одобрят решения об углублении интеграции, заявил Путин - РИА Новости, 29.01.2024
Россия и Белоруссия одобрят решения об углублении интеграции, заявил Путин
Участники заседания Высшего государственного совета Союзного государства одобрят целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия, РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:53
2024-01-29T15:53
союзное государство
россия
белоруссия
владимир путин
политика
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Участники заседания Высшего государственного совета Союзного государства одобрят целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам всем вместе предстоит одобрить целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах", - сказал Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. На заседании планируется подвести итоги выполнения базового документа – "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы", а также утвердить аналогичный документ на очередной трёхлетний период. Кроме того, ожидается принятие ряда важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях.
https://ria.ru/20240129/putin-1924160288.html
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россия, белоруссия, владимир путин, политика
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Политика
Россия и Белоруссия одобрят решения об углублении интеграции, заявил Путин

Путин: Россия и Белоруссия одобрят важные решения по углублению взаимодействия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Участники заседания Высшего государственного совета Союзного государства одобрят целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам всем вместе предстоит одобрить целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах", - сказал Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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На заседании планируется подвести итоги выполнения базового документа – "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы", а также утвердить аналогичный документ на очередной трёхлетний период.
Кроме того, ожидается принятие ряда важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Россия и Белоруссия стремятся к углублению интеграции, заявил Путин
Вчера, 15:37
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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