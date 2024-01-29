https://ria.ru/20240129/putin-1924163744.html

В Союзном государстве появится новая научно-технологическая стратегия

В Союзном государстве появится новая научно-технологическая стратегия - РИА Новости, 29.01.2024

В Союзном государстве появится новая научно-технологическая стратегия

Новая стратегия научно-технологического развития Союзного государства России и Белоруссии на период до 2035 года подготовлена к утверждению, она содержит... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:48

2024-01-29T15:48

2024-01-29T15:48

союзное государство

россия

белоруссия

владимир путин

наука

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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Новая стратегия научно-технологического развития Союзного государства России и Белоруссии на период до 2035 года подготовлена к утверждению, она содержит конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. "К утверждению подготовлена новая стратегия научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года. Содержащая конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, включая запуск крупных совместных проектов по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью", - сказал Путин на заседании высшего государственного совета Союзного государства.

https://ria.ru/20240129/barery-1924161369.html

россия

белоруссия

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Дарья Буймова

россия, белоруссия, владимир путин, наука