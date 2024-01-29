https://ria.ru/20240129/putin-1924165594.html

Россия и Белоруссия одобрят решения об углублении интеграции, заявил Путин

Россия и Белоруссия одобрят решения об углублении интеграции, заявил Путин - РИА Новости, 29.01.2024

Россия и Белоруссия одобрят решения об углублении интеграции, заявил Путин

Участники заседания Высшего государственного совета Союзного государства одобрят целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия, РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:53

2024-01-29T15:53

2024-01-29T15:53

союзное государство

россия

белоруссия

владимир путин

политика

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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Участники заседания Высшего государственного совета Союзного государства одобрят целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам всем вместе предстоит одобрить целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее углубление и интеграцию двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах", - сказал Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. На заседании планируется подвести итоги выполнения базового документа – "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы", а также утвердить аналогичный документ на очередной трёхлетний период. Кроме того, ожидается принятие ряда важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях.

https://ria.ru/20240129/putin-1924160288.html

https://ria.ru/20240129/belorussiya-1924160083.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, владимир путин, политика