https://ria.ru/20240129/putin-1924163744.html
В Союзном государстве появится новая научно-технологическая стратегия
В Союзном государстве появится новая научно-технологическая стратегия - РИА Новости, 29.01.2024
В Союзном государстве появится новая научно-технологическая стратегия
Новая стратегия научно-технологического развития Союзного государства России и Белоруссии на период до 2035 года подготовлена к утверждению, она содержит... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:48
2024-01-29T15:48
2024-01-29T15:48
союзное государство
россия
белоруссия
владимир путин
наука
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Новая стратегия научно-технологического развития Союзного государства России и Белоруссии на период до 2035 года подготовлена к утверждению, она содержит конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. "К утверждению подготовлена новая стратегия научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года. Содержащая конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, включая запуск крупных совместных проектов по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью", - сказал Путин на заседании высшего государственного совета Союзного государства.
https://ria.ru/20240129/barery-1924161369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, наука
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Наука
В Союзном государстве появится новая научно-технологическая стратегия
Путин рассказал о новой научно-технологической стратегии Союзного государства
СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Новая стратегия научно-технологического развития Союзного государства России и Белоруссии на период до 2035 года подготовлена к утверждению, она содержит конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин.
"К утверждению подготовлена новая стратегия научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года. Содержащая конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, включая запуск крупных совместных проектов по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью", - сказал Путин на заседании высшего государственного совета Союзного государства.
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