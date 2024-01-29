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В Союзном государстве появится новая научно-технологическая стратегия - РИА Новости, 29.01.2024
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Союзное государство
 
15:48 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/putin-1924163744.html
В Союзном государстве появится новая научно-технологическая стратегия
В Союзном государстве появится новая научно-технологическая стратегия - РИА Новости, 29.01.2024
В Союзном государстве появится новая научно-технологическая стратегия
Новая стратегия научно-технологического развития Союзного государства России и Белоруссии на период до 2035 года подготовлена к утверждению, она содержит... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:48
2024-01-29T15:48
союзное государство
россия
белоруссия
владимир путин
наука
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Новая стратегия научно-технологического развития Союзного государства России и Белоруссии на период до 2035 года подготовлена к утверждению, она содержит конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. "К утверждению подготовлена новая стратегия научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года. Содержащая конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, включая запуск крупных совместных проектов по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью", - сказал Путин на заседании высшего государственного совета Союзного государства.
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россия, белоруссия, владимир путин, наука
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Наука
В Союзном государстве появится новая научно-технологическая стратегия

Путин рассказал о новой научно-технологической стратегии Союзного государства

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Новая стратегия научно-технологического развития Союзного государства России и Белоруссии на период до 2035 года подготовлена к утверждению, она содержит конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин.
"К утверждению подготовлена новая стратегия научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года. Содержащая конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, включая запуск крупных совместных проектов по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью", - сказал Путин на заседании высшего государственного совета Союзного государства.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Лукашенко: в Союзном государстве надо устранить барьеры в поставках товаров
Вчера, 15:41
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияВладимир ПутинНаука
 
 
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